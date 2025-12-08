Old School Trading

5
Trading de la Vieja Escuela — Asesor de Análisis de Ondas de Elliott
Un asesor de trading inteligente basado en los principios de la Teoría de Ondas de Elliott. Diseñado para traders que valoran un enfoque estructurado del mercado y buscan una alta precisión de entrada y control de riesgos.
PROMOCIÓN 1+1: ¡Compra un asesor y obtén otro gratis!
¡Ejemplos limitados! Contáctame después de la compra para recibir la configuración VIP.

Características principales:
Detección automática de la estructura de ondas: El asesor analiza el gráfico e identifica ondas de impulso y correctivas, generando señales de trading según se completen las correcciones.
Filtrado de tendencias: Los indicadores de tendencia integrados te permiten evitar operar en contra de la dinámica principal del mercado.
Sistema de entrada flexible: Las entradas se realizan al completarse la onda C o la onda 5, con confirmación mediante patrones de velas o indicadores.
Gestión de riesgos: Stop loss adaptativo, trailing stop y limitación de drawdown.
Compatibilidad con trading multiinstrumento: funciona con cualquier par de divisas, índice y metal.
Integración de filtro de noticias (opcional): te permite evitar operar durante periodos de alta volatilidad. Modos de operación:
Automático: trading totalmente autónomo basado en señales de ondas.
Semiautomático: el usuario puede confirmar las señales manualmente.
Analítico: visualiza las ondas sin abrir operaciones, útil para el aprendizaje y el análisis.

Recomendaciones:
Periodo temporal: M15 a H4
Instrumentos: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NASDAQ, BTCUSD
Depósito mínimo: desde $100 (en una cuenta Cent) o $1000 (en una cuenta Standard)
Comentarios 1
Bartosz Artur Gladysz
159
Bartosz Artur Gladysz 2025.12.22 11:53 
 

I'll write briefly and to the point.Another great EA.I already have 3 EAs from Vitali Vasilenko and these are the best EAs

