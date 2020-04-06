Kind Numbers Heiken Ashi Expert With Lot Control

Um Expert Advisor simples que opera como Heiken Ashi e cruzamento de EMAs... com controlo de lote conforme aumento de saldo longo, com opções como risco para conta global, margem para ações de stoploss... e "número de operações" ou "número de stoplosses" na margem livre para entrada em operações... um controlo de velocidade para este incremento e um parâmetro maxMultiplier que controla o número de aumentos de saldo antes de interromper o crescimento de lotes em operações. Possui um conjunto de variáveis para agendar a entrada e o fim das operações num dia, o que pode maximizar a sua precisão.

Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbolo no testador de estratégia e encontre uma boa regressão linear para avançar.

Estratégia de especialistas e manuais.