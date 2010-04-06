Gold Raise

Ein Expertenberater analysiert den Goldmarkt über Nacht und im Vier-Stunden-Takt. So können Sie innerhalb von 15 Minuten handeln und Long-Positionen eingehen, wenn die Bedingungen besonders günstig sind. Er verfügt über einen Stop-Loss-Mechanismus, der Ihre Handelsaktivitäten überwacht und in Dollar-Schritten zwischen sechs und zehn Dollar festgelegt werden muss. Trainieren Sie den Berater für Ihre unmittelbarsten Umstände und finden Sie Ihr bestes Stundenergebnis. Die Lot-Kontrolle erfolgt schrittweise, da sich Gewinne bis zu einem bestimmten Multiplikator zu einem festgelegten Kurs in der Bilanz ansammeln, wobei vor dem Eingehen einer Long-Position eine Marge von Trades festgelegt wird.

Strategien von Experten und Handbüchern.


