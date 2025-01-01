DokumentationKategorien
Virtueller Handler des internen Ereignisses "Hide" (Ausblenden) des Steuerelements.

virtual bool  OnHide()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Basisklassenmethode tut nichts und gibt immer true zurück.