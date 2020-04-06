Evoque Global

Evoque Global - Zuverlässiges automatisiertes Hedging

Der Preis steigt mit jedem einzelnen Kauf um $100, also kommen Sie nicht zu spät.

Evoque Global bietet eine freihändige, adaptive Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, konstante Gewinne bei kontrolliertem Risiko zu erzielen. Mithilfe eines intelligenten Hedging-Ansatzes werden Trades ausgeglichen, um Drawdowns zu reduzieren und ein gleichmäßiges Aktienwachstum zu maximieren.

Dieser fachkundige Berater arbeitet nahtlos unter allen Marktbedingungen - ob Trend oder Schwankungen - und verwaltet automatisch Ein- und Ausstiege sowie Handelsgrößen mit integrierten Sicherheitsmechanismen zum Schutz Ihres Kapitals.

Warum sollten Sie sich für Evoque Global entscheiden?
- Voll automatisiert, einfach zu bedienen
- Konsistente Gewinnzyklen bei geringem Risiko
- Intelligentes Handelsmanagement und Schutz
- Ideal für Händler, die Stabilität und Wachstum suchen

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel mit einem bewährten System, das auf Zuverlässigkeit und konstante Leistung ausgelegt ist.

Empfohlenes Paar: EURUSD, Zeitrahmen: M1


