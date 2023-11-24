Advanced Multi Scalping EA m

ADVANCED MULTI SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático - muito seguro com crescimento constante.





Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente - realiza cerca de 70 a 100 operações por mês.





Características do EA:

- Definições de spread adicionais.

- Volatilidade ajustável-Stop Loss adaptável.

- Visor SWAP para Longo/Curto.

- Opção Fixed_SL.

- O sistema é seguro e NÃO utiliza métodos perigosos como grades ou martingale. Cada encomenda tem o seu próprio SL para proteção de conta.

- Este EA é muito fácil de utilizar e pode ser utilizado por profissionais e novatos em Forex.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que precisa é instalá-lo no MT4 com o risco relevante (padrão de 2,5%), aplicar os Set_files correspondentes e deixar o PC a correr (ou apenas usar o VPS).

- Filtro de tempo de funcionamento preciso com precisão de 1 minuto.

- Visor SPREAD integrado.

- Implementou o método dos juros compostos.

- O saldo mínimo necessário na conta para executar o robô é de apenas 100 dólares.

- Prazo: apenas M15.

- Pares de negociação: AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Tempo de operação: O EA começa a procurar sinais de entrada durante a segunda metade da sessão dos EUA até meados da sessão da Ásia.

- Alavancagem da conta: qualquer alavancagem no intervalo de 1:30 a 1:2000.

- Gestão de risco: risco de 1-3% por negociação (pode ser alterado nas definições) OU lote fixo.





Como instalar:

- O sistema requer uma conta MT4 com spreads estreitos (Raw spread ou ECN).

- Abra gráficos AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Selecione o período M15 em cada gráfico.

- Anexar EA a cada gráfico.

- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag = true.

- O robot faz tudo automaticamente - basta deixar o MT4 a correr no PC (ou VPS).





IMPORTANTE!!! Para um melhor desempenho do sistema de trading, siga as recomendações abaixo:

- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável utilizar o MT4, em que Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as definições de hora do EA. relacionados, se necessário.

- SPREAD e BROKER: É muito importante selecionar contas com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para um melhor desempenho.

É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.