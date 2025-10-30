SP500 Daily Support
- Experten
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 30 Oktober 2025
- Aktivierungen: 5
Expert Advisor mit einer lehrbuchmäßigen Strategie basierend auf dem SP500-Index, der als Unterstützung für den täglichen Handel dient, nicht als primäre Anlageoption. Er nutzt den CCI-Index zur Organisation von Trades und verfügt nicht über einen Stop-Loss-Mechanismus; allein die Regeln, die seine Funktionsweise bestimmen, bestimmen, ob ein Trade gewinnt oder verliert. Zusätzlich bietet er Lot-Skalierung und Risikomanagement sowie Zeitpläne.
Nur für S&P500 im täglichen Zeitrahmen und nur für Käufe empfohlen.
