Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndContainerOnActivate 

OnActivate

Virtueller Handler des internen Ereignisses "Activate" (Aktivieren) des Steuerelements.

virtual bool  OnActivate()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Basisklassenmethode tut nichts und gibt immer true zurück.