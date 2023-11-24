Advanced Multi Scalping EA m

5
ADVANCED MULTI SCALPING EA - est un système de trading multi-paires entièrement automatique - très sûr avec une croissance constante.

Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle - il prend environ 70 à 100 transactions par mois.

Utilisez Set_files "v24.1 mod2" de la section "Commentaires" pour utiliser/tester l'EA.

Caractéristiques de l'EA :
- Paramètres de spread supplémentaires.
- Volatilité réglable - Stop Loss adaptatif.
- Affichage SWAP pour Long/Short.
- Option Fixed_SL.
- Le système est sûr et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les grilles ou la martingale. Chaque ordre a son propre SL pour la protection du compte.
- Cet EA est très convivial et peut être utilisé à la fois par : les professionnels du Forex et les nouveaux arrivants.
- Le robot fait tout automatiquement - tout ce dont vous avez besoin est de l'installer sur MT4 avec un risque pertinent (2,5 % par défaut), d'appliquer les Set_files correspondants et de laisser le PC fonctionner (ou d'utiliser simplement VPS).
- Filtre de temps de fonctionnement précis avec une précision de 1 minute.
- Affichage SPREAD intégré.
- Méthode d'intérêt composé implémentée.
- Le solde de compte minimum requis pour exécuter le robot est de seulement 100 $.
- Délai : uniquement M15.
- Paires de trading : AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.
- Durée de fonctionnement : EA commence à rechercher des signaux d'entrée pendant la seconde moitié de la session américaine jusqu'au milieu de la session asiatique.
- Effet de levier du compte : tout effet de levier dans la plage de 1:30 à 1:2000.
- Gestion des risques : 1 à 3 % de risque par transaction (peut être modifié dans les paramètres) OU lot fixe.

Comment installer :
- Le système nécessite un compte MT4 avec des spreads étroits (spread brut ou ECN).
- Ouvrez les graphiques AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.
- Sélectionnez le délai M15 sur chaque graphique.
- Attachez EA à chaque graphique.
- Appliquez le "Set_file" correspondant à EA sur chaque graphique (obtenez tous les Set_files "v24.1 mod2" dans la section "Commentaires" de cette page Web). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag = true.
- Le robot fait tout automatiquement - tout ce dont vous avez besoin est de laisser MT4 s'exécuter sur PC (ou VPS).

IMPORTANT !!! Pour de meilleures performances du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :
- HORAIRES DE TRAVAIL : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 où Market_watch = GMT+2 (en période d'heure standard) et GMT+3 (en période d'heure d'été). Si le serveur de votre courtier a un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de décaler les paramètres d'heure EA - envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier) - Je vous aiderai et vous fournirai les Set_files associés si nécessaire.
- SPREAD et BROKER : Il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN) pour de meilleures performances.
Il s'agit d'un produit original qui est proposé uniquement sur ce site Web MQL5.
Avis 1
Rodrigo Benites De Moraes
515
Rodrigo Benites De Moraes 2024.08.22 06:05 
 

great ea

Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Total Lock MT4
Vadim Zotov
5 (2)
Experts
Lock is a powerful tool for saving a trader's money. Instead of the traditional stop loss, you can now use this robot. The robot will place a pending lock — a counter order. When the price moves sharply against the trader, the lock becomes a market one, and therefore the loss does not increase, but freezes at the same level. The main position is saved and will bring profit as soon as the lock closes. Each position is locked by a separate lock. The number of positions is not limited. The robot c
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Experts
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (628)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du d
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
