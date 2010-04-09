TradeRanger MT5 — 自動売買システム

TradeRanger MT5 は完全自動化されたトレーディングアドバイザーであり、急激な値動き後の価格反発など、市場の主要なパターンに基づいています。自動モードで動作し、トレーダーによる継続的な監視は不要です。

開始するには、AUDCAD のチャートにアドバイザーを設定するだけで、他の通貨ペアは自動的に有効化されます。

注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお送りします！

取引通貨ペア

AUDCAD

NZDCAD

口座要件

口座タイプ： Classic

Classic レバレッジ： 1:500

1:500 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）

$1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨） 時間足： M15

M15 VPS： 安定稼働のため推奨

安定稼働のため推奨 推奨ブローカー： FreshForex

アドバイザーのパラメータ

Trade Comment: ログや口座履歴に表示

ログや口座履歴に表示 Trade Pairs M15: 有効な通貨ペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり）

有効な通貨ペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり） Magic: ポジションの一意識別子

ポジションの一意識別子 Lot Sizing Method: リスクレベルに基づくロット計算方法

リスクレベルに基づくロット計算方法 Fixed Lot: 初回取引の固定ロットサイズ

初回取引の固定ロットサイズ Deposit Load %: 入金額に応じたロットサイズ調整

免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失が財務状況に影響しない資金のみをご利用ください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的のみであり、将来の成果を保証するものではありません。

すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール。