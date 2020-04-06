TW Swing Trading
- 专家
- Altan Karakaya
- 版本: 2.3
- 激活: 20
TW Swing Trading EA：外汇趋势跟随型机器人，助您实现稳定收益
TW Swing Trading EA 是一款全自动的波段交易机器人，专为 XAUUSD 在 M30 和 H1 时间框架上设计。它采用先进的趋势过滤器、自适应止损逻辑和内置资金保护机制，在不断变化的市场环境中实现高精度和低回撤，提供稳定的表现。
为什么选择 TW Swing Trading EA？
- 一笔交易，一个专注
- 更智能的市场识别
- 全面的资金管理
- 交易时段控制
- 验证过的表现
- 自适应保护
- 专为黄金定制
- 无忧体验
简化您的交易之旅
无论您是新手还是资深交易员，TW Swing Trading EA 都能让交易更轻松。它通过分析历史数据和实时市场情况，识别高概率的波段交易机会。避免过度交易，专注于优质入场和清晰的出场逻辑。
技术建议
-
经纪商：任何低点差的经纪商
-
账户类型：ECN 或 ECN_Pro
-
最低入金：$2000
-
推荐杠杆：至少 1:500
-
推荐品种与时间框架：XAUUSD，M30
-
VPS：24/7 运行必需
了解更多
有关该智能交易顾问安装与使用的完整指南，请查看我们的详细教程文章和视频。