Old School Trading
- Uzman Danışmanlar
- Vitali Vasilenka
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Eski Tarz İşlemler — Elliott Dalga Analizi Danışmanı
Elliott Dalga Teorisi prensiplerine dayanan akıllı bir işlem danışmanı. Piyasaya yapılandırılmış bir yaklaşım benimseyen ve yüksek giriş doğruluğu ve risk kontrolü arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Temel Özellikler:
Otomatik dalga yapısı algılama: Danışman, grafiği analiz eder ve darbe ve düzeltme dalgalarını belirleyerek düzeltmelerin tamamlanmasına göre işlem sinyalleri üretir.
Trend filtreleme: Dahili trend göstergeleri, ana piyasa dinamiklerine karşı işlem yapmaktan kaçınmanızı sağlar.
Esnek giriş sistemi: Girişler, C veya 5. dalganın tamamlanmasının ardından yapılır ve mum kalıpları veya göstergelerle onaylanır.
Risk yönetimi: Uyarlanabilir zarar durdurma, takip eden zarar durdurma ve düşüş sınırlaması.
Çoklu enstrüman işlem desteği: Tüm döviz çiftleri, endeksler ve metallerde çalışır. Haber filtresi entegrasyonu (isteğe bağlı): Yüksek volatilite dönemlerinde işlem yapmaktan kaçınmanızı sağlar.
Çalışma modları:
Otomatik — dalga sinyallerine dayalı tamamen otonom işlem.
Yarı otomatik — kullanıcı sinyalleri manuel olarak doğrulayabilir.
Analitik — işlem açmadan dalgaları görselleştirir, öğrenme ve analiz için faydalıdır.
Tavsiyeler:
Zaman dilimi: M15 - H4
Enstrümanlar: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NASDAQ, BTCUSD
Minimum yatırım: 100$ (cent hesapta) veya 1000$ (standart hesapta)