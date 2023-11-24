Advanced Multi Scalping EA m
- エキスパート
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 24.1
- アップデート済み: 23 4月 2024
- アクティベーション: 10
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 完全に自動化されたマルチペア取引システム - 非常に安全で着実に成長しています。
この収益性の高いスキャルピング EA は、現在市場で最も安定したシステムの 1 つです - 1 か月あたり約 70 ～ 100 回の取引が必要です。
テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください:
EA の機能:
- 追加のスプレッド設定。
- 調整可能なボラティリティ適応ストップロス。
- ロング/ショートの SWAP 表示。
- 固定 SL オプション。
- システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法は使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自の SL があります。
- この EA は非常にユーザーフレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が使用できます。
- ロボットがすべてを自動的に実行します - 必要なのは、適切なリスク (デフォルト 2.5%) で MT4 にインストールし、対応する Set_files を適用して、PC を実行したままにしておくことだけです (または VPS を使用するだけです)。
- 1分単位の正確な動作時間フィルター。
- スプレッド表示を内蔵。
- 複利方式を実装。
- ロボットを実行するために必要な最小アカウント残高はわずか100ドル。
- タイムフレーム: M15のみ。
- 取引ペア: AUDCAD、GBPCAD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、EURAUD、GBPAUD。
- 動作時間: EAは、米国セッションの後半からアジアセッションの中盤まで、エントリーシグナルを探し始めます。
- アカウントのレバレッジ: 1:30から1:2000の範囲の任意のレバレッジ。
- リスク管理: 取引あたり1～3%のリスク(設定で変更可能)または固定ロット。
インストール方法:
- システムには、狭いスプレッド(RawスプレッドまたはECN)のMT4アカウントが必要です。
- AUDCAD、GBPCAD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、EURAUD、GBPAUDチャートを開きます。
- 各チャートで M15 タイムフレームを選択します。
- 各チャートに EA を添付します。
- 各チャートの EA に対応する「Set_file」を適用します。パラメータ Trading_Flag = true であることを確認してください。
- ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4 を PC (または VPS) で実行したままにしておくことだけです。
重要!!! トレーディング システムのパフォーマンスを最大化するには、以下の推奨事項に従ってください。
- 作業時間: Market_watch = GMT+2 (標準時間) および GMT+3 (夏時間) の MT4 を使用することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーの GMT タイム ゾーンが異なる場合は、EA の時間設定をシフトする必要があります。そのことについて私にメッセージを送信してください (ブローカーのタイム ゾーンを確認するため)。必要に応じて、私がサポートし、関連する Set_file を提供します。
- スプレッドとブローカー: パフォーマンスを最大化するには、スプレッドの狭いアカウント (Raw スプレッドまたは ECN) を選択することが非常に重要です。
これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
great ea