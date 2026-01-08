Clever Dolphin
- Experten
- Peter Istvan Vandorfi
- Version: 1.9
- Aktivierungen: 10
Kluger Delfin
Übersicht
Clever Dolphin ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.
Das System ist so konzipiert, dass es sich an wechselnde Marktbedingungen anpasst und nur dann arbeitet, wenn vordefinierte interne Kriterien erfüllt sind.
Der EA konzentriert sich auf ein strukturiertes Handelsmanagement und ein kontrolliertes Engagement und zielt eher auf eine stabile langfristige Performance als auf einen aggressiven kurzfristigen Handel ab.
Allgemeine Handelslogik
Clever Dolphin verwendet eine proprietäre Kombination aus Volatilität und trendbasierten Bedingungen, um zu bestimmen, wann der Handel erlaubt ist.
-
Trades werden nur unter bestimmten Marktbedingungen eröffnet
-
Das Positionsmanagement passt sich dynamisch an das Marktverhalten an
-
Das System vermeidet zufällige Eingaben und übermäßigen Handel
-
Mehrere interne Filter werden angewendet, um minderwertige Setups zu reduzieren
Die genaue Handelslogik und die internen Algorithmen sind urheberrechtlich geschützt und werden absichtlich nicht offengelegt.
Wesentliche Merkmale
-
Ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt
-
Optimiert für den Zeitrahmen M15
-
Vollständig automatisierter Betrieb
-
Strukturiertes Positions- und Exposure-Management
-
Keine Martingale
-
Keine Arbitrage
-
Kein Hochfrequenzhandel
-
Eingebaute Schutzmechanismen für ungünstige Marktbedingungen
Empfehlungen für die Nutzung
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M15
-
Makler: ECN / Raw Spread empfohlen
-
Mindestguthaben: Abhängig von Risikoeinstellungen und Positionsgröße
Das Risiko kann durch die Positionsgröße und die verfügbaren Eingabeparameter angepasst werden.
Risiko-Offenlegung
Der Handel mit Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.
Bei diesem Expert Advisor kann es je nach Marktbedingungen zu Drawdowns kommen.
Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen, und stellen Sie ein angemessenes Risikomanagement sicher.
Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Zusätzliche Hinweise
-
Geeignet für Trader, die eine automatische Ausführung bevorzugen
-
Kein manuelles Eingreifen während des normalen Betriebs erforderlich
-
Die interne Strategielogik ist geschützt und kann nicht über die mitgelieferten Einstellungen hinaus angepasst werden