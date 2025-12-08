オールドスクール・トレーディング — エリオット波動分析アドバイザー

エリオット波動理論の原則に基づいたインテリジェントなトレーディングアドバイザーです。市場への構造的なアプローチを重視し、高いエントリー精度とリスク管理を追求するトレーダー向けに設計されています。





1+1プロモーション：アドバイザーを1つご購入いただくと、2つ目が無料！

数量限定！ご購入後、VIP設定をご希望の場合はご連絡ください。





主な機能：

自動波動構造検出：アドバイザーはチャートを分析し、インパルス波と調整波を識別し、調整波の終了に基づいて取引シグナルを生成します。





トレンドフィルタリング：内蔵のトレンドインジケーターにより、主要な市場動向に反する取引を回避できます。





柔軟なエントリーシステム：エントリーはC波または5波の終了時に行われ、ローソク足パターンまたはインジケーターで確認されます。





リスク管理：アダプティブストップロス、トレーリングストップ、ドローダウン制限。

マルチ商品取引サポート：あらゆる通貨ペア、指数、貴金属に対応。

ニュースフィルター統合（オプション）：ボラティリティの高い時間帯の取引を回避できます。

動作モード：

自動 - 波動シグナルに基づいて完全に自律的に取引を行います。

半自動 - ユーザーが手動でシグナルを確認できます。

分析 - 取引を開始せずに波動を視覚化します。学習と分析に役立ちます。





推奨事項：

時間枠：15分足から4時間足

取引銘柄：EURUSD、GBPUSD、XAUUSD、NASDAQ、BTCUSD

最低入金額：100ドルから（セント口座）または1000ドルから（スタンダード口座）