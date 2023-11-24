Advanced Multi Scalping EA m

Советник ADVANCED MULTI SCALPING — полностью автоматическая многопарная торговая система — очень безопасная и с устойчивым ростом.





Этот прибыльный скальпинговый советник действительно является одной из самых стабильных систем на рынке в настоящее время — он совершает около 70–100 сделок в месяц.





Особенности советника:

- Дополнительные настройки спреда.

- Регулируемый адаптивный к волатильности стоп-лосс.

- Отображение SWAP для длинных/коротких позиций.

- Опция Fixed_SL.

- Система безопасна и НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет собственный SL для защиты счета.

- Этот советник очень удобен в использовании и может использоваться как профессионалами Forex, так и новичками.

- Робот делает все автоматически — все, что вам нужно, это установить его на MT4 с соответствующим риском (по умолчанию 2,5%), применить соответствующие Set_files и оставить ПК включенным (или просто использовать VPS).

- Точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.

- Встроенный дисплей СПРЕДА.

- Реализован метод сложных процентов.

- Минимальный требуемый баланс счета для запуска робота составляет всего 100 долларов.

- Таймфрейм: только M15.

- Торговые пары: AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Время работы: советник начинает искать сигналы входа во второй половине американской сессии до середины азиатской сессии.

- Кредитное плечо счета: любое кредитное плечо в диапазоне от 1:30 до 1:2000.

- Управление рисками: риск 1-3% на сделку (можно изменить в настройках) ИЛИ фиксированный лот.





Как установить:

- Системе требуется счет MT4 с узкими спредами (Raw spread или ECN).

- Откройте графики AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.

- Прикрепите советника к каждому графику.

- Примените соответствующий "Set_file" к советнику на каждом графике. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.

- Робот делает все автоматически - все, что вам нужно, это оставить MT4 запущенным на ПК (или VPS).





ВАЖНО!!! Для лучшей производительности торговой системы следуйте рекомендациям ниже:

- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если на сервере вашего брокера другой часовой пояс GMT - необходимо будет сместить настройки времени советника - просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы проверить часовой пояс вашего брокера) - я помогу вам с этим и предоставлю соответствующие Set_files при необходимости.

- СПРЕД и БРОКЕР: Очень важно выбрать счет с узкими спредами (Raw spread или ECN) для лучшей производительности.

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.