TradeRanger MT5 — 自动化交易系统

TradeRanger MT5 是一款完全自动化的交易顾问，基于关键的市场规律，例如价格在剧烈波动后的回调。它在自动模式下运行，无需交易者持续监控。

启动时，只需将顾问加载到 AUDCAD 图表上 — 其他货币对将自动激活。

注意！购买后请立即联系我，以获取设置说明！

交易货币对

AUDCAD

NZDCAD

账户要求

账户类型： Classic

Classic 杠杆： 1:500

1:500 最低存款： 从 $1000 起（建议用于算法的正常运行）

从 $1000 起（建议用于算法的正常运行） 时间周期： M15

M15 VPS： 建议用于稳定运行

建议用于稳定运行 推荐经纪商： FreshForex

顾问参数

Trade Comment： 显示在日志和账户历史中

显示在日志和账户历史中 Trade Pairs M15： 活跃货币对列表（可能取决于后缀）

活跃货币对列表（可能取决于后缀） Magic： 唯一的持仓标识符

唯一的持仓标识符 Lot Sizing Method： 基于风险水平的手数计算方法

基于风险水平的手数计算方法 Fixed Lot： 初始交易的固定手数

初始交易的固定手数 Deposit Load %： 根据存款调整手数大小

免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用不会影响您财务状况的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示目的，并不保证未来表现。

