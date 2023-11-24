Advanced Multi Scalping EA m

5
Советник ADVANCED MULTI SCALPING — полностью автоматическая многопарная торговая система — очень безопасная и с устойчивым ростом.

Этот прибыльный скальпинговый советник действительно является одной из самых стабильных систем на рынке в настоящее время — он совершает около 70–100 сделок в месяц.

Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли:
Особенности советника:
- Дополнительные настройки спреда.
- Регулируемый адаптивный к волатильности стоп-лосс.
- Отображение SWAP для длинных/коротких позиций.
- Опция Fixed_SL.
- Система безопасна и НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет собственный SL для защиты счета.
- Этот советник очень удобен в использовании и может использоваться как профессионалами Forex, так и новичками.
- Робот делает все автоматически — все, что вам нужно, это установить его на MT4 с соответствующим риском (по умолчанию 2,5%), применить соответствующие Set_files и оставить ПК включенным (или просто использовать VPS).
- Точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.
- Встроенный дисплей СПРЕДА.
- Реализован метод сложных процентов.
- Минимальный требуемый баланс счета для запуска робота составляет всего 100 долларов.
- Таймфрейм: только M15.
- Торговые пары: AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.
- Время работы: советник начинает искать сигналы входа во второй половине американской сессии до середины азиатской сессии.
- Кредитное плечо счета: любое кредитное плечо в диапазоне от 1:30 до 1:2000.
- Управление рисками: риск 1-3% на сделку (можно изменить в настройках) ИЛИ фиксированный лот.

Как установить:
- Системе требуется счет MT4 с узкими спредами (Raw spread или ECN).
- Откройте графики AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.
- Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.
- Прикрепите советника к каждому графику.
- Примените соответствующий "Set_file" к советнику на каждом графике. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.
- Робот делает все автоматически - все, что вам нужно, это оставить MT4 запущенным на ПК (или VPS).

ВАЖНО!!! Для лучшей производительности торговой системы следуйте рекомендациям ниже:
- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если на сервере вашего брокера другой часовой пояс GMT - необходимо будет сместить настройки времени советника - просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы проверить часовой пояс вашего брокера) - я помогу вам с этим и предоставлю соответствующие Set_files при необходимости.
- СПРЕД и БРОКЕР: Очень важно выбрать счет с узкими спредами (Raw spread или ECN) для лучшей производительности.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.
Отзывы 1
Rodrigo Benites De Moraes
620
Rodrigo Benites De Moraes 2024.08.22 06:05 
 

great ea

