Forex Multi Indicators

Expert Advisor, der den Markt mit verschiedenen Indikatoren wie CCI, MACD, STOCH, EMA und RSI überwacht. Er kann seine Indikatorparameter, Forex-Symbole, Zeitrahmen und geplanten Operationen tagsüber konfigurieren. Ohne ausgewählte Symbole oder Zeitrahmen läuft er über das aktuelle Symbol und den aktuellen Zeitrahmen. Er verfügt über festgelegte Optionen für das Risikomanagement und multipliziert das festgelegte Lot mit steigendem Kontostand, ohne das Konto in ein Casino umwandeln zu müssen.

Wenn nop ausgelöst wird, wartet der Experte auf den Abschluss aller Operationen und nimmt seine operative Tätigkeit erst wieder auf, wenn das Eigenkapital das Anfangskapital übersteigt.

Das absolute Risiko über das Konto ist in über 90 % der Situationen präzise, ​​aber bei nur einem Tick Präzision könnten Sie sich in einer Lücke oder einer Zinssatzänderung im Kalender befinden und bei Optimierungen können Sie bei Simulationen mit einem Risiko von 5 % sehen, wie es in einer begrenzten Anzahl von Fällen unter 8 oder 9 % sinken kann, wenn im onTick-Ereignis verglichen wird, ob Ihr Eigenkapital niedriger ist als der ursprüngliche Betrag abzüglich Risiko.

Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, und finden Sie eine gute lineare Regression, die Sie weiterbringt.