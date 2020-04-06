TW Scalper Robot MT5

TW Scalper Robot MT5：黄金 (XAUUSD) 专业剥头皮机器人

正在寻找一种智能且可靠的方法来最大化黄金市场利润吗？

TW Scalper Robot MT5 是一款专为黄金剥头皮交易设计的强大智能交易顾问（EA）。它结合了三种先进指标与精确的交易算法，帮助您像专业人士一样捕捉市场趋势。凭借内置的风险管理策略，每一笔交易都在信心与保护下完成。


TW Scalper Robot 的主要功能

  1. 单笔交易模式 – 只专注于最佳入场点，严格控制风险。
  2. 趋势识别 – 双重过滤器，高精度捕捉趋势。
  3. 资金保护 – 内置止盈、止损、移动止损与保本。
  4. 灵活的交易时间 – 可根据喜好设定运行时段。
  5. 智能止损 – 合理设置，最大限度减少亏损。
  6. 强劲表现 – 胜率70–80%，回撤10–30%。
  7. 成交量分析 – 在入场前确认趋势强度。
  8. 优化的移动止损 – 检测技术位，确保安全出场。
  9. 风险警报 – 高风险交易前发出提示。
  10. 黄金剥头皮专用 – 适用于XAUUSD的M1和M5周期。
  11. MT5版本数据更可靠、结果更优化。
  12. 简单安装 + 免费更新 – 终身支持。


    推荐设置以获得更好表现：

    • 经纪商：任何低点差经纪商

    • 账户类型：ECN 或 ECN_Pro

    • 最低资金：1000美元

    • 推荐杠杆：至少1:500

    • 优先在XAUUSD的1分钟周期运行

    • 必须使用VPS以保证24/7运行


    关于该EA的完整安装和使用指南，请查看我们的教程文章与视频。



