Advanced Multi Scalping EA m

ADVANCED MULTI SCALPING EA - 是全自动多对交易系统 - 非常安全且增长稳定。





这款盈利的剥头皮 EA 确实是目前市场上最稳定的系统之一 - 每月大约需要 70-100 笔交易。





EA 的功能：

- 附加点差设置。

- 可调波动性自适应止损。

- 多头/空头的 SWAP 显示。

- Fixed_SL 选项。

- 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。

- 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。

- 机器人自动完成所有操作 - 您需要做的就是将其安装到 MT4 并设置相关风险（默认为 2.5%），应用相应的 Set_files，然后让 PC 运行（或仅使用 VPS）。

- 精确的操作时间过滤器，精度为 1 分钟。

- 内置 SPREAD 显示。

- 实施复利方法。

- 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。

- 时间范围：仅 M15。

- 交易对：AUDCAD、GBPCAD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、EURAUD、GBPAUD。

- 操作时间：EA 在美国交易时段的后半段到亚洲交易时段中段开始寻找入场信号。

- 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内的任何杠杆。

- 风险管理：每笔交易 1-3% 的风险（可在设置中更改）或固定手数。





如何安装：

- 系统需要具有窄点差（原始点差或 ECN）的 MT4 账户。

- 打开 AUDCAD、GBPCAD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、EURAUD、GBPAUD 图表。

- 在每个图表上选择 M15 时间范围。

- 将 EA 附加到每个图表。

- 将相应的“Set_file”应用于每个图表上的 EA。确保参数 Trading_Flag = true。

- 机器人自动完成所有操作 - 您只需让 MT4 在 PC（或 VPS）上运行即可。





重要！！！ 为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：

- 工作时间：强烈建议使用 Market_watch = GMT+2（标准时间段）和 GMT+3（夏令时时间段）的 MT4。如果您的经纪商服务器具有不同的 GMT 时区 - 则需要更改 EA 时间设置 - 只需向我发送有关该信息的消息（以检查您的经纪商时区） - 我会帮助您并在必要时提供相关的 Set_file。

- 点差和经纪商：选择点差较小的账户（原始点差或 ECN）以获得最佳性能非常重要。

这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。