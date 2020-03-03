SVM Timely Trail Expert

„Timely Trail Expert“ ist ein Expert Advisor, der Handelssignale mithilfe einer Support Vector Machine filtert. Diese analysiert bis zu 22 Marktfaktoren, um die optimalen Einstiegspunkte zu bestimmen. Der Expert Advisor trainiert sich kontinuierlich, um Marktmuster zu erkennen und in seine Filterstruktur zu integrieren. Er bietet eine inkrementelle Stop-Loss-Steuerung basierend auf dem ATR und einen Betriebsplan, der den täglichen Handel optimiert und rund um die Uhr von 0:00 bis 0:00 Uhr aktiv ist.



Diese Architektur kann Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen! Das Geheimnis liegt in:



Ausschließlich hochzuverlässigen Signalen

Besserer Merkmalsextraktion

Training mit qualitativ hochwertigen Daten

Risikomanagement basierend auf Konfidenz



Dieser Advisor wird:



Bestätigung mit einem höheren Zeitrahmen (H4)

Volumenvalidierung (über dem Durchschnitt)

RSI-Validierung (im optimalen Bereich)

Trendbestätigung (200-EMA)

Er handelt ausschließlich mit sehr gut bestätigten Signalen.



In der Optimierung:



Niedrigerer Schwellenwert (0,35) → Ermöglicht mehr Trades

Kleineres Lambda → Weniger Regularisierung, höhere Sensitivität

Höhere Lernrate → Schnelleres Lernen

Gleiche Gesamtbereiche → Erhält die Integrität des Suchraums



Parametersätze, die sowohl in der Optimierung als auch im Forward-Testing funktionieren, sind besonders wertvoll – dies deutet auf ein robustes, nicht überoptimiertes System hin.



Was das bedeutet:



Vorteile von SVM gegenüber neuronalen Netzen:



Geringere Überoptimierung – Lineare Modelle generalisieren besser



Höhere Konsistenz – Stabilere Ergebnisse im Forward-Testing



Weniger Parameter – Einfacher zu optimieren und zu verstehen

Mehr Transparenz – Die Gewichtungen lassen sich analysieren, um die Funktionsweise zu verstehen



Extrem solide Ergebnisse in einem robusten und konsistenten Handelssystem, analysiert anhand folgender Kennzahlen:



ERGEBNISANALYSE:



Hervorragende Kennzahlen:



Profitfaktor > 1,2 im Backtesting und Forward-Testing → Profitables System



Sharpe-Ratio > 3 → Hervorragende risikoadjustierte Rendite



Z-Score > 60 % → Statistische Konsistenz



Recovery-Faktor > 1 → Schnelle Erholung nach Drawdowns



Besondere Stärken:



Forward-Konsistenz → Kein Overfitting

Long/Short-Balance → > 68 % profitable Long-Positionen, > 63 % profitable Short-Positionen

Hervorragende Sharpe-Ratio → 3–4,8 (Hervorragend!)



Positive Korrelation → Kontinuierlicher Aufwärtstrend



Viel Erfolg beim Trading und mögen die Pips mit Ihnen sein!