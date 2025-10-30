Sir Keltner with Adx

Expert Advisor, der Keltner-Kanal-Signale nutzt, die durch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einen ATR-Indikator festgelegt werden, um durch einen ADX-Indikator bestätigte Trades einzugehen. Trade-Ausstiege erfolgen, wenn das ADX-Signal angezeigt wird oder, falls konfiguriert, wenn die Mittellinie beim Schließen der Kerze durchbrochen wird. Er verfügt über einen Stop-Loss-Mechanismus mit prozentualer Preisänderung und einen Mechanismus zur Skalierung des Lots bei steigendem Saldo.

Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, und finden Sie eine gute lineare Regression, die Sie weiterbringt.

Strategien von Experten und Handbüchern.