SAR in Volatility

Trendfolgender Expert Advisor, der mit dem Parabolic SAR-Indikator während Volatilitätsperioden arbeitet, die durch Bollinger-Bänder überwacht werden, basierend auf einem Prozentsatz zwischen den oberen und unteren Bändern, immer zugunsten des Trends. Er bietet optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf einem Prozentsatz der Preisänderung oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Volatilitätsperioden sowie Lot-Skalierung basierend auf der Saldenerhöhung.

Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, und finden Sie eine gute lineare Regression, die Sie weiterbringt.

Strategien von Experten und Handbüchern.


