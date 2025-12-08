Old School Trading

Old School Trading – Elliott-Wellen-Analyse-Advisor
Ein intelligenter Trading-Advisor basierend auf den Prinzipien der Elliott-Wellen-Theorie. Er wurde für Trader entwickelt, die Wert auf einen strukturierten Marktansatz legen und hohe Einstiegsgenauigkeit sowie effektives Risikomanagement anstreben.

1+1-AKTION: Kaufen Sie einen Advisor und erhalten Sie einen zweiten gratis! Nur begrenzte Stückzahl verfügbar! Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um die VIP-Einstellungen zu erhalten.

Hauptmerkmale:
Automatische Wellenstrukturerkennung: Der Advisor analysiert den Chart und identifiziert Impuls- und Korrekturwellen. Basierend auf dem Abschluss von Korrekturen generiert er Handelssignale.

Trendfilterung: Integrierte Trendindikatoren ermöglichen es Ihnen, Trades entgegen der Hauptmarktdynamik zu vermeiden.
Flexibles Einstiegssystem: Einstiege erfolgen nach Abschluss von Welle C oder Welle 5, bestätigt durch Candlestick-Muster oder Indikatoren.
Risikomanagement: Adaptiver Stop-Loss, Trailing-Stop und Drawdown-Begrenzung.
Unterstützung für den Handel mit mehreren Instrumenten: Funktioniert mit allen Währungspaaren, Indizes und Metallen.
Integration eines Nachrichtenfilters (optional): Ermöglicht es Ihnen, Trades in Phasen hoher Volatilität zu vermeiden.

Betriebsmodi:
Automatisch – Vollständig autonomes Trading basierend auf Wellensignalen.
Halbautomatisch – Der Nutzer kann Signale manuell bestätigen.
Analytisch – Visualisiert Wellen ohne Eröffnung von Positionen; nützlich zum Lernen und Analysieren.

Empfehlungen:
Zeitrahmen: M15 bis H4
Instrumente: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NASDAQ, BTCUSD
Mindesteinzahlung: ab 100 $ (auf einem Cent-Konto) oder 1000 $ (auf einem Standardkonto)
Bartosz Artur Gladysz
159
Bartosz Artur Gladysz 2025.12.22 11:53 
 

I'll write briefly and to the point.Another great EA.I already have 3 EAs from Vitali Vasilenko and these are the best EAs

