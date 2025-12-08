Old School Trading
- Experts
- Vitali Vasilenka
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Trading Old School — Consulente per l'analisi delle onde di Elliott
Un consulente di trading intelligente basato sui principi della teoria delle onde di Elliott. È progettato per i trader che apprezzano un approccio strutturato al mercato e puntano a un'elevata precisione di ingresso e al controllo del rischio.
PROMOZIONE 1+1: Acquista un consulente e ricevine un secondo gratis!
Copie disponibili in numero limitato! Contattami dopo l'acquisto per ricevere le impostazioni VIP.
Caratteristiche principali:
Rilevamento automatico della struttura delle onde: il consulente analizza il grafico e identifica onde impulsive e correttive, generando segnali di trading in base al completamento delle correzioni.
Filtro di tendenza: gli indicatori di tendenza integrati consentono di evitare di operare contro le principali dinamiche di mercato.
Sistema di ingresso flessibile: gli ingressi vengono effettuati al completamento dell'onda C o dell'onda 5, con conferma tramite pattern a candela o indicatori.
Gestione del rischio: Stop loss adattivo, trailing stop e limitazione del drawdown.
Supporto al trading multi-strumento: funziona su qualsiasi coppia di valute, indice e metallo.
Integrazione del filtro notizie (opzionale): consente di evitare di operare durante periodi di elevata volatilità.
Modalità operative:
Automatica: trading completamente autonomo basato sui segnali delle onde.
Semiautomatica: l'utente può confermare manualmente i segnali.
Analitica: visualizza le onde senza aprire posizioni, utile per l'apprendimento e l'analisi.
Raccomandazioni:
Intervallo temporale: da M15 a H4
Strumenti: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NASDAQ, BTCUSD
Deposito minimo: da $100 (su un conto in centesimi) o $1000 (su un conto standard)