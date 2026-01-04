GoldScalperPro
- Experten
- Reynaldo Jr Audencial Pascual
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
GoldScalperPro – Automatisierter Gold-Trading EA (MT5)
GoldScalperPro ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, speziell entwickelt für den Handel mit Gold (XAUUSD) und anderen volatilen Märkten. Er kombiniert Price Action Analyse, Smart Money Konzepte und Multi-Bestätigungs-Logik, um hochwahrscheinliche Scalping- und Intraday-Trades zu identifizieren.
Hauptfunktionen
-
EMA-Trendfilter – erkennt den vorherrschenden Markttrend
-
Fair Value Gap (FVG) Erkennung – erkennt kritische Preisineffizienzen
-
Swing High / Swing Low Struktur – verfolgt die Marktstruktur für präzise Einstiege
-
ATR-basierte Kerzenstärke – misst Momentum und Volatilität
-
Volumenbestätigung – validiert Handelssignale mit Volumendaten
-
Intelligente Angebots- und Nachfragezonen – markiert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
-
Optionale starke Kerzen-Momentum-Einstiege – fängt starke Bewegungen ein
-
Automatischer SL & TP mit 5-stufigem USD-basiertem Gewinn-Locking – Risikomanagement und Gewinnsicherung
-
Handelslimits und Slippage-Schutz – verhindert Überhandelung und unerwartete Verluste
-
Echtzeit-Statuspanel auf dem Chart – zeigt wichtige Kennzahlen jederzeit an
Sicher & Konform
-
Kein Martingale
-
Kein Grid-Trading
-
Kein Hedging
-
Kein Repainting
Empfohlene Einstellungen
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M5
-
Broker: ECN mit niedrigem Spread (z. B. XM Ultra Low Micro)
-
Mindestkontostand: 200 USD
-
Lotgröße: mindestens 0,1 Lot
-
Input-Einstellungen (alle TRUE empfohlen):
-
UseEMAFilter = true
-
UseFVGCheck = true
-
UseSwingCheck = true
-
UseATRBodyFilter = true
-
UseVolumeConfirmation = true
-
⚠ Wichtig: Teste immer zuerst auf einem Demokonto, bevor du mit echtem Geld handelst.