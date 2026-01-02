XAU Guardian
- ahmed mohiuddin
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Der XAU Guardian ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verwendet einen Multi-Timeframe-Ansatz, der Trendanalyse, Momentum-Signale und Volumenbestätigung kombiniert, um Trades mit umfassendem Risikomanagement auszuführen.
Empfohlen für beste Ergebnisse: 5 min Time Frame
Der EA basiert auf benutzerdefinierten Indikatoren und eingebauten Indikatoren für beste Einstiegsmöglichkeiten