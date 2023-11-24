Advanced Multi Scalping EA m
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 24.1
- Aggiornato: 23 aprile 2024
- Attivazioni: 10
ADVANCED MULTI SCALPING EA - è un sistema di trading multi-coppia completamente automatico - molto sicuro con crescita costante.
Questo redditizio scalping EA è davvero uno dei sistemi più stabili sul mercato al momento - richiede circa 70-100 operazioni al mese.
Usa Set_files "v24.1 mod2" dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA.
Caratteristiche dell'EA:
- Impostazioni spread aggiuntive.
- Volatilità regolabile-Stop Loss adattivo.
- Visualizzazione SWAP per Long/Short.
- Opzione Fixed_SL.
- Il sistema è sicuro e NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il proprio SL per la protezione dell'account.
- Questo EA è molto intuitivo e può essere usato sia da professionisti del Forex che da principianti.
- Il robot fa tutto automaticamente - tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 con rischio rilevante (2,5% predefinito), applicare i Set_files corrispondenti e lasciare il PC in esecuzione (o usare semplicemente VPS). - Filtro orario di funzionamento preciso con accuratezza di 1 minuto.
- Display SPREAD integrato.
- Metodo di interesse composto implementato.
- Il saldo minimo richiesto per eseguire il robot è di soli $ 100.
- Intervallo di tempo: solo M15.
- Coppie di trading: AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.
- Tempo di funzionamento: EA inizia a cercare segnali di ingresso durante la seconda metà della sessione statunitense fino alla metà della sessione asiatica.
- Leva del conto: qualsiasi leva nell'intervallo da 1:30 a 1:2000.
- Gestione del rischio: rischio 1-3% per operazione (può essere modificato nelle impostazioni) O lotto fisso.
Come installare:
- Il sistema richiede un account MT4 con spread ristretti (spread grezzo o ECN).
- Apri grafici AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.
- Seleziona il timeframe M15 su ogni grafico.
- Allega EA a ogni grafico.
- Applica il "Set_file" corrispondente a EA su ogni grafico (prendi tutti i Set_file "v24.1 mod2" dalla sezione "Commenti" di questa pagina web). Assicurati che il parametro Trading_Flag = true.
- Il robot fa tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è lasciare MT4 in esecuzione sul PC (o VPS).
IMPORTANTE!!! Per le migliori prestazioni del sistema di trading, segui le raccomandazioni di seguito:
- ORARIO DI LAVORO: si consiglia vivamente di utilizzare MT4 dove Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni dell'ora EA: inviami semplicemente un messaggio a riguardo (per controllare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò e ti fornirò i Set_file correlati, se necessario.
- SPREAD e BROKER: è molto importante selezionare un account con spread ridotti (spread grezzo o ECN) per le migliori prestazioni.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.
great ea