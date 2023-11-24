Advanced Multi Scalping EA m
ADVANCED MULTI SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático - muito seguro com crescimento constante.
Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis do mercado atualmente - realiza cerca de 70 a 100 operações por mês.
Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação:
Características do EA:
- Definições de spread adicionais.
- Volatilidade ajustável-Stop Loss adaptável.
- Visor SWAP para Longo/Curto.
- Opção Fixed_SL.
- O sistema é seguro e NÃO utiliza métodos perigosos como grades ou martingale. Cada encomenda tem o seu próprio SL para proteção de conta.
- Este EA é muito fácil de utilizar e pode ser utilizado por profissionais e novatos em Forex.
- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que precisa é instalá-lo no MT4 com o risco relevante (padrão de 2,5%), aplicar os Set_files correspondentes e deixar o PC a correr (ou apenas usar o VPS).
- Filtro de tempo de funcionamento preciso com precisão de 1 minuto.
- Visor SPREAD integrado.
- Implementou o método dos juros compostos.
- O saldo mínimo necessário na conta para executar o robô é de apenas 100 dólares.
- Prazo: apenas M15.
- Pares de negociação: AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.
- Tempo de operação: O EA começa a procurar sinais de entrada durante a segunda metade da sessão dos EUA até meados da sessão da Ásia.
- Alavancagem da conta: qualquer alavancagem no intervalo de 1:30 a 1:2000.
- Gestão de risco: risco de 1-3% por negociação (pode ser alterado nas definições) OU lote fixo.
Como instalar:
- O sistema requer uma conta MT4 com spreads estreitos (Raw spread ou ECN).
- Abra gráficos AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.
- Selecione o período M15 em cada gráfico.
- Anexar EA a cada gráfico.
- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag = true.
- O robot faz tudo automaticamente - basta deixar o MT4 a correr no PC (ou VPS).
IMPORTANTE!!! Para um melhor desempenho do sistema de trading, siga as recomendações abaixo:
- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável utilizar o MT4, em que Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as definições de hora do EA. relacionados, se necessário.
- SPREAD e BROKER: É muito importante selecionar contas com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para um melhor desempenho.
