Neuro Genetic Expert

Dieses System verarbeitet eine durch Kommas getrennte Liste von Symbolen und iteriert diese, um für jedes Symbol ein neuronales Netzwerk zu erstellen, das entsprechend trainiert wird. Diese neuronalen Netzwerke beziehen Werte aus Kursbewegungen, Bollinger-Bändern, MACD und RSI. Die Anzahl der Neuronen in jeder der drei Schichten jedes Netzwerks ist konfigurierbar, und das genetische Training der Indikatorparameter kann in festgelegten Intervallen erfolgen. Konfidenzniveaus für die Neuronen lassen sich anpassen, und Filter für die Markttrendanalyse können ausgewählt werden. Das System beinhaltet inkrementelle Positionsgrößen bei günstigen Marktbewegungen und eine Drawdown-Begrenzung, um zu verhindern, dass das Guthaben unter ein vordefiniertes Niveau fällt.

Die Grundidee besteht darin, die Sensitivität der Inputfaktoren optimal an den Markt anzupassen, sodass unter den gegebenen genetisch konfigurierten und ausgewählten Inputfaktoren Entscheidungsfindung und Lernen unter den günstigsten Bedingungen stattfinden können, wobei der Anpassungs- und Lernprozess sukzessive wiederholt wird.

Externe genetische Optimierung, internes neuronales Lernen, daher die Evolution.