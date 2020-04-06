Swap Master MT4

Im Gegensatz zu den meisten anderen EAs auf dem Markt, versichere ich immer, dass jeder einzelne meiner EAs von höchster Qualität ist:

  • Reale Trades werden mit dem Backtesting übereinstimmen.
  • Keine Verlustverstecktechniken, um historische Verluste zu verbergen, keine manipulierten Backtests, um die Backtesting-Kurve glatt und ohne Verluste zu machen (nur naive Händler glauben an eine glatte Aufwärtskurve ohne Risiko - sie sind höchstwahrscheinlich Betrüger).
  • Mein EA hat immer einen mehrjährig verifizierten statistischen Handelsvorteil.
  • Robust und langzeitstabil mit vernünftigem Risikomanagement.
  • Nicht empfindlich auf Spreads oder Ausführungen, M1 Backtesting wird 99% Übereinstimmungen mit Every tick Modellierung.

Swap Master ist ein einzigartiger Handelsroboter, der ausschließlich für den Handel mit langfristigen Aufwärtstrends und die Nutzung positiver Swapsätze entwickelt wurde.

Drei Kernhandelsstrategien:

  1. Positive Swap-Positionen: Je länger eine Position gehalten wird, desto größer ist der kumulierte Gewinn durch positive Swaps.
  2. Langfristiger Aufwärtstrend: Ähnlich wie die Entwicklung des Aktienmarktes geht unser EA Kaufpositionen ein, um die allgemeine Aufwärtsbewegung der Vermögenswerte zu nutzen.
  3. Asset-Stabilität: Der EA ist so aufgebaut, dass er innerhalb von Vermögenswerten arbeitet, die für ihre relative Stabilität bekannt sind, um sicherzustellen, dass die Risiken in Schach gehalten werden.
Kontaktieren Sie mich per PM für einen 10% Sonderrabatt auf jeden Kauf aller meiner EAs.

Hauptmerkmale:

  • Swaps und präziser Einstiegsalgorithmus: Der Einstieg basiert auf einer proprietären Formel, um so viele Positionen wie möglich einzugehen und zu versuchen, sie so lange wie möglich zu halten, um sowohl von positiven Swaps als auch von langfristigen Kurssteigerungen zu profitieren. Eine Position kann über viele Monate oder sogar Jahre gehalten werden und Hunderte oder sogar Tausende von Pips an Swap-Gewinn einbringen.
  • Vielseitigkeit: Der EA ist sowohl für Scalper als auch für langfristige Positionshändler geeignet. Trades haben einen Break-Even-Mechanismus, um kleinere Gewinne im Laufe der Zeit zu scalpen. Andere Trades werden für Tausende von Pip Gewinnziel für den langfristigen Aufwärtstrend gehalten werden.
  • Compounding & Skalierung: Eingebaute Compounding-Funktion zur Skalierung mit dem Kapital. Sie können dies als eine langfristige Investition behandeln.
  • Einstiegs-Scale-In-Mechanismus: Scale-In-Mechanismus für minimales Risikomanagement. Der EA kann > 100 offene Positionen für den langfristigen Handel halten.
  • Sicherheit geht vor: Eine Stop-Loss-Option ist vorhanden, aber nicht notwendig, wenn Sie über genügend Kapital verfügen, um Marktschwankungen zu überstehen.
  • Sehr einfach zu installieren
  • Swap Master EA hat eine Gewinnrate von > 99% in 12 Jahren Backtesting-Daten.

Dies liegt daran, dass die Trades entweder:

  • Gewinnbringend aufgrund der Scalping-Funktion (Break-Even-Profit)
  • Gewinnbringend aufgrund eines positiven Swaps
  • Gewinnbringend aufgrund eines langfristigen Aufwärtstrends

Ausgehend von 0,01 Lot pro $10k Kapital hat der EA in 12 Jahren einen unglaublichen Gewinn von $547.344 erzielt.

Swap Master MT5 Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/106613

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie einen Backtest durchführen möchten, sollten Sie die MT5-Version verwenden. Die MT4-Plattform unterstützt die Berechnung von Swap-Gewinnen im Backtest nicht!

Einstellungen:

  • Währungspaare: USDJPY - benutzerdefinierte Paare können auf Anfrage bereitgestellt werden.
  • Kontotyp: alle Kontotypen, auch Netting- oder FIFO-Konten
  • Hebelwirkung: mindestens 1:100
  • Zeitrahmen: H1
  • Einstellungen: SL gesetzt auf 4300 und TP gesetzt auf 2100
  • Nur positive Swap-Trades eingeben = wahr
  • Minimale/empfohlene Einzahlung: $1,000 für 0.01 Lot zu Beginn. Für sicheres Handeln: $3.000 für 0,01 Lot.
  • Swap Master braucht keine niedrigen Spreads, um zu funktionieren, aber je höher die Swap-Punkte, desto besser
  • Support wird über einen privaten Telegrammkanal angeboten.




