Der XAU Guardian ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verwendet einen Multi-Timeframe-Ansatz, der Trendanalyse, Momentum-Signale und Volumenbestätigung kombiniert, um Trades mit umfassendem Risikomanagement auszuführen.

Empfohlen für beste Ergebnisse: 5 min Time Frame

Der EA basiert auf benutzerdefinierten Indikatoren und eingebauten Indikatoren für beste Einstiegsmöglichkeiten