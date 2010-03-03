TW Scalper Robot MT5

TW Scalper Robot MT5 : Un bot di scalping professionale per l’oro (XAUUSD)

Stai cercando un modo intelligente e affidabile per massimizzare i profitti nel mercato dell’oro?

TW Scalper Robot MT5 è un potente expert advisor progettato specificamente per lo scalping sull’oro. Combinando tre indicatori avanzati con algoritmi di trading precisi, ti aiuta a individuare i trend di mercato come un vero professionista. Grazie alle strategie integrate di gestione del rischio, ogni operazione viene eseguita con sicurezza e protezione.


Caratteristiche principali di TW Scalper Robot

  1. Un’operazione alla volta – Si concentra solo sul miglior setup per controllare il rischio.
  2. Rilevamento dei trend – Filtro a due stadi per un’identificazione accurata.
  3. Protezione del capitale – TP, SL, trailing stop e break-even integrati.
  4. Orari flessibili – Opera solo nelle ore che preferisci.
  5. Stop loss intelligente – Posizionamento logico per ridurre le perdite.
  6. Alte prestazioni – Win rate 70–80 %, drawdown 10–30 %.
  7. Analisi del volume – Conferma la forza del trend prima dell’ingresso.
  8. Trailing stop ottimizzato – Identifica i livelli tecnici per uscite più sicure.
  9. Avvisi di rischio – Avverte prima delle operazioni rischiose.
  10. Scalping su oro – Ottimizzato per XAUUSD su M1 & M5.
  11. Risultati più affidabili e ottimizzati con dati reali nella versione MT5.
  12. Installazione semplice + aggiornamenti gratuiti – Supporto a vita incluso.


    Impostazioni consigliate per migliori performance:

    • Broker: Qualsiasi broker con spread basso

    • Tipo di conto: ECN o ECN_Pro

    • Saldo minimo: $1000

    • Leva consigliata: almeno 1:500

    • Preferibilmente trading su XAUUSD a timeframe M1

    • VPS obbligatorio per funzionamento 24/7


    Per una guida completa all’installazione e all’utilizzo di questo expert advisor, consulta il nostro articolo tutorial e i video completi.

    https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670

