Old School Trading — Consultor de Análise de Ondas de Elliott

Um consultor de negociação inteligente baseado nos princípios da Teoria das Ondas de Elliott. Ele foi projetado para traders que valorizam uma abordagem estruturada para o mercado e buscam alta precisão de entrada e controle de risco.





Principais Recursos:

Detecção automática da estrutura de ondas: O consultor analisa o gráfico e identifica ondas de impulso e corretivas, gerando sinais de negociação com base na conclusão das correções.





Filtragem de tendência: Indicadores de tendência integrados permitem que você evite negociar contra a dinâmica principal do mercado.





Sistema de entrada flexível: As entradas são feitas após a conclusão da onda C ou da onda 5, com confirmação por padrões de velas ou indicadores.





Gerenciamento de risco: Stop loss adaptativo, trailing stop e limitação de drawdown.





Suporte para negociação com múltiplos instrumentos: funciona com qualquer par de moedas, índices e metais.





Integração com filtro de notícias (opcional): permite que você evite negociar durante períodos de alta volatilidade. Modos de operação:

Automático — negociação totalmente autônoma baseada em sinais de ondas.

Semiautomático — o usuário pode confirmar os sinais manualmente.

Analítico — visualiza as ondas sem abrir negociações, útil para aprendizado e análise.





Recomendações:

Timeframe: M15 a H4

Instrumentos: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NASDAQ, BTCUSD

Depósito mínimo: a partir de US$ 100 (em uma conta cent) ou US$ 1000 (em uma conta padrão)