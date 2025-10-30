Simple Averages Buyer Advisor

Dieser Expert Advisor überwacht die Kursbewegung eines Wertpapiers mithilfe einer Strategie, die Kursänderungen an vordefinierten Punkten prüft, nachdem der Kurs den schnellen gleitenden Durchschnitt (der über dem langsamen gleitenden Durchschnitt liegt) überschritten hat. Er löst dann eine Kauforder aus, sobald der Kurs den schnellen gleitenden Durchschnitt erneut überschreitet und von der Kursumkehr profitiert. Der Expert Advisor verfügt über einen Stop-Loss-Mechanismus, der auf der prozentualen Kursänderung basiert. Sobald ein bestimmter Verlustschwellenwert erreicht ist, wird das „No-Op“-Signal aktiviert, das weitere Transaktionen verhindert, bis das Guthaben aus offenen Positionen ausgeglichen oder alle Positionen geschlossen wurden.



Untersuchen Sie die optimalen Parameter für jedes Wertpapier im Strategietester und finden Sie eine profitable lineare Regression, die einen guten Terminkontrakt generiert.



Expert- und manuelle Strategien.