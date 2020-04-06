Timeframe Zoom The Third Screen

Timeframe Zoom, The Third Screen, ist ein Expert Advisor, der mit Heiken-Ashi-Kerzen auf Tages-, Stunden- und 15-Minuten-Charts arbeitet. Der 15-Minuten-Chart dient als Auslöser für Trades.

Er kauft an Tagen mit blauen Kerzen und verkauft an Tagen mit roten Kerzen. Er stellt sicher, dass der potenzielle Trade über oder unter einem gleitenden Durchschnitt auf dem Stunden-Chart liegt und verwendet die MACD- und CCI-Indikatoren auf dem 15-Minuten-Chart zur Bestätigung des Einstiegs.

Er schließt Positionen, sobald die Heiken-Ashi-Kerze die Farbe ändert oder das in der Konfiguration festgelegte Stop-Loss-Niveau erreicht ist, basierend auf der prozentualen Kursänderung. Die Positionsgröße erhöht sich mit steigendem Kontostand.

Trainieren und optimieren Sie die Parameter mit dem Strategietester, um eine vielversprechende lineare Regression zu erzielen.

Diese Strategie basiert auf Expertenwissen und Anleitungen.
