SAR in Volatility

Trendfolgender Expert Advisor, der mit dem Parabolic SAR-Indikator während Volatilitätsperioden arbeitet, die durch Bollinger-Bänder überwacht werden, basierend auf einem Prozentsatz zwischen den oberen und unteren Bändern, immer zugunsten des Trends. Er bietet optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf einem Prozentsatz der Preisänderung oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Volatilitätsperioden sowie Lot-Skalierung basierend auf der Saldenerhöhung.

Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, und finden Sie eine gute lineare Regression, die Sie weiterbringt.

