Advanced Multi Scalping EA m

5
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 是全自动多对交易系统 - 非常安全且增长稳定。

这款盈利的剥头皮 EA 确实是目前市场上最稳定的系统之一 - 每月大约需要 70-100 笔交易。

EA 的功能：
- 附加点差设置。
- 可调波动性自适应止损。
- 多头/空头的 SWAP 显示。
- Fixed_SL 选项。
- 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。
- 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。
- 机器人自动完成所有操作 - 您需要做的就是将其安装到 MT4 并设置相关风险（默认为 2.5%），应用相应的 Set_files，然后让 PC 运行（或仅使用 VPS）。
- 精确的操作时间过滤器，精度为 1 分钟。
- 内置 SPREAD 显示。
- 实施复利方法。
- 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。
- 时间范围：仅 M15。
- 交易对：AUDCAD、GBPCAD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、EURAUD、GBPAUD。
- 操作时间：EA 在美国交易时段的后半段到亚洲交易时段中段开始寻找入场信号。
- 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内的任何杠杆。
- 风险管理：每笔交易 1-3% 的风险（可在设置中更改）或固定手数。

如何安装：
- 系统需要具有窄点差（原始点差或 ECN）的 MT4 账户。
- 打开 AUDCAD、GBPCAD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、EURAUD、GBPAUD 图表。
- 在每个图表上选择 M15 时间范围。
- 将 EA 附加到每个图表。
- 将相应的“Set_file”应用于每个图表上的 EA。确保参数 Trading_Flag = true。
- 机器人自动完成所有操作 - 您只需让 MT4 在 PC（或 VPS）上运行即可。

重要！！！为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：
- 工作时间：强烈建议使用 Market_watch = GMT+2（标准时间段）和 GMT+3（夏令时时间段）的 MT4。如果您的经纪商服务器具有不同的 GMT 时区 - 则需要更改 EA 时间设置 - 只需向我发送有关该信息的消息（以检查您的经纪商时区） - 我会帮助您并在必要时提供相关的 Set_file。
- 点差和经纪商：选择点差较小的账户（原始点差或 ECN）以获得最佳性能非常重要。
这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
评分 1
Rodrigo Benites De Moraes
620
Rodrigo Benites De Moraes 2024.08.22 06:05 
 

great ea

推荐产品
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
专家
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Algo Edge MT4
Niklas Templin
3.57 (7)
专家
Algo Edge EA  Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  EA work with high and low from Last Candle. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent = The Robot will i
FREE
EA MECHANIC
Antonin Skaryd
专家
[EA] MECHANIC is a MetaTrader (MT4) Expert Advisor designed for use with three basic currency pairs EURUSD, GBPUSD and AUDUSD. With individual settings, it can work very well on any currency pair as well. The EA implements complete, fully functional and exact mechanical trading strategy, with no place for emotions. It is based on standard MT4 indicators "Bollinger Bands" and "Parabolic SAR". The strategy is working on Timeframe M5 only. It is very easy to set up and supervise. Features It can b
Prototype 4
Sergey Rozhnov
4.11 (9)
专家
Prototype 4 is an automated trading system, which opens positions in trend direction from correction based on data of built-in indicators. Test results show a stable profits for almost 15 years since 2000 (see. the screenshots), as well as in real trading. Monitoring: https://www.mql5.com/en/users/r0s/seller This Expert Advisor can be used in combination with Prototype 1 . Part of the orders of two Expert Advisors is hedged (opened in different directions).  The Expert Advisor works on any accou
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
BuckWise
Joel Protusada
专家
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
专家
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - 是一款全自动多货币对交易系统，安全稳定，收益稳步增长。 这款盈利的剥头皮EA是目前市场上最稳定的系统之一，每月大约执行60-90笔交易。 下载用于测试和交易的EA设置文件： USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA功能： - 可调节波动率的自适应止损。 - 固定止损选项。 - 系统安全，不使用网格交易或马丁格尔策略等任何危险方法。每笔订单都有独立的止损，以保护您的账户。 - 该EA非常易于使用，外汇专业人士和新手均可轻松上手。 - 机器人会自动执行所有操作 - 您只需将其安装到MT4平台，并设置相应的风险等级（默认2.5%），应用相应的Set_files，然后让电脑保持运行（或者使用VPS）。 - 精确到分钟的运行时间过滤器。 - 实现了复利计算，用于自动计算手数。 - 运行机器人所需的最低账户余
RNB Pass Ftmo
Chandana Jayampathi Lokuketagodage Don
1 (1)
专家
PROP TRADING EA -  Passing challenge or Verification - ANY PROP FIRMS - TEST Set files in the Comment section  US30/US100   Dow Jones / Nasdaq https://trader.ftmo.com/metrix?share=2e2ffcdc1689&lang=en               (01) testing ............ https://trader.ftmo.com/metrix?share=f823192684d3&lang=en              (02) start date 21 Dec 2023   New and improved settings  https://trader.ftmo.com/metrix?share=c2f389839308&lang=en              (03)  start date  04/01/2024 https://trader.ftmo.com/metrix
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
专家
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Breakout without news
Ruslan Pishun
1 (1)
专家
The Expert Advisor is based on a breakout strategy. Market entry signals are generated when the price crosses the border of a certain price range. We created the strategy using historical data with the 99.9% quality data over the past 15 years. We have selected highest-quality signals and eliminated low-quality ones. The EA performs technical analysis and takes into account only those breakdowns that show the best result. The EA uses filtration of false signals. It uses an adaptive trailing stop
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
AW Bollinger Bands EA
AW Trading Software Limited
4.2 (5)
专家
基于标准 Bollinger Bands 指标信号的全自动交易机器人。 EA 具有自动手数计算和智能跟踪系统的内置功能。当市场向相反方向移动时，将应用挂单的平均系统。 优点： 全自动系统 可定制的指标参数 内置自动手数计算 直观的设置 乘数设置 内置尾随系统 MT5 version   ->   HERE 战略： 指标的主要思想是检测与平均线的急剧偏离，在返回的时刻，指标将给出返回平均值的信号 该指标显示为三行。中线是移动平均线。上下线是偏移一定数量（例如，2）的中间线，偏差的大小由波动率调节。波段的宽度根据波动性进行调整，在最稳定的时期宽度会减小。布林带创造了一个走廊，其中 95% 应该是   价格，只有 5% 超出 推荐周期为13-24，最常见的是20 推荐偏差为 2 到 5，比较流行的值为 2 或 3 市场准入： EA 根据价格返回平均值进行交易。即蜡烛离开通道后，顾问将在价格回归均值的方向进行交易 当价格从下方突破下线并反弹时，是买入信号。当价格突破上线并反弹时，这是一个卖出信号。 从一个位置退出：     顾问打开订单后： 1 - 如果头寸向盈利方向发展，则激活追踪止损。该
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
专家
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
专家
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
The Last Pharaon MT4
Alexander Oropesa Marrero
专家
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
专家
ForexEagle - Elevate Your Trading Experience to New Heights Ready to revolutionize your trading game? Introducing ForexEagle, the ultimate Expert Advisor meticulously crafted to dominate the GBPUSD, AUDCAD, USDCAD markets on the M5 timeframe. With a winning combination of advanced Price Action strategy and trend detection algorithm, ForexEagle is your go-to tool for unlocking the full potential of GBPUSD, AUDCAD, USDCAD trading. The EA operates during specific hours, from 12:01 AM to 11:59 PM. G
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
专家
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
专家
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
专家
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Grid Machine
Ivan Grachev
4.21 (14)
专家
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
EA Scalping Expert
Gerard Valldosera Gomez
3 (1)
专家
This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
专家
这是我著名的剥头皮机Goldfinch EA的最新版本，它是十年前首次发布。它以短期内突然出现的波动性扩张为市场提供了头条：它假设并试图在突然的价格加速后利用价格变动的惯性。这个新版本已经过简化，使交易者可以轻松使用测试仪的优化功能来找到最佳交易参数。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 简单的输入参数可简化优化 可定制的贸易管理设置 交易时段选择 工作日选择 金钱管理 谨防... ick牛黄牛是危险的，因为许多因素都会破坏收益。可变的点差和滑点降低了交易的数学期望，经纪人的低报价密度可能导致幻像交易，止损位破坏了您获取利润的能力，并且网络滞后意味着重新报价。建议注意。 回溯测试 EA交易仅使用报价数据。请以“每笔交易”模式回测。 它根本不使用HLOC（高-低-开-关）数据 交易时间无关紧要 为了获得更好的性能，请为您希望在每个刻度线模式下交易的每个交易品种运行云优化。稍后分享！ 输入参数 触发点：触发点差所需的价格变动。 （预设= 10） 最小时间窗口：价格波动发生的最短时间。 （默认= 3） 最长时间窗口：价格波动发生的最长时间。
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
专家
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Ai GbPUsD MT4
Tais Miranda Hoffmann
1 (6)
专家
Only 5 copies for $260, next price: $280(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For GBPUSD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
专家
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
专家
MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
专家
Matrix Arrow EA MT4 是一款独特的智能交易系统，可以通过图表上的交易面板手动或 100% 自动交易 Matrix Arrow Indicator 的 MT4 信号。 Matrix Arrow Indicator MT4 将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是：平均定向运动指数 (ADX) ， 商品渠道指数 (CCI) ， 经典 Heiken Ashi 蜡烛 ， 移动平均线 ， 移动平均收敛散度 (MACD) ， 相对活力指数 (RVI) ， 相对强弱指数 (RSI) ， 抛物线SAR ， 随机振荡器 ， 威廉姆斯的百分比范围 。 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一个蜡烛/柱线的开盘时表示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。使用 Matrix Arrow EA MT4 ，您可以直接从图表上的交易面板手动交易 Matrix Arrow Indicator MT4 信号，或使用 100% 算法交易选项 100% 自动交易！ 注意力:   如果您想用您的
EA Smart Golden Wolf Scalper MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
专家
The scalper EA uses strategies based on intra-bar trading on the H1 and H2 timeframes. Also many filters are used to find the right signals to open an order. The EA uses pending orders BuyStop and SellStop. The EA trades on two pairs: EURUSD, USDJPY and two timeframes H1, H2. Also, the adviser can be installed on other currencies using the instructions:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750726 The EA places a protective stop order on all orders. The adviser is safe and does not require any set
Hfx61 Starter
PT Hastinapura Makmur Sejahtera
专家
HFX 6.1 启动器 此 EA 可以尝试扫描所有时间范围内所有可能的市场早期趋势，但它足以将 EA 置于 M15 时间范围内， 一些内置指标的振荡器用于预测市场价格将走向何方，如果早期趋势失败，EA 将使用受控订单距离的平手对冲， 下面是 EA 参数：     Trade_Set_AUTO，默认为## AUTO 交易设置##，以下参数的平均注释。     LOT_SIZE_AUTO_TRADE，默认为 0.01，要交易的平均手数为 0.01 手，可以根据您的账户余额进行更改。     ACTIVATE_AUTO_TRADE_，默认为 true，表示 EA 将自动开仓，设置为 false 将关闭自动交易。     Not_Reverse_At，默认为 7，平均低于或等于总订单 7，EA 将放置类似订单类型。     Reverse_At，默认为 8，平均高于总订单 7，EA 将打开反向订单。     TP_SL_IN_MONEY，默认为## TP & SL in Currency ##，以下参数的平均注释。     __AUTO_CLOSING__ ，默认为真，平均自动关闭已激
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
专家
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
Golden Mirage mt4
Michela Russo
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
专家
DCA CYCLEMAX 介绍 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强
The Golden Way
Lin Lin Ma
专家
The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
专家
Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
专家
HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
专家
24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
专家
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
专家
Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith 是面向 XAUUSD（黄金）的强大且自律的算法交易系统。 它 不 使用高风险手法（如网格、马丁等），并且每一笔交易都由 止损 保护。 逻辑：识别 趋势行情 并交易 回撤 ，每个信号只开 一 单。 无需复杂设置——默认参数已为实盘优化：将 EA 拖到图表即可开始交易。 为什么更可靠 安全结构： 无网格、无加倍、无摊平——仅按纪律性入场并设置 SL。 入场纪律： 一信号 → 一持仓。 聚焦 XAUUSD： 逻辑针对黄金在 M5 周期的波动特性精调。 少见优势（黄金）： 固定 TP:SL = 1:1 。 一次 TP 盈利可覆盖一次 SL 亏损，便于控制回撤与规划收益。 限量价格 当前价格仅限 5 份 。之后价格 将上调 。 立即以优惠价格入手 Gold Zenith 。 Live signal 运行环境与用法 交易品种： XAUUSD 周期： M5 账户类型： ECN / RAW / RAZOR（非强制，但点差越低越好） 运行时间： 全天
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
专家
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
Dark Gold
Marco Solito
4.74 (91)
专家
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
作者的更多信息
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
指标
这是免费产品，欢迎您使用以满足您的需求！ 我也非常感谢您的积极反馈！非常感谢！ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ Crypto_Forex 指标：Heiken Ashi Candles for MT4。无需重绘。 - Heiken_Ashi_Candles 与趋势线 MA 指标完美结合，如图所示。 - 指标 Heiken_Ashi_Candles 是非常有用的辅助指标，可以使趋势更加明显。 - 它有助于使烛台图更具可读性，趋势更易于分析。 - 大多数利润是在市场趋势时产生的，因此正确预测趋势是必要的。 - Heikin-Ashi 图表的构造类似于常规烛台图，只是计算每个条的公式不同 - Heikin-Ashi 具有更平滑的外观，因为它本质上是取运动的平均值。 - 绿色蜡烛没有下影线，表示强劲的上升趋势。 - 红色蜡烛没有上影线，表示强劲的下降趋势。 - 蜡烛主体较小，周围有上下影线，表示趋势发生变化或修正。 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
指标
这是免费产品，欢迎您使用以满足您的需求！ 此外，我非常感谢您的积极反馈！非常感谢！ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ .................................................................................................................... MT4 外汇指标 SWAP 显示，出色的辅助交易工具。 - SWAP 显示指标显示其所连接的外汇对的多头和空头交易的当前 SWAP。 - 可以在图表的任何角落找到 SWAP 显示值： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角 - 也可以设置颜色和字体大小。 - 每个交易者在保持交易超过 1 天时都应该知道 SWAP。 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
Crypto_Forex 指标“分形趋势线”适用于 MT4。 - 此指标非常适合使用突破图形分析的交易者！！！ - “分形趋势线”显示图形上升趋势（紫色）和下降趋势（红色）线。 - 上升趋势和下降趋势线建立在 2 个最接近的对应分形上。 - 指标有几个参数负责趋势线的颜色和宽度。 - 指标内置移动和 PC 突破警报。 ....................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
指标
这是免费产品，欢迎您使用以满足您的需求！ 我也非常感谢您的积极反馈！非常感谢！ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ .............................................................................................................................. MT4 外汇指标价差显示，出色的辅助交易工具。 - 价差显示指标显示其所附外汇对的当前价差。 - 可以在图表的任何角落找到价差显示值： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角 - 也可以设置颜色和字体大小。 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
MT4 外汇指标“Room_UP_DWN_Day_Week_Month” - 指标“Room_UP_DWN_Day_Week_Month”是非常有用的辅助交易工具。 - 它向您显示每日、每周和每月最有可能的水平，可以通过价格（价格范围水平）达到。 - 每日范围对日内交易者有用。 - 每周和每月范围适用于波动和长期交易者。 - 指标非常适合规划您的获利目标或安排止损。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标 HTF RVI 振荡器适用于 MT4，无需重绘。 - 使用专业的 HTF RVI 振荡器升级您的交易方法，适用于 MT4。HTF 表示 - 更高的时间框架。 - RVI 是用于趋势变化检测和从超卖/超买区域进入的最佳振荡器之一。 - 该指标非常适合多时间框架交易系统，价格行动从超卖/买入区域进入。 - HTF RVI 指标允许您将更高时间框架的 RVI 附加到当前图表 --> 这是专业的交易方法。 - 超买区域高于 0.23；超卖区域低于 -0.23； - 指标具有内置的移动和 PC 警报。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
指标
动态振荡器 - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标 - 适用于 MT4 的高效交易工具！ .................................................................................................... - 新一代振荡器 - 查看图片以了解如何使用它。 - 动态振荡器具有自适应超卖/超买区域。 - 振荡器是一种辅助工具，用于从超卖/超买区域找到准确的切入点。 - 超卖值：低于绿线；超买值：高于红线。 - 它比标准振荡器准确得多。合适的时间范围：M30、H1、H4、D1、W1。 - 具有 PC 和移动警报。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
适用于 MT4 的外汇指标“8 个符号的 RSI”。无需重绘。 - RSI 是交易中最受欢迎的震荡指标之一。 - 从强超买区域（高于 70）进入卖出，从强超卖区域（低于 30）进入买入，效果非常好。 - RSI 对于背离检测非常有用。 - “8 个符号的 RSI” 让您有机会在 1 张图表上控制多达 8 个不同符号的 RSI 值。 - 此指标非常适合与超卖/买入区域的价格行动条目相结合。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于 MT4 的 Crypto_Forex 指标“Scalping_Channel”。 - 剥头皮通道具有基于 ATR 的波动边界。 - 非常适合用于剥头皮交易： - 通过安排中线的限价挂单进行交易。 - 当绿色稳定上行通道出现且至少有 1 根蜡烛在顶部边界上方关闭时，考虑看涨入场（见图片）。 - 当红色稳定下行通道出现且至少有 1 根蜡烛在底部边界下方关闭时，考虑看跌入场（见图片）。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
指标
“跟随趋势振荡器” - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标，高效的交易工具！ - 用户友好的指标提供了在主要趋势方向上进行剥头皮交易的机会。 - 平滑且可调节的振荡器，带有信号直方图部分。 - 振荡器绿色表示上升趋势，棕色表示下降趋势。 - 超卖值：低于 -30；超买值：超过 30。 - 使用此指标，有很多机会升级标准策略。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
专家
ADAPTIVE SCALPER EA - 是一款智能、安全且可靠的全自动多对剥头皮交易系统！ 这是“设置后就忘了”的专家顾问，它将为您完成所有交易工作！10 个 Set_files 可用！ 使用“评论”部分中的 Set_files v25.11 来使用/测试 EA。 - EA 通过 AI 方法自动适应市场条件。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 以保护账户。 - EA 应同时在 10 对上运行 - 相应的 Set_files 在“评论”部分等着您。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设定相关风险（默认为 2%），然后让 PC 运行（或仅使用 VPS）。 - 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。 - 时间范围：仅 M15。 - 交易对：- GBPAUD、AUDCAD、GBPCAD、EURAUD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、USDCAD、EURUSD。 - 当您在不同的货币对上安装 EA 时（如上所
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
专家
价格行为交易者 EA - 是一款基于价格行为研究的出色自动交易系统！ 这是“设置并忘记”的专家顾问，可为您完成所有交易工作！ 7 个 Set_files 可用！ 交易理念基于著名的强大价格行为模式 - PinBar！ 价格行为交易者 EA 是一项非常好的投资 - 它将为您工作多年，所有 Set_files 都有正的数学期望值！ 使用“评论”部分的 Set 文件来使用/测试 EA。 (v25_11) EA 功能： - EA 可以同时在 7 对上运行 - 相应的 Set_files 在“评论”部分等着您。 - 系统不会像许多剥头皮者那样浪费高额佣金。 - 没有严格的价差要求 - EA 可用于任何帐户。 - 系统不使用任何危险的网格方法。 - EA 默认内置复利资金管理。 - 每笔交易都有经纪商看不到的 SL 和 TP。 - SL 和 TP 是动态的 - 它们默认可以适应市场波动。 - EA 设置中提供补偿模式。 - 内置趋势、振荡器和日过滤器。 - 交易对：AUDUSD、AUDNZD、NZDJPY、GBPJPY、CADJPY、GBPAUD、EURCAD。 - 时间范围：D1。
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标适用于 MT4 的“趋势修正直方图”。 - 趋势修正直方图有两种颜色：红色表示看跌趋势，蓝色表示看涨趋势。 - 7 个连续的相同颜色直方图柱表示新趋势的开始。 - 趋势修正直方图指标的设计主要目的是最小化损失并最大化利润。 - 它具有参数“周期”，负责指标的灵敏度。 - 内置移动和 PC 警报。 - 趋势修正直方图可以用作简单但有利可图的交易系统，见下文： 如何使用指标： 1) 检查至少 7 个连续的相同颜色直方图柱，这意味着新趋势的开始。例如，下图中有超过 7 个蓝色柱。 2) 等待 1（一个）相反颜色的柱，在我们的例子中是红色，紧接着又变为蓝色。这意味着这是趋势修正。 3) 当出现蓝色柱状图时，开多头交易，在此之前只有一个红色柱状图。这意味着订单在修正后按照主要趋势方向开仓。 4) 安排止损（见图）和获利点。获利点应至少比止损大 3 倍。在这种情况下，即使您只赢了 30%，您也会获利。 5) 卖出（空头）交易反之亦然（见图）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件： GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束到亚洲交易时段中期寻找入场机会。如果系统在运行时间内没有开单
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于 MT4 的 Crypto_Forex 指标“带有趋势之字形的 MACD”。 - MACD 指标本身是趋势交易最受欢迎的工具之一。 - “MACD 趋势之字形”非常适合与价格行动入场或与其他指标结合使用。 - 使用此指标选择最准确的入场信号： _ 如果 MACD 高于 0（绿色）且之字形线向上 - 仅搜索买入价格行动模式。 _ 如果 MACD 低于 0（粉红色）且之字形线向下 - 仅搜索卖出价格行动模式。 - 指标具有内置移动和 PC 警报。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
Crypto_Forex 指标“剥头皮直方图”适用于 MT4，无需重绘。 - 剥头皮直方图指标可用于在价格小幅调整后寻找进入价格动量主要方向的入场信号。 - 剥头皮直方图可以有两种颜色：橙色表示看跌动量，绿色表示看涨动量。 - 一旦您看到至少 10 个连续的相同颜色的直方图条，则意味着出现强劲动量。 - 入场信号是直方图中 1 列相反颜色，下一列为初始动量颜色（见图片）。 - 使用剥头皮目标 - 图表上最近的高点/低点。 - 指标内置移动和 PC 警报。 如何使用指标： - 对于买入信号：至少 10 个连续的绿色直方图条（动量）+直方图上的 1 个橙色条（修正）+1 个绿色条（在此处打​​开多头交易）。 - 对于卖出信号：至少 10 个连续的橙色直方图条（动量）+1 个直方图上的绿色条（修正）+1 个橙色条（在此处开空头交易）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
Crypto_Forex 指标 SCALPING SNIPER 适用于 MT4，无需重绘交易系统。 Scalping Sniper - 是一种显示准确价格动量的高级系统（指标）！ - 使用专业的 Scalping Sniper 指标升级您的交易方法，适用于 MT4。 - 该系统提供非常准确但罕见的狙击信号，胜率高达 90%。 - 系统假设使用多对来搜索信号，以补偿每对信号数量少的问题。 - Scalping Sniper 包括： - 顶部和底部波动线（蓝色）； - 中线（橙色或黄色）- 显示主要趋势； - 信号方向线（红色）- 显示局部趋势方向。 - 70 水平以上的区域 - 超买区域（不要在那里买入）。 - 30 以下的区域 - 超卖区域（不要在那里卖出）。 - 动量线（绿色）- 生成进入交易的准确信号。 - Scalping Sniper 没有可调参数（颜色除外），以避免用户麻烦。 如何使用（以 LONG 为例，见图片）： 1. 当前蜡烛刚刚关闭。 2. 红线高于橙线（表示 - 上升趋势）。 3. 绿线值低于 70 水平（不在超买区域）。 4. 绿线高于红线，刚刚形成反弹向上
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“内柱和外柱模式”适用于 MT4。 - 指标“内柱和外柱模式”对于价格行为交易非常强大。无需重绘；无延迟； - 指标检测图表上的内柱和外柱模式： - 看涨模式 - 图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌模式 - 图表上的红色箭头信号（见图片）。 - 内柱本身具有高 R/R 比率（回报/风险）。 - 具有 PC、移动和电子邮件警报。 - 指标“内柱和外柱模式”非常适合与支撑/阻力位结合使用。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
专家
“SINGLE SNIPER” EA 是一款功能强大的 MT4 平台剥头皮交易系统！ 赢率高达 85-90% 左右！系统采用复利风险管理！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 使用 Set_file 进行测试和交易： 下载 EA set_file - 交易非常准确：大约 85-90%。 - 系统不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 以保护账户。 - 实施复利方法。 - 订单开仓传感器用于设置入场敏感度。 - EA 根据市场波动自动设置动态 SL。 - 不进行周末交易。 - 精确的操作时间过滤器，精度为 1 分钟。 - 账户杠杆：从 1:30 到 1:2000。 - 推荐货币对为 GBPAUD 和 GBPCAD。 - 内置 SPREAD 显示。 - 操作时间：EA 根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束到亚洲交易时段中期寻找入场机会。如果系统在操作时间内没有打开订单 - 这意味着图表上没有可用的入场信号 - 不要忘记这个 EA 是狙击交易系统。 - 时间范围：仅 M15。 如何安装 EA： - 系统需要具有窄点差（原始点差或 ECN）的 M
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
专家
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - 是一款智能、安全且可靠的全自动多对剥头皮交易系统！ 这是“设置后就忘了”的专家顾问，它将为您完成所有交易工作！10 个 Set_files 可用于 10 对！ 使用“评论”部分中的 Set_files (v25.11) 来使用/测试 EA。 此 EA 是 Adaptive Scalper EA 的高级版本。 与基本 Adaptive Scalper EA 相比，Advanced Adaptive Scalper EA 的附加功能： - 附加点差设置。 - 点差显示。 - 多头/空头的 SWAP 显示。 - Fixed_SL 选项。 两个版本的共同特点： - EA 通过 AI 方法自动适应市场条件。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - EA 应同时在 10 对上运行 - 相应的 Set_files 正在“评论”部分等着您。 - 此 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“十字星反转模式”适用于 MT4。 - 指标“十字星反转模式”是纯价格行为交易：无重绘，无延迟； - 指标检测图表上的十字星反转模式，其中十字星蜡烛位于模式中间，最后一根蜡烛是突破蜡烛： - 看涨十字星反转模式 - 图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌十字星反转模式 - 图表上的红色箭头信号（见图片）。 - 带有 PC、手机和电子邮件警报。 - 指标“十字星反转模式”适合与支撑/阻力位结合使用。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
专家
SwapFree Adaptive Scalper EA - 是一款智能、安全且可靠的全自动多对剥头皮交易系统！ 这是“设置并忘记”的专家顾问，它将为您完成所有交易工作！ 9 个 Set_files 可用于 9 对！ 下载用于测试和交易的EA设置文件： GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA 的功能： - 剥头皮技术。 - 不受展期影响。 - 不涉及掉期。 - 不涉及周末缺口。 - EA 通过 AI 方法自动适应市场条件。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设定相关风险（默认为 2%），然后让 PC 运行（或使用 VPS）。 - 运行机器人所
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“MA Speed”适用于 MT4，无需重绘。 移动平均线速度 - 是一种独特的趋势指标。 - 该指标的计算基于物理方程。 - 速度是移动平均线的一阶导数。 - MA 速度指标显示 MA 本身改变方向的速度。 - 有很多机会使用 MA Speed 升级标准策略。适用于 SMA、EMA、SMMA 和 LWMA。 - 建议在趋势策略中使用 MA Speed，如果指标值 < 0：趋势下降；如果指标值 > 0：趋势上升。 - 时间范围 - 任意；交易对 - 任意。 - 指标具有内置移动和 PC 警报。 参数（设置非常简单）： 1) 速度周期。建议值为 3 到 7。速度周期较低时，指标的灵敏度增加，反之亦然。 2) MA 周期（将计算此 MA 的速度）。 3) MA 方法：SMA、EMA、SMMA、LWMA。 4) MA 应用价格（7 个选项）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“十字星突破模式”适用于 MT4。 - 指标“十字星突破模式”是纯粹的价格行为交易：无重绘，无延迟； - 指标检测十字星模式突破趋势方向，其中十字星蜡烛位于模式中间，最后一根蜡烛是突破蜡烛： - 看涨十字星突破模式 - 图表上显示蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌十字星突破模式 - 图表上显示红色箭头信号（见图片）。 - 带有 PC、手机和电子邮件警报。 - 指标“十字星突破模式”适合与支撑/阻力位结合使用。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
专家
无隔夜利息 MULTI SNIPER EA 是适用于 MT4 平台的高精度精确自动交易系统。 这款盈利的剥头皮 EA 确实是目前市场上最稳定的系统之一。 它是原创产品，仅在此 MQL5 网站上提供。 SF Multi Sniper EA 是“设置后即可忘记”的专家顾问，可为您完成所有交易工作！ 使用“评论”部分的 Set_files 来使用/测试 EA。 - 不受展期影响。 - 不涉及隔夜利息。 - 无需周末交易。 - 采用剥头皮技术实施复利方法。 - 系统根据市场波动自动设置动态 SL。 - EA 具有自动批次风险管理（默认情况下）和固定批次选项。 - 可调整的交易进入敏感度参数。 - 精确的操作时间过滤器，精度为 1 分钟。 - 内置 SPREAD 显示。 - 机器人具有可调节的追踪止损功能。 - 账户杠杆：从 1:30 到 1:2000。 - 主要使用的货币对是 GBPCAD、GBPAUD；辅助货币对是 GBPCHF、EURCHF、EURCAD、EURAUD、AUDCAD、USDCHF。 - 没有任何危险的马丁格尔/网格。每个订单都有自己的 SL 以保护账户。 - 操作时间
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
指标
趋势振荡器 - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标，高效的交易工具！ - 使用高级新计算方法 - 参数“计算价格”有 20 个选项。 - 有史以来最平滑的振荡器。 - 绿色表示上升趋势，红色表示下降趋势。 - 超卖值：低于 5，超买值：超过 95。 - 使用此指标，有很多机会升级标准策略。 - 具有 PC 和移动警报。 ....................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标整合条形图模式适用于 MT4。 - 指标“整合条形图”是针对价格行为交易的非常强大的突破重点指标。 - 指标在 1 条期间检测窄区域内的价格整合并显示：突破方向、挂单位置和 SL 位置。 - 看涨整合条形图 - 图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌整合条形图 - 图表上的红色箭头信号（见图片）。 - 无需重绘；无延迟；高 R/R 比率（回报/风险）。 - 具有 PC、移动和电子邮件警报。 - 指标“整合条形图”适合与支撑/阻力位结合使用。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标 HTF Ichimoku 适用于 MT4。 - Ichimoku 指标是最强大的趋势指标之一。HTF 表示 - 更高时间框架。 - 此指标非常适合趋势交易者以及与价格行动条目的组合。 - HTF Ichimoku 指标允许您将更高时间框架的 Ichimoku 附加到当前图表。 - 上升趋势 - 红线高于蓝线（并且两条线都在云层上方）/ 下降趋势 - 红线低于蓝线（并且两条线都在云层下方）。 - 仅当价格突破 Ichimoku 云层顶部边界时才打开买入订单。 - 仅当价格突破 Ichimoku 云层底部边界时才打开卖出订单。 - HTF Ichimoku 指标提供了捕捉大趋势的机会。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
指标
OSB 振荡器 - 是一种高级自定义指标，高效的价格行为辅助工具。 - 使用先进的新计算方法。 - 新一代振荡器 - 查看图片了解如何使用它。 - OSB 振荡器是一种辅助工具，用于查找价格行为、背离和超卖/超买信号的准确切入点。 - 超卖值：低于 30。 - 超买值：超过 70。 - 使用此指标有很多机会升级标准策略。 - 它比标准振荡器更快、更准确。 指标设置非常简单。它只有 1 个参数 - 灵敏度。 如何使用： - 作为价格行为过滤器（见图）。 - 作为主要趋势方向的进入信号（见图）。 - 作为具有准确信号的背离指标（见图）。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“上吊线和倒锤线形态”适用于 MT4。 - 指标“上吊线和倒锤线形态”是价格行为交易的非常强大的指标：无需重绘，无延迟。 - 指标可检测图表上的看涨倒锤线和看跌上吊线形态： - 看涨倒锤线 - 图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌上吊线 - 图表上的红色箭头信号（见图片）。 - 带有 PC、手机和电子邮件提醒。 - 指标“上吊线和倒锤线形态”非常适合与支撑/阻力位和挂单结合使用。 ................................................................................................................. // 出色的交易机器人和指标可在此处获得： https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
筛选:
Rodrigo Benites De Moraes
620
Rodrigo Benites De Moraes 2024.08.22 06:05 
 

great ea

回复评论