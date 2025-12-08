Old School Trading

Elliott Dalga Teorisi prensiplerine dayanan akıllı bir işlem danışmanı. Piyasaya yapılandırılmış bir yaklaşım benimseyen ve yüksek giriş doğruluğu ve risk kontrolü arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Temel Özellikler:
Otomatik dalga yapısı algılama: Danışman, grafiği analiz eder ve darbe ve düzeltme dalgalarını belirleyerek düzeltmelerin tamamlanmasına göre işlem sinyalleri üretir.
Trend filtreleme: Dahili trend göstergeleri, ana piyasa dinamiklerine karşı işlem yapmaktan kaçınmanızı sağlar.
Esnek giriş sistemi: Girişler, C veya 5. dalganın tamamlanmasının ardından yapılır ve mum kalıpları veya göstergelerle onaylanır.
Risk yönetimi: Uyarlanabilir zarar durdurma, takip eden zarar durdurma ve düşüş sınırlaması.
Çoklu enstrüman işlem desteği: Tüm döviz çiftleri, endeksler ve metallerde çalışır. Haber filtresi entegrasyonu (isteğe bağlı): Yüksek volatilite dönemlerinde işlem yapmaktan kaçınmanızı sağlar.
Çalışma modları:
Otomatik — dalga sinyallerine dayalı tamamen otonom işlem.
Yarı otomatik — kullanıcı sinyalleri manuel olarak doğrulayabilir.
Analitik — işlem açmadan dalgaları görselleştirir, öğrenme ve analiz için faydalıdır.

Tavsiyeler:
Zaman dilimi: M15 - H4
Enstrümanlar: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NASDAQ, BTCUSD
Minimum yatırım: 100$ (cent hesapta) veya 1000$ (standart hesapta)
