GoldScalperPro – Automatisierter Gold-Trading EA (MT5)

GoldScalperPro ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, speziell entwickelt für den Handel mit Gold (XAUUSD) und anderen volatilen Märkten. Er kombiniert Price Action Analyse, Smart Money Konzepte und Multi-Bestätigungs-Logik, um hochwahrscheinliche Scalping- und Intraday-Trades zu identifizieren.

Hauptfunktionen

EMA-Trendfilter – erkennt den vorherrschenden Markttrend

Fair Value Gap (FVG) Erkennung – erkennt kritische Preisineffizienzen

Swing High / Swing Low Struktur – verfolgt die Marktstruktur für präzise Einstiege

ATR-basierte Kerzenstärke – misst Momentum und Volatilität

Volumenbestätigung – validiert Handelssignale mit Volumendaten

Intelligente Angebots- und Nachfragezonen – markiert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Optionale starke Kerzen-Momentum-Einstiege – fängt starke Bewegungen ein

Automatischer SL & TP mit 5-stufigem USD-basiertem Gewinn-Locking – Risikomanagement und Gewinnsicherung

Handelslimits und Slippage-Schutz – verhindert Überhandelung und unerwartete Verluste

Echtzeit-Statuspanel auf dem Chart – zeigt wichtige Kennzahlen jederzeit an

Sicher & Konform

Kein Martingale

Kein Grid-Trading

Kein Hedging

Kein Repainting

Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5

Broker: ECN mit niedrigem Spread (z. B. XM Ultra Low Micro )

Mindestkontostand: 200 USD

Lotgröße: mindestens 0,1 Lot

Input-Einstellungen (alle TRUE empfohlen): UseEMAFilter = true UseFVGCheck = true UseSwingCheck = true UseATRBodyFilter = true UseVolumeConfirmation = true



⚠ Wichtig: Teste immer zuerst auf einem Demokonto, bevor du mit echtem Geld handelst.