Klasse CRadioButton

CRadioButton ist eine Klasse des kombinierten Steuerelements "Schalter".

Beschreibung

Klasse CRadioButton hat keine eigenständige Anwendung und wird verwendet, um Schalter mit abhängigen Fixierung zu erstellen.

Deklaration

   class CRadioButton : public CWndContainer

Kopf

   #include <Controls\RadioButton.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CRadioButton

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein Steuerelement

Behandlung von Chart-Ereignissen

 

OnEvent

Behandelt alle Chart-Ereignisse

Einstellungen

 

Text

Erhält/setzt den mit dem Steuerelement verbundenen Text

Color

Erhält/setzt die Farbe des Erläuterungstextes eines Steuerelements

Zustand

 

State

Erhält/setzt den Zustand eines Steuerelements

Unterlegende Steuerelemente

 

CreateButton

Erstellt eine Taste

CreateLabel

Erstellt einen Erläuterungstext für eine Taste

Behandlung der Ereignisse der unterlegenden Steuerelemente

 

OnClickButton

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickButton" eines Steuerelements

OnClickLabel

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickLabel" eines Steuerelements

 