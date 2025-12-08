Old School Trading

5
Old School Trading — Consultor de Análise de Ondas de Elliott
Um consultor de negociação inteligente baseado nos princípios da Teoria das Ondas de Elliott. Ele foi projetado para traders que valorizam uma abordagem estruturada para o mercado e buscam alta precisão de entrada e controle de risco.

PROMOÇÃO 1+1: Compre um consultor e ganhe outro grátis!

Cópias limitadas disponíveis! Entre em contato após a compra para receber as configurações VIP.

Principais Recursos:
Detecção automática da estrutura de ondas: O consultor analisa o gráfico e identifica ondas de impulso e corretivas, gerando sinais de negociação com base na conclusão das correções.

Filtragem de tendência: Indicadores de tendência integrados permitem que você evite negociar contra a dinâmica principal do mercado.

Sistema de entrada flexível: As entradas são feitas após a conclusão da onda C ou da onda 5, com confirmação por padrões de velas ou indicadores.

Gerenciamento de risco: Stop loss adaptativo, trailing stop e limitação de drawdown.

Suporte para negociação com múltiplos instrumentos: funciona com qualquer par de moedas, índices e metais.

Integração com filtro de notícias (opcional): permite que você evite negociar durante períodos de alta volatilidade. Modos de operação:
Automático — negociação totalmente autônoma baseada em sinais de ondas.
Semiautomático — o usuário pode confirmar os sinais manualmente.
Analítico — visualiza as ondas sem abrir negociações, útil para aprendizado e análise.

Recomendações:
Timeframe: M15 a H4
Instrumentos: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NASDAQ, BTCUSD
Depósito mínimo: a partir de US$ 100 (em uma conta cent) ou US$ 1000 (em uma conta padrão)
Comentários 1
Bartosz Artur Gladysz
159
Bartosz Artur Gladysz 2025.12.22 11:53 
 

I'll write briefly and to the point.Another great EA.I already have 3 EAs from Vitali Vasilenko and these are the best EAs

Produtos recomendados
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Experts
AUDCAD MT5 EA with Fully Automated Martingale Strategy The AUDCAD Double Grid Expert is an Expert Advisor (EA) specifically optimized for the AUD/CAD Forex currency pair on the M15 timeframe. Regardless of the current trend, the EA continuously opens buy and sell positions (0.01 lot), which are managed using an innovative grid system. The EA is designed for hedging accounts with a 1:500 leverage. How Does the EA Work? The EA continuously opens new buy and sell positions, provided that a gri
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Experts
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
GoldMaster EA
Cristian-silvian Olteanu
Experts
GoldMaster EA para negociação de XAU/USD na MetaTrader 5 O GoldMaster EA é uma ferramenta de negociação totalmente automatizada projetada para negociar XAU/USD (ouro) na plataforma MetaTrader 5. É ideal para traders que preferem uma abordagem simples e desejam explorar a negociação automatizada sem configurações complexas. Características: Negociação automatizada: O EA realiza todas as operações de negociação de forma independente. Configuração pré-configurada: Não é necessário ajuste manual,
Lazy Locker
Alexey Viktorov
Experts
The Expert Advisor trades only Forex currencies on hedge accounts. The strategy depends on the selected trading mode. Trade mode - Weekly/Daily. This means that the trading cycle is limited by a week or a day. Lot size - fixed lot size. Set manually. The bar number of open positions - bar index from the start of the selected trading period for opening Limit or Stop orders. In case of Weekly mode, Н4 bars are considered. In case of Daily, Н1 bars are considered. The closing hour of trade - keep i
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Day Breakout MT5
Vadim Zotov
5 (1)
Experts
Trading on the breakout of daily volatility, taking into account the specifics of real accounts. No risky strategies. All trades are protected by a stop loss. You can work with a minimum initial deposit of $10. There is a version of this robot for the MT4 platform Day Breakout MT4 Strategy. The robot monitors the market situation when, after the onset of a new day, the level of the high or low of the previous day is broken. Experience shows that in this case, as a rule, there is a significant
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experts
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
Hedge Pro MT5
Alessandro Grossi
Experts
Hedge Pro sfrutta la tecnica dell'hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell e grazie al sistema di Recovery Integrato assegna alle posizioni successive un Size Lots proporzionale ai punti da recuperare sulla controtendenza affinché i Take Profit del Both Side siano sempre vicini al prezzo attuale di mercato. Hedge Pro è un expert dal codice stabile, professionale e pulito che crea dei profitti costanti nel tempo con un processo completamente automatico ed è  immune da falsi e ritard
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
Experts
Please contact me for the original version. (The original will be sent from my EA Telegram account.) Hedge Martingale EA. Works only on the MT4 platform. It works on all pairs, but the most ideal symbol is XAUUSD. Recommended broker and account type: Exness Cent account. It is recommended to use it with a minimum balance of $1,000. It provides approximately 40-80% monthly profit. Hedging is more secure. The screenshots are of Exness Cent Real account transactions, not backtest results. I can s
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Market striker mt5
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
5 (1)
Experts
Market Striker A very advanced trading system by using techniques of difference between prices, price movement, and the time in which the price moved from one point to another. The expert trades through the price movement relationship between the largest frames and the smallest frames, and it has a very complex time filter system. , and it is a very accurate expert. Market Striker designed to trade on real accounts and provides exceptional results . Market Striker blog after purchase contact me
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experts
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Recovery System
Maksim Neimerik
Experts
Recovery System EA The advisor is designed to automate the process of recovering losses on the current symbol. It can be used if there is a current loss, as well as to accompany other advisors. This product can also be used as a stand-alone advisor. Recovery System EA contains in the settings an option to select the operating mode: Recovery MA Cross Stochastic Bollinger Bands Non-indicators When working in Recovery mode, the advisor removes a losing position from a drawdown using the method sho
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
AlgoV6 ATR Trend Breakout EA
Muhammad Nadeem Satti
Experts
Product Name: AlgoV6 ATR Trend Breakout EA Market Description: Overview AlgoV6  is a fully automated Expert Advisor that uses ATR-based dynamic Stop Loss/Take Profit logic and pivot breakout strategies to capture strong trends across any symbol or timeframe. It intelligently identifies pivot highs and lows to determine market bias, and waits for confirmation before executing trades — a reliable approach for low-noise entries with built-in risk control . Key Features Smart Trend Detectio
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experts
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA   é um robô multifuncional para trading ativo nos instrumentos financeiros mais populares, incluindo pares de moedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), ouro (XAU/USD), petróleo (Brent, WTI) e criptomoedas (BTC, ETH, LTC e outros). A base do algoritmo é uma versão modernizada da Hull Moving Average (HMA), que oferece sinais mais claros em comparação com as Médias Móveis clássicas. O advisor reage de forma flexível às flutuações de curto prazo, utilizando o princípio
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experts
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Experts
Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Investologic Ichimoku
SAUD ALHINDAL
Experts
Ichimoku EA  The EA is for the  professional traders. Users   MUST do some intensive test   using "strategy tester" to fit user's  needs. with artificial inelegance the EA can manage trades, lot size, risk, and avoid high volatile choppy market.  Ichimoku strategy can work with any symbol or market in MT5 platform. The Ichimoku EA is a specialized software designed for professional traders that uses the Ichimoku indicator and artificial intelligence to manage trades, lot size, risk, and avoid h
Tenders
Vitalii Zakharuk
Experts
The Tenders expert system works with the EURUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of five orders - that is, a maximum of five orders can be made in one direction, after which the total position of the series should be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes all types of t
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Adicionada a capacidade de alterar o tamanho do lote e tornar o EA o mais barato possível. Ao comprá-lo, você receberá suporte e futuras atualizações. Por favor, apoie a sua evolução. Este EA está pronto para uso. AussiePrecision é um Expert Advisor (EA) sensível ao tempo para MetaTrader 5, projetado especificamente para o par de moedas AUD/USD. Ele foi desenvolvido para executar operações em momentos pré-definidos e controlados, sendo ideal para traders que desejam automatizar entradas com alta
Skullper
Anesu Mavhura
Experts
Visit Tradinbots4u.com to download this bot at a discounted price To use this expert advisor you must have: 1000$  min deposit Leverage 1:100 A trading account that only trades standard lots A VPS for optimal performance. A hedge account Trading is a risky investment. Unfortunately many traders blow their accounts because they lack patience or they fail to commit to their strategy. This is why some people decide to trade using a expert advisor.  My expert advisor Skullper is a fully automated
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Experts
Smart Edge Analyzer — Edge Your Risk. Master Your Market. Smart Edge Analyzer is a powerful fully automated trading robot designed for traders who want intelligent, precision-driven market entries — without lifting a finger. Originally created as a manual signal tool, Smart Edge Analyzer has been fully upgraded to place real trades automatically based on advanced technical conditions. It combines robust market analysis with a smart execution engine that protects your capital while capturing
Correction researcher
Olha Blau
Experts
Correction researcher (СR) Remember, an advisor is just a tool that allows you to follow a trading strategy without the psychological burden of manual trading. This MT5 expert advisor works well in uptrends. Gold is in an uptrend from 2022 to 2025 and is likely to continue to grow rapidly for another 2-3 years. The Expert Advisor looks for the bottom of a pullback or correction to enter a buy trade in line with the trend. The Expert Advisor does not use a grid of orders, Martingale or locking. T
Damon
Vitalii Zakharuk
Experts
The presented Damon expert system works with the EURUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of five orders - that is, a maximum of five orders can be placed in one direction, after which the total position of the series must be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes all ty
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Mais do autor
EA New Player
Vitali Vasilenka
4.91 (43)
Experts
EA New Player — Um Expert Advisor de Negociação de Última Geração Ele não apenas negocia — ele muda as regras do jogo. O EA New Player é um expert advisor de portfólio inovador para MT5, desenvolvido com base em sete estratégias comprovadas de análise técnica. Ele não utiliza inteligência artificial, mas supera muitas soluções de rede neural graças à sua arquitetura sofisticada, lógica transparente e sistema flexível de filtragem de sinais. Análise Multi-Timeframe O EA analisa o mercado em todo
EA Underdog
Vitali Vasilenka
5 (5)
Experts
EA Underdog é um Expert Advisor profissional da Quantum Lab Technologies. Ele opera com base na divergência de preços, não utiliza métodos arriscados, emprega apenas ordens rigorosas de Stop Loss e Take Profit, e sua estabilidade de execução é garantida pelo sistema QuantumCore (treinado e otimizado com base no histórico de 2020 a 2025). Preço promocional. O preço aumentará em US$ 100 a cada 20 unidades adquiridas. 20 unidades: US$ 250 20 unidades: US$ 350 Preço final: US$ 550 Número limitado d
EA Super 8 Pro
Vitali Vasilenka
5 (1)
Experts
O Super 8 Pro não é apenas um consultor de negociação, mas um sistema completo de gerenciamento de posições, baseado na versão anterior do Super 8 EA, porém aprimorado com uma melhoria fundamental: o bloqueio dinâmico de posições em situações desfavoráveis. Conceito do Algoritmo Lógica multinível: o consultor opera como um algoritmo modular que combina análise de mercado, controle de risco e gerenciamento adaptativo de ordens. Bloqueio de posição: quando ocorre um movimento de preço desfavorá
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Experts
Este Expert Advisor foi desenvolvido para uma abordagem institucional de negociação, utilizando os princípios-chave do ICT (Inner Circle Trader). Ele analisa a estrutura do mercado, os níveis de liquidez e as zonas de desequilíbrio para encontrar pontos de entrada e saída de alta probabilidade. PROMOÇÃO 1+1:   Compre um expert advisor e ganhe outro grátis! Quantidade limitada! Estrutura de Mercado: O EA CyberPunk identifica extremos de curto prazo (STH/STL), médio prazo (ITH/ITL) e longo prazo
Pure AI
Vitali Vasilenka
4 (15)
Experts
Consultor de negociação exclusivo para XAUUSD O consultor é um sistema de negociação modular construído . Baseia-se em uma arquitetura na qual cada decisão de negociação é formada não por um algoritmo monolítico, mas como resultado da interação de blocos lógicos independentes – filtros de indicadores, condições de entrada, saídas e regras de controle. IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o guia de instalação e as instruções de configuração. Característica prin
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Experts
AI Quantum Trading – Revolução na negociação algorítmica. Consultor de negociação de nova geração para instrumentos em JPY 1 compra = 2 versões! Compre AI Quantum Trading na MT5 - e ganhe a versão MT4 de graça! Negocie como quiser: duas plataformas, um consultor, zero pagamentos excessivos. Escreva para mim em PM após sua compra e receba seu presente! No mundo atual da tecnologia financeira, a negociação automatizada se tornou parte integrante do sucesso no mercado. AI Quantum Trading é um c
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
4.9 (20)
Experts
Metal Sintético — Um Expert Advisor Inovador para XAUUSD e XAGUSD Um Expert Advisor que combina inteligência artificial, precisão e controle. O Metal Sintético é um algoritmo de negociação inteligente para MT5, projetado especificamente para ouro (XAUUSD) e prata (XAGUSD). Ele combina tecnologias de análise proprietárias, gerenciamento de risco flexível e adaptação automática às condições de mercado. PROMOÇÃO 1+1: Compre um Expert Advisor e ganhe o segundo grátis! Cópias limitadas disponíveis!
EA Crypto Player
Vitali Vasilenka
5 (2)
Experts
EA Crypto Player é um consultor de negociação inovador, concebido especificamente para a negociação de criptomoedas. Integra mais de 7 estratégias de negociação, analisa a ação do preço em todos os intervalos de tempo — de M1 a D1 — e utiliza um sistema de preço médio para maximizar os lucros. Edição Limitada Exemplares limitados disponíveis para venda (preço de 150 dólares). Preço final: 900 dólares. Importante: Os testes do consultor estão a ser realizados lentamente. Devido à lógica compl
The Last King
Vitali Vasilenka
5 (2)
Experts
The King Trading — Consultor de Negociação Universal baseado em indicadores técnicos e algoritmos proprietários. Ele foi projetado para negociação automatizada em qualquer instrumento financeiro: pares de moedas, índices, commodities, criptomoedas, etc. PROMOÇÃO 1+1:   Compre um Expert Advisor e ganhe o segundo grátis! Cópias limitadas disponíveis! Principais recursos: Suporte para todos os instrumentos de negociação O Consultor é adaptado a qualquer par ou instrumento de negociação. Configuraç
Synthetic Trend AI
Vitali Vasilenka
Indicadores
Synthetic Trend AI — um indicador de tendência inteligente com tecnologia de inteligência artificial O indicador Synthetic Trend AI é uma poderosa ferramenta de análise técnica que combina a fórmula clássica do SuperTrend com algoritmos de inteligência artificial (k-Nearest Neighbors, KNN) e análise de volume. Ele foi desenvolvido para quem deseja analisar o mercado com mais profundidade e tomar decisões mais seguras. O que torna o Synthetic Trend AI único: Previsão de tendências por IA: Util
FREE
SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
Utilitários
Painel de Controle SmartTrade — seu centro de controle para negociação algorítmica O Painel de Controle SmartTrade é um painel de negociação multifuncional criado para quem valoriza controle, flexibilidade e eficiência em cada negociação. Ele combina conveniência visual com uma poderosa lógica de rastreamento de ordens, transformando a negociação rotineira em um processo controlado. Agora você pode: Implementar qualquer ideia de negociação — de scalping a negociação em grade Personalizar o ras
FREE
Filtro:
Bartosz Artur Gladysz
159
Bartosz Artur Gladysz 2025.12.22 11:53 
 

I'll write briefly and to the point.Another great EA.I already have 3 EAs from Vitali Vasilenko and these are the best EAs

Responder ao comentário