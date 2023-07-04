Promo starten: Nur 1 Exemplare für 399 $ erhältlich

Endpreis: 2000$

Es wird nur eine begrenzte Anzahl verkaufter Exemplare dieses EA geben





Entfesseln Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz und bringen Sie Ihren Handel auf beispiellose Höhen mit dem Luna AI Pro EA , dem fortschrittlichsten „Mean Reverse“-Handelsroboter auf dem Markt.

Dieses hochmoderne KI-gesteuerte System wurde sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger entwickelt und ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, um Ihre Handelsstrategie zu optimieren und Ihre Gewinne zu maximieren.

Schöpfen Sie mit Luna AI Pro das volle Potenzial Ihrer Handelsstrategie aus. Ergreifen Sie die Zukunft des Handels und lassen Sie fortschrittliche künstliche Intelligenz Ihre Investitionsreise revolutionieren.

Erleben Sie noch heute die Leistungsfähigkeit der KI und schließen Sie sich den Reihen erfolgreicher Händler weltweit an.





Warum dieser EA anders ist:

OneChartSetup -> alle Paare aus einem einzigen Diagramm ausführen

Individueller Leistungsmonitor: Das Risiko jedes Paars wird automatisch reduziert, wenn es keine gute Leistung erbringt, und erneut erhöht, wenn es wieder profitabel ist.

Verwendet KEINE riskanten Handelstechniken wie Martingal, Grids oder Trades mit sehr großem Stop-Loss usw

Strenges Handels- und Risikomanagement

Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei Live-Konten: läuft bereits seit mehr als einem Jahr live

Keine gefälschten/manipulierten Backtests













Intelligentes maschinelles Lernen:

Luna AI Pro nutzt die Leistungsfähigkeit maschineller Lernalgorithmen, um große Mengen historischer und Echtzeit-Marktdaten zu analysieren. Dies ermöglicht es dem Roboter, sich anzupassen und weiterzuentwickeln und seine Handelsentscheidungen basierend auf sich ändernden Marktbedingungen, Trends und Mustern kontinuierlich zu verbessern. Bleiben Sie immer einen Schritt voraus und nutzen Sie lukrative Chancen mühelos.





Prädiktive Analysen:

Unser Handelsroboter nutzt hochentwickelte prädiktive Analysen, um Marktbewegungen genau vorherzusagen.

Durch die Analyse mehrerer Indikatoren und technischer Muster liefert Ihnen Luna AI Pro prädiktive Signale, sodass Sie dem Markt immer einen Schritt voraus sind.





Anpassbare Strategien :

Mit Luna AI Pro haben Sie die volle Kontrolle. Passen Sie die Handelsstrategien mithilfe unserer intuitiven Benutzeroberfläche an Ihre Vorlieben und Risikotoleranz an.





Risikomanagement:

Schützen Sie Ihr Kapital mit den fortschrittlichen Risikomanagement-Tools von Luna AI Pro. Es legt Stop-Loss- und Take-Profit-Level fest, um Ihre Verluste automatisch zu begrenzen und Ihre Gewinne zu sichern. Unser Roboter überwacht ständig die Marktbedingungen und passt seine Handelsstrategie entsprechend an, um potenzielle Risiken zu mindern und Ihre Investition zu schützen. Der EA verwendet außerdem eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen, wie z. B. Nachrichtenfilter, Spread-Filter, Handelskorrelationsfilter, Rollover- und Swap-Filter.





So führen Sie einen Backtest durch:

Führen Sie für MT4 den Backtest im M5-Zeitrahmen für jedes der optimierten Paare durch. Führen Sie für MT5 den Backtest auf EURUSD M5 durch und aktivieren Sie das OneChartSetup in den Einstellungen des EA.





So läuft man live:

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die folgenden zwei URLs zu den MT4/MT5-Einstellungen hinzufügen (Extras -> Optionen -> Expert Advisors -> Zulässige URLs):

• https: // www .worldtimeserver.com/ (Leerzeichen entfernen!)

• https: // nfs .faireconomy.media/ (Leerzeichen entfernen!)

Führen Sie dann einfach den EA auf einem EURUSD M5-Chart aus und aktivieren Sie das OneChartSetup in den Einstellungen des EA. Legen Sie Ihre Losgrößeneinstellungen fest.





Um alle Funktionen und Setups des EA vollständig zu verstehen, lesen Sie bitte die vollständige Beschreibung hier



