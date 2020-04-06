TW Swing Trading EA：外汇趋势跟随型机器人，助您实现稳定收益





TW Swing Trading EA 是一款全自动的波段交易机器人，专为 XAUUSD 在 M30 和 H1 时间框架上设计。它采用先进的趋势过滤器、自适应止损逻辑和内置资金保护机制，在不断变化的市场环境中实现高精度和低回撤，提供稳定的表现。





为什么选择 TW Swing Trading EA？





一笔交易，一个专注

该 EA 每次仅保持一个活跃仓位，帮助您精准控制风险并减少潜在回撤。

更智能的市场识别

通过三阶段趋势过滤器，它能够识别高概率机会并过滤掉虚假信号。

全面的资金管理

配备，确保每一笔交易从进场到出场都受到监控和保护。

交易时段控制

可根据您偏好的交易时段限制交易活动。

验证过的表现

成功率约，回撤控制在

自适应保护

止损和止盈水平根据市场变化自动调整，在波动期间保护您的资金。

专为黄金定制

特别针对时间框架优化，在波段与趋势行情中盈利潜力更高。

无忧体验

安装快速，终身免费更新，并提供专属支持，确保交易顺畅可靠。

简化您的交易之旅



无论您是新手还是资深交易员，TW Swing Trading EA 都能让交易更轻松。它通过分析历史数据和实时市场情况，识别高概率的波段交易机会。避免过度交易，专注于优质入场和清晰的出场逻辑。



技术建议

经纪商：任何低点差的经纪商

账户类型：ECN 或 ECN_Pro

最低入金：$2000

推荐杠杆：至少 1:500

推荐品种与时间框架：XAUUSD，M30

VPS：24/7 运行必需



了解更多



有关该智能交易顾问安装与使用的完整指南，请查看我们的详细教程文章和视频。

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764181

