Klasse CRadioButton
CRadioButton ist eine Klasse des kombinierten Steuerelements "Schalter".
Beschreibung
Klasse CRadioButton hat keine eigenständige Anwendung und wird verwendet, um Schalter mit abhängigen Fixierung zu erstellen.
Deklaration
class CRadioButton : public CWndContainer
Kopf
#include <Controls\RadioButton.mqh>
Vererbungshierarchie
CRadioButton
Gruppen der Klassenmethode
Erstellung
Erstellt ein Steuerelement
Behandlung von Chart-Ereignissen
Behandelt alle Chart-Ereignisse
Einstellungen
Erhält/setzt den mit dem Steuerelement verbundenen Text
Erhält/setzt die Farbe des Erläuterungstextes eines Steuerelements
Zustand
Erhält/setzt den Zustand eines Steuerelements
Unterlegende Steuerelemente
Erstellt eine Taste
Erstellt einen Erläuterungstext für eine Taste
Behandlung der Ereignisse der unterlegenden Steuerelemente
Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickButton" eines Steuerelements
Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickLabel" eines Steuerelements
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Methoden geerbt von der Klasse CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
Methoden geerbt von der Klasse CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load