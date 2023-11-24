ADVANCED MULTI SCALPING EA - 完全に自動化されたマルチペア取引システム - 非常に安全で着実に成長しています。





この収益性の高いスキャルピング EA は、現在市場で最も安定したシステムの 1 つです - 1 か月あたり約 70 ～ 100 回の取引が必要です。





EA の機能:

- 追加のスプレッド設定。

- 調整可能なボラティリティ適応ストップロス。

- ロング/ショートの SWAP 表示。

- 固定 SL オプション。

- システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法は使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自の SL があります。

- この EA は非常にユーザーフレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が使用できます。

- ロボットがすべてを自動的に実行します - 必要なのは、適切なリスク (デフォルト 2.5%) で MT4 にインストールし、対応する Set_files を適用して、PC を実行したままにしておくことだけです (または VPS を使用するだけです)。

- 1分単位の正確な動作時間フィルター。

- スプレッド表示を内蔵。

- 複利方式を実装。

- ロボットを実行するために必要な最小アカウント残高はわずか100ドル。

- タイムフレーム: M15のみ。

- 取引ペア: AUDCAD、GBPCAD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、EURAUD、GBPAUD。

- 動作時間: EAは、米国セッションの後半からアジアセッションの中盤まで、エントリーシグナルを探し始めます。

- アカウントのレバレッジ: 1:30から1:2000の範囲の任意のレバレッジ。

- リスク管理: 取引あたり1～3%のリスク(設定で変更可能)または固定ロット。





インストール方法:

- システムには、狭いスプレッド(RawスプレッドまたはECN)のMT4アカウントが必要です。

- AUDCAD、GBPCAD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、EURAUD、GBPAUDチャートを開きます。

- 各チャートで M15 タイムフレームを選択します。

- 各チャートに EA を添付します。

- 各チャートの EA に対応する「Set_file」を適用します。パラメータ Trading_Flag = true であることを確認してください。

- ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4 を PC (または VPS) で実行したままにしておくことだけです。





重要!!! トレーディング システムのパフォーマンスを最大化するには、以下の推奨事項に従ってください。

- 作業時間: Market_watch = GMT+2 (標準時間) および GMT+3 (夏時間) の MT4 を使用することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーの GMT タイム ゾーンが異なる場合は、EA の時間設定をシフトする必要があります。そのことについて私にメッセージを送信してください (ブローカーのタイム ゾーンを確認するため)。必要に応じて、私がサポートし、関連する Set_file を提供します。

- スプレッドとブローカー: パフォーマンスを最大化するには、スプレッドの狭いアカウント (Raw スプレッドまたは ECN) を選択することが非常に重要です。

これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。