Old School Trading

올드 스쿨 트레이딩 - 엘리엇 파동 분석 어드바이저

엘리엇 파동 이론의 원리를 기반으로 한 지능형 트레이딩 어드바이저입니다. 시장에 대한 체계적인 접근 방식을 중시하고 높은 진입 정확도와 위험 관리를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.





1+1 프로모션: 어드바이저 구매 시 두 번째 어드바이저 무료!

수량 한정! 구매 후 VIP 혜택을 받으시려면 문의해 주세요.





주요 기능:

자동 파동 구조 감지: 어드바이저가 차트를 분석하고 충격파와 조정파를 식별하여 조정 완료 시점에 따라 거래 신호를 생성합니다.

추세 필터링: 내장된 추세 지표를 통해 주요 시장 동향에 반하는 거래를 피할 수 있습니다.

유연한 진입 시스템: C파동 또는 5파동 완료 시 진입하며, 캔들스틱 패턴 또는 지표를 통해 확인됩니다.

위험 관리: 적응형 손절매, 트레일링 손절매, 그리고 드로다운 제한 기능.

다중 상품 거래 지원: 모든 통화쌍, 지수 및 금속 거래 가능.

뉴스 필터 통합(선택 사항): 변동성이 높은 기간 동안 거래를 피할 수 있습니다.

운영 모드:

자동 - 파동 신호 기반 완전 자율 거래

반자동 - 사용자가 신호를 수동으로 확인할 수 있음

분석 - 거래를 시작하지 않고도 파동을 시각화하여 학습 및 분석에 유용





추천:

시간대: M15~H4

거래 상품: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NASDAQ, BTCUSD

최소 예치금: $100(센트 계좌) 또는 $1000(일반 계좌)