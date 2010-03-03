TW Scalper Robot MT5
- Experts
- Altan Karakaya
- Versione: 2.4
- Aggiornato: 22 agosto 2025
- Attivazioni: 15
TW Scalper Robot MT5 : Un bot di scalping professionale per l’oro (XAUUSD)
Stai cercando un modo intelligente e affidabile per massimizzare i profitti nel mercato dell’oro?
TW Scalper Robot MT5 è un potente expert advisor progettato specificamente per lo scalping sull’oro. Combinando tre indicatori avanzati con algoritmi di trading precisi, ti aiuta a individuare i trend di mercato come un vero professionista. Grazie alle strategie integrate di gestione del rischio, ogni operazione viene eseguita con sicurezza e protezione.
Caratteristiche principali di TW Scalper Robot
- Un’operazione alla volta – Si concentra solo sul miglior setup per controllare il rischio.
- Rilevamento dei trend – Filtro a due stadi per un’identificazione accurata.
- Protezione del capitale – TP, SL, trailing stop e break-even integrati.
- Orari flessibili – Opera solo nelle ore che preferisci.
- Stop loss intelligente – Posizionamento logico per ridurre le perdite.
- Alte prestazioni – Win rate 70–80 %, drawdown 10–30 %.
- Analisi del volume – Conferma la forza del trend prima dell’ingresso.
- Trailing stop ottimizzato – Identifica i livelli tecnici per uscite più sicure.
- Avvisi di rischio – Avverte prima delle operazioni rischiose.
- Scalping su oro – Ottimizzato per XAUUSD su M1 & M5.
- Risultati più affidabili e ottimizzati con dati reali nella versione MT5.
- Installazione semplice + aggiornamenti gratuiti – Supporto a vita incluso.
Impostazioni consigliate per migliori performance:
-
Broker: Qualsiasi broker con spread basso
-
Tipo di conto: ECN o ECN_Pro
-
Saldo minimo: $1000
-
Leva consigliata: almeno 1:500
-
Preferibilmente trading su XAUUSD a timeframe M1
-
VPS obbligatorio per funzionamento 24/7
Per una guida completa all’installazione e all’utilizzo di questo expert advisor, consulta il nostro articolo tutorial e i video completi.