Old School Trading

올드 스쿨 트레이딩 - 엘리엇 파동 분석 어드바이저
엘리엇 파동 이론의 원리를 기반으로 한 지능형 트레이딩 어드바이저입니다. 시장에 대한 체계적인 접근 방식을 중시하고 높은 진입 정확도와 위험 관리를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

주요 기능:
자동 파동 구조 감지: 어드바이저가 차트를 분석하고 충격파와 조정파를 식별하여 조정 완료 시점에 따라 거래 신호를 생성합니다.
추세 필터링: 내장된 추세 지표를 통해 주요 시장 동향에 반하는 거래를 피할 수 있습니다.
유연한 진입 시스템: C파동 또는 5파동 완료 시 진입하며, 캔들스틱 패턴 또는 지표를 통해 확인됩니다.
위험 관리: 적응형 손절매, 트레일링 손절매, 그리고 드로다운 제한 기능.
다중 상품 거래 지원: 모든 통화쌍, 지수 및 금속 거래 가능.
뉴스 필터 통합(선택 사항): 변동성이 높은 기간 동안 거래를 피할 수 있습니다.
운영 모드:
자동 - 파동 신호 기반 완전 자율 거래
반자동 - 사용자가 신호를 수동으로 확인할 수 있음
분석 - 거래를 시작하지 않고도 파동을 시각화하여 학습 및 분석에 유용

추천:
시간대: M15~H4
거래 상품: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NASDAQ, BTCUSD
최소 예치금: $100(센트 계좌) 또는 $1000(일반 계좌)
Bartosz Artur Gladysz
160
Bartosz Artur Gladysz 2025.12.22 11:53 
 

I'll write briefly and to the point.Another great EA.I already have 3 EAs from Vitali Vasilenko and these are the best EAs

제작자의 제품 더 보기
EA New Player
Vitali Vasilenka
4.91 (43)
Experts
EA New Player — 차세대 트레이딩 전문 어드바이저 단순히 거래하는 것이 아니라 게임의 규칙을 바꿉니다. EA New Player는 MT5를 위한 혁신적인 포트폴리오 전문 어드바이저로, 검증된 7가지 기술 분석 전략을 기반으로 합니다. 인공지능을 사용하지는 않지만, 정교한 아키텍처, 투명한 로직, 유연한 신호 필터링 시스템 덕분에 많은 신경망 솔루션보다 우수한 성능을 발휘합니다. 다중 시간대 분석 EA는 M1부터 H4까지 모든 시간대의 시장을 분석하여 국내 및 글로벌 추세를 모두 고려합니다. 이를 통해 신호 충돌을 방지하고 가장 신뢰할 수 있는 진입점을 찾을 수 있습니다. 투명성 및 통제력 오실레이터, 추세 지표, 패턴 등 클래식 지표만 사용합니다. 숨겨진 알고리즘이나 "블랙박스"가 없습니다. 초보자도 쉽게 이해할 수 있는 설정입니다. 중요: 느린 EA 테스트 복잡한 로직과 여러 시간대 분석으로 인해 EA New Player 테스트는 평소보다 시간이 더 오래 걸릴 수 있습
EA Underdog
Vitali Vasilenka
5 (5)
Experts
EA Underdog는 Quantum Lab Technologies의 전문 자문 서비스입니다. 가격 변동을 기반으로 거래하며, 위험한 방법을 사용하지 않고, 엄격한 손절매 및 이익실현 주문만 사용하며, 2020년부터 2025년까지의 과거 데이터를 기반으로 학습 및 최적화된 QuantumCore 시스템을 통해 실행 안정성을 보장합니다. 할인된 가격입니다. 20개 구매 시 가격은 $100씩 인상됩니다. 20개: $250 20개: $350 최종 가격: $550 수량 한정 매개변수 및 요건 거래 상품: XAUUSD 및 GBPUSD 거래 기간: M5 최소 예치금: 각 상품당 $500 거래 시간: 24시간 연중무휴 운용 방식: 손절매 및 이익실현 주문만 사용 뉴스 필터: 변동성이 높은 이벤트에 대한 보호 기능 내장 평균 거래 횟수: 주 1-2회! 실용적인 장점 간단한 설정 - 내장된 매개변수로 외부 파일 업로드가 필요 없습니다. 보안 - 그리드, 마틴게일, 더블링이 없습니다. 최소 위험
EA Super 8 Pro
Vitali Vasilenka
5 (1)
Experts
Super 8 Pro는 단순한 트레이딩 어드바이저가 아니라, 이전 버전의 Super 8 EA를 기반으로 구축된 완벽한 포지션 관리 시스템입니다. 핵심적인 개선 사항으로 손실 상황에서의 동적 포지션 잠금 기능이 추가되었습니다. 알고리즘 개념 다단계 로직: 시장 분석, 위험 관리, 적응형 주문 관리를 결합한 모듈형 알고리즘으로 작동합니다. 포지션 잠금: 불리한 가격 변동이 발생하면 알고리즘이 자동으로 잠금 메커니즘을 활성화하여 현재 손실을 고정하고 위험을 분산하기 위한 반대 포지션을 생성합니다. 잠금 청산 알고리즘: 단순히 잠금을 유지하는 것이 아니라, 다중 시간 프레임 분석과 유동성 변동을 활용하여 최적의 청산 시점을 계산합니다. 기술적 특징 다중 시간 프레임 분석: M1부터 H4까지 다양한 시간 프레임을 지원하여 단기적인 변동과 장기적인 추세를 모두 분석할 수 있습니다. 적응형 위험 관리: 변동성에 따라 거래량과 그리드 단계를 자동으로 조정합니다. 평균화 시스템: 잠금 기능과 통
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Experts
이 EA는 ICT(Inner Circle Trader)의 핵심 원칙을 활용하여 기관 투자자의 트레이딩 접근 방식을 고려하여 설계되었습니다. 시장 구조, 유동성 수준, 불균형 구간을 분석하여 높은 확률의 진입 및 청산 시점을 찾아냅니다. 1+1 프로모션:   전문 어드바이저 1개 구매 시 2개 무료! 수량 한정! 시장 구조: CyberPunk EA는 단기(STH/STL), 중기(ITH/ITL), 장기(LTH/LTL) 극단값을 식별하여 지지선과 저항선을 형성합니다. 이러한 극단값은 돌파, 후퇴, 추세 지속 시나리오를 구성하는 데 사용됩니다. 유동성 풀: 주요 극단값의 위아래에 있는 손절매 누적 구간이 자동으로 식별됩니다. CyberPunk EA는 유동성을 향한 가격 변동 가능성을 고려하여 잘못된 진입을 방지합니다. 변위 및 FVG: 공정 가치 갭(FVG) 존, 거래량 불균형, 갭은 대형 트레이더의 모멘텀 변동 및 관심 영역을 파악하는 데 사용됩니다. EA는 모멘텀 이벤트 발생 후 F
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
4.9 (20)
Experts
합성 금속 - XAUUSD 및 XAGUSD를 위한 혁신적인 전문가 자문 인공지능, 정밀성, 그리고 제어력을 결합한 전문가 자문 합성 금속은 금(XAUUSD)과 은(XAGUSD)을 위해 특별히 설계된 MT5용 지능형 거래 알고리즘입니다. 독점 분석 기술, 유연한 위험 관리, 그리고 시장 상황에 따른 자동 적응 기능을 결합했습니다. 1+1 프로모션: 전문가 자문 1개 구매 시 2개 무료! 한정 수량 판매! 합성 금속을 특별하게 만드는 혁신: 합성 추세 AI 지표 이 독창적인 독점 지표는 4가지 시간대를 동시에 분석하여 다음과 같은 이점을 제공합니다. 가장 정확한 진입 및 청산 시점 파악 현재 시장 상황에 적응 잘못된 신호 최소화 거시경제 뉴스 반영 전문가 자문은 중요한 뉴스 발표 전에 자동으로 거래를 일시 중지하여 급격한 변동과 예측 불가능한 변동성으로부터 자본을 보호합니다. 중요: 전문가 자문 테스트 속도 저하 복잡한 로직과 다중 시간대 분석으로 인해 테스트 시간이 평소보다 길어질
EA Crypto Player
Vitali Vasilenka
5 (2)
Experts
EA Crypto Player는 암호화폐 거래에 특화된 혁신적인 트레이딩 어드바이저입니다. 7가지 이상의 트레이딩 전략을 통합하고, M1부터 D1까지 모든 시간대의 가격 움직임을 분석하며, 평균화 시스템을 사용하여 수익을 극대화합니다. 한정판 한정 수량만 판매됩니다(가격: $150). 최종 가격: $900. 중요: 어드바이저 테스트는 시간이 다소 소요될 수 있습니다. 복잡한 로직과 다중 시간대 분석으로 인해 테스트 시간이 평소보다 오래 걸릴 수 있습니다. 이는 알고리즘의 높은 정확도 때문이며 정상적인 현상입니다. 정확한 테스트 결과와 최적의 설정 및 추천을 받으시려면 구매 후 개발자에게 문의해 주세요. 고객님의 거래 스타일과 선택하신 상품에 맞춘 VIP 설정을 제공해 드립니다. 크립토 플레이어 EA 알고리즘 이 전문가 어드바이저는 서로 보완적으로 작동하는 7가지 이상의 전략을 결합합니다. 전략 #1 — 추세 추종 전략 #2 — 횡보장세 전략 #3 — 스캘핑 전략 #4 —
The Last King
Vitali Vasilenka
5 (2)
Experts
킹 트레이딩(King Trading) - 독점적인 기술 지표 및 알고리즘을 기반으로 하는 유니버설 트레이딩 어드바이저입니다. 통화쌍, 지수, 상품, 암호화폐 등 모든 금융 상품의 자동 거래를 위해 설계되었습니다. 1+1 프로모션:   전문가 자문 1개 구매 시 2개 무료! 한정 수량 판매! 주요 기능: 모든 거래 상품 지원 어드바이저는 모든 거래쌍 또는 상품에 최적화되어 있습니다. 각 자산별로 개별 설정을 적용하여 거래의 정확성과 효율성을 극대화합니다. 유연한 개인별 최적화 다양한 거래 전략, 트레이더 스타일 및 현재 시장 상황에 맞춰 심층적인 개인 맞춤 설정 및 최적화가 가능합니다. 최소 예치금 $1000 거래 기간 M30 기호: XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / USDCAD / USDJPY / EURJPY / AUDUSD / NZDUSD / USDCHF / DE40 / WTI / SP500 / BTCUSD / ETHUSD 두 가지 거래 모드 마팅게일 없음 - 위
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (4)
Experts
AI 양자 거래 – 알고리즘 거래의 혁명. JPY 상품을 위한 차세대 거래 자문 1회 구매 = 2가지 버전! MT5에서 AI Quantum Trading을 구매하고 MT4 버전을 무료로 받으세요! 원하는 대로 거래하세요: 두 개의 플랫폼, 한 명의 자문가, 초과 지불 없음. 구매 후 PM으로 편지를 보내시면 선물을 받으실 수 있습니다! 오늘날의 금융 기술 세계에서는 자동 거래가 시장에서 성공하는 데 필수적인 요소가 되었습니다. AI Quantum Trading은 인공지능과 머신러닝을 활용하여 시장 상황에 동적으로 적응하는 혁신적인 거래 자문 서비스입니다. 이 강력한 도구는 최대의 효율성과 안정적인 자본 증가를 추구하는 전문 트레이더와 투자자를 위해 설계되었습니다. 다재다능함과 적응력 디지털 금융 시대에는 자동 거래가 성공의 핵심 요소가 되고 있습니다. AI Quantum Trading은 인공지능과 머신러닝을 활용해 현재 시장 상황에 적응하는 첨단 거래 자문 서비스입니다. 이
Synthetic Trend AI
Vitali Vasilenka
지표
Synthetic Trend AI - 인공지능 기반 스마트 트렌드 지표 Synthetic Trend AI 지표는 기존 SuperTrend 공식에 인공지능 알고리즘(k-최근접 이웃, KNN)과 거래량 분석을 결합한 강력한 기술 분석 도구입니다. 시장을 심층적으로 분석하고 더욱 확실한 결정을 내리고자 하는 분들을 위해 설계되었습니다. Synthetic Trend AI의 독보적인 특징: AI 트렌드 예측: KNN 알고리즘을 사용하여 과거 데이터를 분석하고 가격 움직임 방향을 예측합니다. 거래량 분석: 내장된 VWMA(거래량 가중 이동 평균)를 통해 방향뿐만 아니라 움직임의 강도까지 고려할 수 있습니다. 유연한 민감도 설정: 거래량(n)과 이웃 수(k)를 조정하여 거래 스타일에 맞게 정확하게 조정할 수 있습니다. 시각적 추세 신호: 가격 아래의 녹색 선은 상승 추세를, 가격 위의 빨간색 선은 하락 추세를 나타냅니다. 동적 트레일링 스톱: 이 지표는 가격과 거래량에 반응하는 스마트 손절
FREE
SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
유틸리티
SmartTrade Control Panel - 알고리즘 트레이딩을 위한 완벽한 컨트롤 센터 SmartTrade Control Panel은 모든 거래에서 통제력, 유연성, 그리고 효율성을 중시하는 분들을 위해 제작된 다기능 트레이딩 패널입니다. 시각적 편의성과 강력한 주문 추적 로직을 결합하여 일상적인 거래를 통제된 프로세스로 전환합니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다. 스캘핑부터 그리드 트레이딩까지 모든 트레이딩 아이디어 구현 입찰 및 청산 로직에 맞춰 주문 추적 맞춤 설정 실시간 위험, 수익, 스프레드 및 통계 관리 코드 작성 없이 고급 알고리즘(마팅게일, 손익분기점, 타이머) 사용 주요 기능: 추적 기능을 통한 주문 시작 자동 제어 기능을 통해 시장가 및 보류 주문(매수/매도 지정가)을 즉시 입력 시간별 트레이딩 타이머를 통한 시장 진입 예약 - 뉴스 및 변동성 높은 거래에 적합 손익분기점 시스템 지정된 가격에 도달하면 주문(또는 전체 그리드)을 손익분기점으로 자동 전환
FREE
