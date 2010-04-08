TradeRanger MT5 — 자동화 거래 시스템

TradeRanger MT5는 완전 자동화된 트레이딩 어드바이저로, 급격한 움직임 이후 가격 반등과 같은 주요 시장 패턴을 기반으로 합니다. 자동 모드로 작동하며 트레이더의 지속적인 모니터링이 필요하지 않습니다.

시작하려면 AUDCAD 차트에 어드바이저를 설치하기만 하면 됩니다 — 다른 통화쌍은 자동으로 활성화됩니다.

주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요, 설정 지침을 받으실 수 있습니다!

거래 통화쌍

AUDCAD

NZDCAD

계좌 요구사항

계좌 유형: Classic

Classic 레버리지: 1:500

1:500 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장)

$1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장) 타임프레임: M15

M15 VPS: 안정적인 작동을 위해 권장

안정적인 작동을 위해 권장 추천 브로커: FreshForex

어드바이저 매개변수

Trade Comment: 로그 및 계좌 내역에 표시

로그 및 계좌 내역에 표시 Trade Pairs M15: 활성 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음)

활성 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음) Magic: 고유한 포지션 식별자

고유한 포지션 식별자 Lot Sizing Method: 위험 수준에 따른 로트 계산 방법

위험 수준에 따른 로트 계산 방법 Fixed Lot: 초기 거래의 고정 로트 크기

초기 거래의 고정 로트 크기 Deposit Load %: 입금액에 따른 로트 크기 조정

면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 재정 상태에 영향을 주지 않는 자금만 사용하십시오. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 데모 목적일 뿐이며 미래 성과를 보장하지 않습니다.

모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.