Old School Trading

Trading à l'ancienne — Conseiller en analyse des vagues d'Elliott





Un conseiller en trading intelligent basé sur les principes de la théorie des vagues d'Elliott. Il est conçu pour les traders qui privilégient une approche structurée du marché et recherchent une grande précision d'entrée en position et une maîtrise optimale des risques.





Fonctionnalités clés :





Détection automatique de la structure des vagues : Le conseiller analyse le graphique et identifie les vagues d'impulsion et de correction, générant des signaux de trading à la fin de ces corrections.





Filtrage des tendances : Les indicateurs de tendance intégrés vous permettent d'éviter de trader à contre-courant de la dynamique principale du marché.





Système d'entrée flexible : Les entrées sont effectuées à la fin de la vague C ou de la vague 5, avec confirmation par les figures de chandeliers ou les indicateurs.





Gestion des risques : Stop loss adaptatif, stop suiveur et limitation du drawdown.





Compatibilité multi-instruments : Fonctionne avec toutes les paires de devises, les indices et les métaux.





Intégration du filtre d'actualités (optionnel) : Permet d'éviter de trader pendant les périodes de forte volatilité. Modes de fonctionnement :





Automatique — Trading entièrement autonome basé sur les signaux de vagues.





Semi-automatique — L’utilisateur peut confirmer les signaux manuellement.





Analytique — Visualisation des vagues sans ouverture de position, utile pour l’apprentissage et l’analyse.





Recommandations :





Unité de temps : M15 à H4





Instruments : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NASDAQ, BTCUSD





Dépôt minimum : à partir de 100 $ (compte cent) ou 1 000 $ (compte standard)