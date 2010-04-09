TradeRanger MT5
- 专家
- Natalyia Nikitina
- 版本: 1.0
- 激活: 10
TradeRanger MT5 — 自动化交易系统
TradeRanger MT5 是一款完全自动化的交易顾问，基于关键的市场规律，例如价格在剧烈波动后的回调。它在自动模式下运行，无需交易者持续监控。
启动时，只需将顾问加载到 AUDCAD 图表上 — 其他货币对将自动激活。
注意！购买后请立即联系我，以获取设置说明！
交易货币对
- AUDCAD
- NZDCAD
账户要求
- 账户类型： Classic
- 杠杆： 1:500
- 最低存款： 从 $1000 起（建议用于算法的正常运行）
- 时间周期： M15
- VPS： 建议用于稳定运行
- 推荐经纪商： FreshForex
顾问参数
- Trade Comment： 显示在日志和账户历史中
- Trade Pairs M15： 活跃货币对列表（可能取决于后缀）
- Magic： 唯一的持仓标识符
- Lot Sizing Method： 基于风险水平的手数计算方法
- Fixed Lot： 初始交易的固定手数
- Deposit Load %： 根据存款调整手数大小
免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用不会影响您财务状况的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示目的，并不保证未来表现。
所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页。
支持：
有关安装和设置的问题，请通过 MQL5 私信或电子邮件联系我：📧 mila88899sup99@yandex.ru