TW Scalper Robot MT5
- 专家
- Altan Karakaya
- 版本: 3.5
- 更新: 5 十月 2025
- 激活: 20
TW Scalper Robot MT5：黄金 (XAUUSD) 专业剥头皮机器人
正在寻找一种智能且可靠的方法来最大化黄金市场利润吗？
TW Scalper Robot MT5 是一款专为黄金剥头皮交易设计的强大智能交易顾问（EA）。它结合了三种先进指标与精确的交易算法，帮助您像专业人士一样捕捉市场趋势。凭借内置的风险管理策略，每一笔交易都在信心与保护下完成。
TW Scalper Robot 的主要功能
- 单笔交易模式 – 只专注于最佳入场点，严格控制风险。
- 趋势识别 – 双重过滤器，高精度捕捉趋势。
- 资金保护 – 内置止盈、止损、移动止损与保本。
- 灵活的交易时间 – 可根据喜好设定运行时段。
- 智能止损 – 合理设置，最大限度减少亏损。
- 强劲表现 – 胜率70–80%，回撤10–30%。
- 成交量分析 – 在入场前确认趋势强度。
- 优化的移动止损 – 检测技术位，确保安全出场。
- 风险警报 – 高风险交易前发出提示。
- 黄金剥头皮专用 – 适用于XAUUSD的M1和M5周期。
- MT5版本数据更可靠、结果更优化。
- 简单安装 + 免费更新 – 终身支持。
推荐设置以获得更好表现：
经纪商：任何低点差经纪商
账户类型：ECN 或 ECN_Pro
最低资金：1000美元
推荐杠杆：至少1:500
优先在XAUUSD的1分钟周期运行
必须使用VPS以保证24/7运行
关于该EA的完整安装和使用指南，请查看我们的教程文章与视频。