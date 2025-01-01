- Zustand des Client-Terminals
- Information über das ausgeführte MQL5-Programm
- Information über das Symbol
- Information über das Konto
- Teststatistik
für den Erhalt von Informationen über das laufende Konto werden die Funktionen AccountInfoInteger(), AccountInfoDouble() und AccountInfoString() verwendet. Als Parameter werden diesen Funktionen die Werte aus den entsprechen Enumerationen ENUM_ACCOUNT_INFO übergeben.
für die Funktion AccountInfoInteger()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
ACCOUNT_LOGIN
|
Nummer des Kontos
|
long
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
Handelsweise des Kontos
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
Höhe des Leverage
|
long
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
Maximale zulässige Anzahl der geltenden Warteordern
|
int
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
Modus des minimal zugänglichen Marge
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
Erlaubnis zu handeln für das laufende Konto
|
bool
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
Erlaubnis zu handeln für den Experten
|
bool
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE
|
Berechnungsmodus der Marge
|
ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS
|
Die Anzahl der Nachkommastellen für Kontowährung, die für eine genaue Anzeige der Handelsergebnisse erforderlich sind
|
int
|
ACCOUNT_FIFO_CLOSE
|
Ein Kennzeichen, das anzeigt, dass Positionen nur mittels der FIFO-Regel geschlossen werden können. Wenn der Eigenschaftswert auf true gesetzt ist, dann werden alle Symbolpositionen in der gleichen Reihenfolge geschlossen, in der sie geöffnet werden, beginnend mit der ältesten. Im Falle eines Versuchs, Positionen in einer anderen Order zu schließen, erhält der Händler eine entsprechende Fehlermeldung.
Für Konten, deren Positionen nicht im Hedging-Modus abgerechnet werden (ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), ist der Eigenschaftswert immer 'false'.
|
bool
für die Funktion AccountInfoDouble()
|
Idenifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
ACCOUNT_BALANCE
|
Bilanz des Kontos in der Währung des Deposits
|
double
|
ACCOUNT_CREDIT
|
Grösse des gegebenen Kredits in der Währung des Deposits
|
double
|
ACCOUNT_PROFIT
|
Grösse des laufenden Gewinns auf dem Konto in der Währung des Deposits
|
double
|
ACCOUNT_EQUITY
|
Wer der Eigenmittel auf dem Konto in der Währung des Deposits
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN
|
Wert des reservierten Pfandgeldes in der Währung des Deposits
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
Grösse der freien Mittel auf dem Konto in der Währung des Deposits, die für die Öffnung der Position zugänglich sind
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
Konto-Margenniveau in Prozenten
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
Margin Call. Abhängig vom eingestellten ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE wird in Prozenten oder in der Währung des Deposits ausgedrückt
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
Margin Stop Out. Abhängig vom eingestellten ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE wird in Prozenten oder in der Währung des Deposits ausgedrückt
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
Initial Margin. Die reservierte Mittel auf dem Konto als die Garantie für alle ausstehenden Aufträge (Pending Ordern)
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
Maintenance Margin. Die reservierte Mittel auf dem Konto als ein Sicherheitsmindestbetrag für alle offenen Positionen
|
double
|
ACCOUNT_ASSETS
|
Die Aktiva auf dem Konto
|
double
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
Aktuelle Verbindlichkeiten auf dem Konto
|
double
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
Die aktuelle blockierte Kommission für das Konto
|
double
für die Funktion AccountInfoString()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
ACCOUNT_NAME
|
Name des Kunden
|
string
|
ACCOUNT_SERVER
|
Name des Handelsservers
|
string
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
Depositenwaehrung
|
string
|
ACCOUNT_COMPANY
|
Name der Gesellschaft, die das Konto bedient
|
string
Es gibt verschiedene Typen von Konten, die auf dem Handelsserver geöffnet werden können. Um den Typ des Kontos, auf dem das MQL5-Programm lauft, zu finden, verwenden Sie ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
Demokonto
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
Wettbewerbskonto
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
Realkonto
Wenn es nicht genügend Eigenkapital, um offene Positionen zu halten, gibt, geschieht eine Situation der erzwungenen Schließung Stop-Out. Die minimale Marge-Ebene, bei dem Stop-Out eintretet, kann als Prozentsatz oder in Form von Geld angegeben werden. Finden Sie heraus, welcher Modus für dieses Konto eingestellt ist, mit der Enumeration ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
Level wird in Prozenten vorgegeben
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
Level wird in Geld vorgegeben
|
Bezeichnung
|
Beschreibung
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING
|
Wird beim außerbörslichen Handel mit Netting Mode verwendet (nur eine Position pro Symbol). Die Marge wird je nach Symboltyp(SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) berechnet.
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE
|
Wird beim Handel an Devisenmärkten verwendet. Die Margin wird auf der Basis von Diskonten berechnet, die in den Einstellungen des Symbols angegeben sind. Diskonte werden vom Broker gesetzt, können aber nicht niedriger als die von der Börse gesetzten Werte sein.
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING
|
Wird beim außerbörslichen Handel bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen verwendet (Hedge Modus, man kann mehrere Positionen pro Symbol haben). Die Marge wird je nach Symboltyp (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) und unter Berücksichtigung des Wertes der abgesicherten Marge (SYMBOL_MARGIN_HEDGED) berechnet.
Ein Beispiel für ein Skript, das kurze Information über das Konto anzeigt.
|
//+------------------------------------------------------------------+