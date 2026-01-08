Kluger Delfin

Übersicht

Clever Dolphin ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Das System ist so konzipiert, dass es sich an wechselnde Marktbedingungen anpasst und nur dann arbeitet, wenn vordefinierte interne Kriterien erfüllt sind.

Der EA konzentriert sich auf ein strukturiertes Handelsmanagement und ein kontrolliertes Engagement und zielt eher auf eine stabile langfristige Performance als auf einen aggressiven kurzfristigen Handel ab.

Allgemeine Handelslogik

Clever Dolphin verwendet eine proprietäre Kombination aus Volatilität und trendbasierten Bedingungen, um zu bestimmen, wann der Handel erlaubt ist.

Trades werden nur unter bestimmten Marktbedingungen eröffnet

Das Positionsmanagement passt sich dynamisch an das Marktverhalten an

Das System vermeidet zufällige Eingaben und übermäßigen Handel

Mehrere interne Filter werden angewendet, um minderwertige Setups zu reduzieren

Die genaue Handelslogik und die internen Algorithmen sind urheberrechtlich geschützt und werden absichtlich nicht offengelegt.

Wesentliche Merkmale

Ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt

Optimiert für den Zeitrahmen M15

Vollständig automatisierter Betrieb

Strukturiertes Positions- und Exposure-Management

Keine Martingale

Keine Arbitrage

Kein Hochfrequenzhandel

Eingebaute Schutzmechanismen für ungünstige Marktbedingungen

Empfehlungen für die Nutzung

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M15

Makler: ECN / Raw Spread empfohlen

Mindestguthaben: Abhängig von Risikoeinstellungen und Positionsgröße

Das Risiko kann durch die Positionsgröße und die verfügbaren Eingabeparameter angepasst werden.

Risiko-Offenlegung

Der Handel mit Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.

Bei diesem Expert Advisor kann es je nach Marktbedingungen zu Drawdowns kommen.

Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen, und stellen Sie ein angemessenes Risikomanagement sicher.

Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Zusätzliche Hinweise

Geeignet für Trader, die eine automatische Ausführung bevorzugen

Kein manuelles Eingreifen während des normalen Betriebs erforderlich

Die interne Strategielogik ist geschützt und kann nicht über die mitgelieferten Einstellungen hinaus angepasst werden

Schreiben Sie mir nach dem Kauf eine Nachricht, und ich sende Ihnen die Dateien zu!