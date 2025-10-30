Larry Advanced
- Experten
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 30 Oktober 2025
- Aktivierungen: 5
Expert Advisor basierend auf der Strategie von Larry Connors, der den Abstand zwischen gleitenden Durchschnitten überwacht und es Ihnen ermöglicht, die Parameter für Überkauf und Überverkauf sowie die Funktion des ADX-Handelsabschlusssystems ohne wesentliche Änderungen zu konfigurieren. Mit einem Stop-Loss-System, das auf der prozentualen Preisänderung basiert, erhöht sich das Los und das Risiko sinkt mit steigendem Saldo. Die Ausführung des Expert Advisors wird gestoppt, wenn während des Prozesses bestimmte Risikostufen erreicht werden.
Strategien von Experten und Handbüchern.