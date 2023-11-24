Advanced Multi Scalping EA m

ADVANCED MULTI SCALPING EA - est un système de trading multi-paires entièrement automatique - très sûr avec une croissance constante.





Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle - il prend environ 70 à 100 transactions par mois.





Utilisez Set_files "v24.1 mod2" de la section "Commentaires" pour utiliser/tester l'EA.





Caractéristiques de l'EA :

- Paramètres de spread supplémentaires.

- Volatilité réglable - Stop Loss adaptatif.

- Affichage SWAP pour Long/Short.

- Option Fixed_SL.

- Le système est sûr et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les grilles ou la martingale. Chaque ordre a son propre SL pour la protection du compte.

- Cet EA est très convivial et peut être utilisé à la fois par : les professionnels du Forex et les nouveaux arrivants.

- Le robot fait tout automatiquement - tout ce dont vous avez besoin est de l'installer sur MT4 avec un risque pertinent (2,5 % par défaut), d'appliquer les Set_files correspondants et de laisser le PC fonctionner (ou d'utiliser simplement VPS).

- Filtre de temps de fonctionnement précis avec une précision de 1 minute.

- Affichage SPREAD intégré.

- Méthode d'intérêt composé implémentée.

- Le solde de compte minimum requis pour exécuter le robot est de seulement 100 $.

- Délai : uniquement M15.

- Paires de trading : AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Durée de fonctionnement : EA commence à rechercher des signaux d'entrée pendant la seconde moitié de la session américaine jusqu'au milieu de la session asiatique.

- Effet de levier du compte : tout effet de levier dans la plage de 1:30 à 1:2000.

- Gestion des risques : 1 à 3 % de risque par transaction (peut être modifié dans les paramètres) OU lot fixe.





Comment installer :

- Le système nécessite un compte MT4 avec des spreads étroits (spread brut ou ECN).

- Ouvrez les graphiques AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Sélectionnez le délai M15 sur chaque graphique.

- Attachez EA à chaque graphique.

- Appliquez le "Set_file" correspondant à EA sur chaque graphique (obtenez tous les Set_files "v24.1 mod2" dans la section "Commentaires" de cette page Web). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag = true.

- Le robot fait tout automatiquement - tout ce dont vous avez besoin est de laisser MT4 s'exécuter sur PC (ou VPS).





IMPORTANT !!! Pour de meilleures performances du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :

- HORAIRES DE TRAVAIL : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 où Market_watch = GMT+2 (en période d'heure standard) et GMT+3 (en période d'heure d'été). Si le serveur de votre courtier a un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de décaler les paramètres d'heure EA - envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier) - Je vous aiderai et vous fournirai les Set_files associés si nécessaire.

- SPREAD et BROKER : Il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN) pour de meilleures performances.

Il s'agit d'un produit original qui est proposé uniquement sur ce site Web MQL5.