GoldScalperPro

GoldScalperPro – Automatisierter Gold-Trading EA (MT5)

GoldScalperPro ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, speziell entwickelt für den Handel mit Gold (XAUUSD) und anderen volatilen Märkten. Er kombiniert Price Action Analyse, Smart Money Konzepte und Multi-Bestätigungs-Logik, um hochwahrscheinliche Scalping- und Intraday-Trades zu identifizieren.

Hauptfunktionen

  • EMA-Trendfilter – erkennt den vorherrschenden Markttrend

  • Fair Value Gap (FVG) Erkennung – erkennt kritische Preisineffizienzen

  • Swing High / Swing Low Struktur – verfolgt die Marktstruktur für präzise Einstiege

  • ATR-basierte Kerzenstärke – misst Momentum und Volatilität

  • Volumenbestätigung – validiert Handelssignale mit Volumendaten

  • Intelligente Angebots- und Nachfragezonen – markiert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

  • Optionale starke Kerzen-Momentum-Einstiege – fängt starke Bewegungen ein

  • Automatischer SL & TP mit 5-stufigem USD-basiertem Gewinn-Locking – Risikomanagement und Gewinnsicherung

  • Handelslimits und Slippage-Schutz – verhindert Überhandelung und unerwartete Verluste

  • Echtzeit-Statuspanel auf dem Chart – zeigt wichtige Kennzahlen jederzeit an

Sicher & Konform

  • Kein Martingale

  • Kein Grid-Trading

  • Kein Hedging

  • Kein Repainting

Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M5

  • Broker: ECN mit niedrigem Spread (z. B. XM Ultra Low Micro)

  • Mindestkontostand: 200 USD

  • Lotgröße: mindestens 0,1 Lot

  • Input-Einstellungen (alle TRUE empfohlen):

    • UseEMAFilter = true

    • UseFVGCheck = true

    • UseSwingCheck = true

    • UseATRBodyFilter = true

    • UseVolumeConfirmation = true

Wichtig: Teste immer zuerst auf einem Demokonto, bevor du mit echtem Geld handelst.


Empfohlene Produkte
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experten
BoBot Scalper - Die neue Ära des Trend Scalping ist da. Wenn Sie mit XAUUSD, Indizes oder sich schnell bewegenden Paaren handeln, ist dieser EA für Sie gemacht. BoBot Scalper verwendet eine verfeinerte MACD/LWMA-Engine, um echte Trendfortsetzungs-Einträge vor der Masse zu erkennen. Er reagiert schnell, verwaltet das Risiko sauber und sichert den Gewinn mit einem stufenbasierten Währungs-Trailing-System - einem der intelligentesten Trailing-Stile, die Sie in einem Scalping-EA finden. Er verwendet
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des leistungsstarken Indikators PipFinite Trend PRO EA Trend PRO handelt das Signal von PipFinite Trend PRO und verwaltet den Handel je nach Präferenz des Benutzers. Der EA enthält viele anpassbare Funktionen, die die Trend PRO Handelsstrategie weiter verbessern können. Features wie Entry- und Exit-Filter, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter und MEHR! Die innovative Lösung EA Trend PRO wurde entwickelt, um
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Open lock MT5
Sergey Likho
5 (4)
Experten
Der Expert Advisor hilft, den Drawdown auf dem Konto zu reduzieren. Dazu wird das verlustreiche Geschäft in mehrere kleine Teile aufgeteilt und jeder dieser Teile wird separat geschlossen. Der EA kann mit anderen Experten interagieren. Wenn zum Beispiel ein bestimmter Drawdown erreicht ist, kann Open Lock den anderen Experten deaktivieren und mit seinen Aufträgen arbeiten. Open Lock für MetaTrader 4 ist hier erhältlich Der Algorithmus des EA arbeitet mit Gegengeschäften und einer großen Anzahl o
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Stallion EA MT5
Masoud Karamidarmarani
Experten
Anfangsverkaufspreis ist 159$ Der nächste Preis wird 299$ sein. Also greifen Sie jetzt zu! Stallion Expert Advisor ist das Produkt jahrelanger Forschung, Entwicklung und Tests. Dieser EA verwendet zwei Preis-Aktions-Strategien für die Eingabe einer Position und die Wiederherstellung der verlorenen Trades. Jede Position hat ihre spezifischen Stop-Loss und Take-Profit, aber durch die Erhöhung der Lot-Größe EA wird Verluste zu erholen. mit all dem gesagt, der Drawdown ist oft ziemlich niedrig. Min
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Bawaba Grid Scalping
Zaky Hamdoun
5 (1)
Experten
Einführung und Beschreibung Bawaba, vom arabischen Wort für "Gitter", ist ein gitterbasierter Scalping-Roboter für FOREX-Währungspaare. Er verfügt über anpassbare Stoploss und Takeprofits sowie die Möglichkeit, ein festes Volumen zu haben oder sich an den Kontostand anzupassen. Beim Grid-Scalping wird ein Gitter von Aufträgen erstellt, indem die Preise schrittweise über und unter einen festgelegten Preis steigen und sinken. Im Folgenden finden Sie eine Liste der verschiedenen Merkmale des Expert
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Cypher King
Youssef Souih Hejjaji
Experten
Cypher King ist jetzt erhältlich! Cypher King liefert eine konsistente Performance ohne Schnickschnack. Entwickelt für GBPJPY, leicht anpassbar an andere Paare, und entwickelt, um unter realen Marktbedingungen zu gedeihen. Warum Cypher King wählen? KI-gesteuerte Präzision Das Herzstück von Cypher King ist ein leistungsstarkes neuronales Netzwerk , das Live-Kurse mit einer synchronisierten Mischung aus MACD, RSI, EMAs, Bollinger Bands und mehr analysiert. Kein Martingale, kein Unsinn Vergessen Si
Neural trendlock hybrid system
Josias Antimano Nazal
Experten
TrendLock Hybrid System ist ein fortschrittlicher All-in-One Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Konsistenz und Anpassungsfähigkeit in jeder Marktsituation verlangen. Es kombiniert mehrere Handelslogiken in einem einheitlichen hybriden Rahmen, um eine intelligentere und effizientere Ausführung zu ermöglichen. Kernfunktionen: Adaptives Risikomanagement, das sich automatisch an die Marktvolatilität anpasst. Erkennt Seitwärtsbewegungen und vermeidet Setups mit gering
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experten
Beschreibung von Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA ist ein leistungsstarkes, einfaches und benutzerfreundliches Trading-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine effektive Scalping-Strategie suchen. Dieser vollautomatische EA spart Ihnen Zeit und maximiert die Gewinnmöglichkeiten aus kurzfristigen Kursbewegungen. Hauptmerkmale Vollständig automatisiert : Der Scalping MT5 EA übernimmt jede Phase des Handels, von der Marktanalyse bis zur Ordererteilung und dem Risikomanagement. Einfache Einri
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Experten
Max ScalperSpeed MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Dieses System wurde entwickelt, um die Effizienz der Generierung von mehr Rendite zu verbessern. Es stützt sich auf Scalping- und Erholungsstrategien mit angemessenen Handelsfrequenzen und ist in der Lage, unter allen Marktbedingungen gut zu funktionieren, egal ob es sich um einen Trend oder eine Seitwärtsbewegung handelt, und ist in der Lage, unter allen Bedingungen Vollzeit zu handeln. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nachrich
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experten
GoldRobotics EA: Automatisierter Goldhandel mit Präzision und Geschwindigkeit GoldRobotics ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel auf dem XAUUSD (Gold) Markt. Dieser EA verwendet eine einzigartige Strategie, die auf einer präzisen Erkennung von Kerzenmustern und einer Volumenanalyse basiert und schnelle Ein- und Ausstiege für eine optimale Performance unter volatilen Marktbedingungen ermöglicht . Er legt den Schwerpunkt auf schnelle Reaktionen auf Marktschwank
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experten
REALER BACKTEST / LANGFRISTIGE PROFITABILITÄT ComplexEuro Edge PRO ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, ein sorgfältig entwickeltes EURUSD-Handelssystem, das darauf spezialisiert ist, hochpräzise Trades auszuführen, indem es eine einzigartige Reihe von strengen Bedingungen und technischen Kriterien anwendet. Mindesteinlage : $100 Zeitrahmen : M1 Paar: EURUSD VPS wird empfohlen Auto Close am Wochenende ( wenn in DD lassen Sie es sein und vertrauen Sie den Prozess ) Signal : https://www.mql5
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experten
Goldmost - Präzisionshandel für XAUUSD Dieser EA implementiert eine Multi-Timeframe-Breakout-Strategie für XAUUSD, die kritische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus identifiziert, um Trades mit dynamischen SL/TP-Anpassungen und intelligenten Exit-Protokollen für ein optimiertes Risikomanagement durchzuführen. Die Parameter werden regelmäßig aktualisiert , um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das Modell kontinuierlich an Stimmungssch
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich BF Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihr
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.68 (25)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und intelligentere Entscheidungen trifft, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zu
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, kein
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (38)
Experten
Aura Bitcoin Hash EA ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netze und modernster klassischer Handelsstrategien bietet Aura BTC einen innovativen Ansatz mit hervorragendem Leistungspotenzial. Dieser vollautomatische Expert Advisor ist für den Handel mit dem Währungspaar BTCUSD (Bitcoin) konzipiert. Er hat von 2017 bis 2025 eine konstante Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System vermeidet gefähr
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.95 (38)
Experten
VolumeHedger EA [ Live-Signale ]  ,  [ Mein Kanal ]   ,  [ Set-Dateien ]  ,   [ Blog ]   , [ Использование ИИ ] Empfohlene Konten: Standard mit hoher Hebelwirkung, ECN, Raw; Cent; Prop-Firmen (FTMO usw.) Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen. Mit dem Volume Hedger EA  Dank der Möglichkeit, eine Einstiegsstrategie mit einem benutzerdefinierten Indikator zu definieren, müssen Sie keine zusätzlichen EAs mehr kaufen! Dieser EA ist ei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension