für den Erhalt von Informationen über das laufende Konto werden die Funktionen AccountInfoInteger(), AccountInfoDouble() und AccountInfoString() verwendet. Als Parameter werden diesen Funktionen die Werte aus den entsprechen Enumerationen ENUM_ACCOUNT_INFO übergeben.

für die Funktion AccountInfoInteger()

ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER

Identifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft ACCOUNT_LOGIN Nummer des Kontos long ACCOUNT_TRADE_MODE Handelsweise des Kontos ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ACCOUNT_LEVERAGE Höhe des Leverage long ACCOUNT_LIMIT_ORDERS Maximale zulässige Anzahl der geltenden Warteordern int ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE Modus des minimal zugänglichen Marge ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ACCOUNT_TRADE_ALLOWED Erlaubnis zu handeln für das laufende Konto bool ACCOUNT_TRADE_EXPERT Erlaubnis zu handeln für den Experten bool ACCOUNT_MARGIN_MODE Berechnungsmodus der Marge ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS Die Anzahl der Nachkommastellen für Kontowährung, die für eine genaue Anzeige der Handelsergebnisse erforderlich sind int ACCOUNT_FIFO_CLOSE Ein Kennzeichen, das anzeigt, dass Positionen nur mittels der FIFO-Regel geschlossen werden können. Wenn der Eigenschaftswert auf true gesetzt ist, dann werden alle Symbolpositionen in der gleichen Reihenfolge geschlossen, in der sie geöffnet werden, beginnend mit der ältesten. Im Falle eines Versuchs, Positionen in einer anderen Order zu schließen, erhält der Händler eine entsprechende Fehlermeldung. Für Konten, deren Positionen nicht im Hedging-Modus abgerechnet werden (ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), ist der Eigenschaftswert immer 'false'. bool

für die Funktion AccountInfoDouble()

ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE

Idenifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft ACCOUNT_BALANCE Bilanz des Kontos in der Währung des Deposits double ACCOUNT_CREDIT Grösse des gegebenen Kredits in der Währung des Deposits double ACCOUNT_PROFIT Grösse des laufenden Gewinns auf dem Konto in der Währung des Deposits double ACCOUNT_EQUITY Wer der Eigenmittel auf dem Konto in der Währung des Deposits double ACCOUNT_MARGIN Wert des reservierten Pfandgeldes in der Währung des Deposits double ACCOUNT_MARGIN_FREE Grösse der freien Mittel auf dem Konto in der Währung des Deposits, die für die Öffnung der Position zugänglich sind double ACCOUNT_MARGIN_LEVEL Konto-Margenniveau in Prozenten double ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL Margin Call. Abhängig vom eingestellten ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE wird in Prozenten oder in der Währung des Deposits ausgedrückt double ACCOUNT_MARGIN_SO_SO Margin Stop Out. Abhängig vom eingestellten ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE wird in Prozenten oder in der Währung des Deposits ausgedrückt double ACCOUNT_MARGIN_INITIAL Initial Margin. Die reservierte Mittel auf dem Konto als die Garantie für alle ausstehenden Aufträge (Pending Ordern) double ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE Maintenance Margin. Die reservierte Mittel auf dem Konto als ein Sicherheitsmindestbetrag für alle offenen Positionen double ACCOUNT_ASSETS Die Aktiva auf dem Konto double ACCOUNT_LIABILITIES Aktuelle Verbindlichkeiten auf dem Konto double ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED Die aktuelle blockierte Kommission für das Konto double

für die Funktion AccountInfoString()

ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING

Identifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft ACCOUNT_NAME Name des Kunden string ACCOUNT_SERVER Name des Handelsservers string ACCOUNT_CURRENCY Depositenwaehrung string ACCOUNT_COMPANY Name der Gesellschaft, die das Konto bedient string

Es gibt verschiedene Typen von Konten, die auf dem Handelsserver geöffnet werden können. Um den Typ des Kontos, auf dem das MQL5-Programm lauft, zu finden, verwenden Sie ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE.

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE

Identifikator Beschreibung ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO Demokonto ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST Wettbewerbskonto ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL Realkonto

Wenn es nicht genügend Eigenkapital, um offene Positionen zu halten, gibt, geschieht eine Situation der erzwungenen Schließung Stop-Out. Die minimale Marge-Ebene, bei dem Stop-Out eintretet, kann als Prozentsatz oder in Form von Geld angegeben werden. Finden Sie heraus, welcher Modus für dieses Konto eingestellt ist, mit der Enumeration ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE.

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE

Identifikator Beschreibung ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT Level wird in Prozenten vorgegeben ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY Level wird in Geld vorgegeben

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE

Bezeichnung Beschreibung ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING Wird beim außerbörslichen Handel mit Netting Mode verwendet (nur eine Position pro Symbol). Die Marge wird je nach Symboltyp(SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) berechnet. ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE Wird beim Handel an Devisenmärkten verwendet. Die Margin wird auf der Basis von Diskonten berechnet, die in den Einstellungen des Symbols angegeben sind. Diskonte werden vom Broker gesetzt, können aber nicht niedriger als die von der Börse gesetzten Werte sein. ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING Wird beim außerbörslichen Handel bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen verwendet (Hedge Modus, man kann mehrere Positionen pro Symbol haben). Die Marge wird je nach Symboltyp (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) und unter Berücksichtigung des Wertes der abgesicherten Marge (SYMBOL_MARGIN_HEDGED) berechnet.

