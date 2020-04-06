TW Wolf Martingale MT4 – 具备智能风险管理的高级网格交易 EA

TW Wolf Martingale MT4 是一款高级网格交易 EA 和外汇智能交易系统（Expert Advisor），专为需要全面风险控制、灵活执行能力以及在不同市场条件下进行专业交易管理的交易者而设计。

这款智能网格 EA 将结构化的网格逻辑与先进的风险管理工具相结合，使交易者无需依赖固定或激进的配置，即可将系统灵活应用于不同的交易品种、时间周期和交易风格。本高级外汇 EA 的核心重点在于受控执行和更安全的网格交易行为。





高级交易功能

1. 双重入场系统

同时支持网格交易 EA 逻辑和基于指标的入场方式，允许交易者根据市场环境灵活切换交易策略。

2. 多时间周期兼容

EA 可运行于任何时间周期，完全取决于用户的风险管理设置和交易方式。

3. 多市场支持

兼容外汇货币对、黄金（XAUUSD）、指数和加密货币，适用于具备稳定流动性和可控波动性的市场。（详细说明和参数设置请参阅文章）

4. 图表交易模式控制

通过图表上的控制面板实时切换入场行为，无需停止 EA 运行。

5. 紧急交易保护

在高风险条件下可立即禁用新的交易入场，同时已开启的持仓仍会被持续管理。

6. 高级止盈管理

支持单一或组合止盈方式，用于多个持仓，以根据趋势优化风险和利润。

7. 可调手数递增

完全控制手数倍增设置和最小网格间距，实现精确的仓位管理。

8. 趋势偏离提醒

检测潜在的趋势冲突，并向交易者发出提醒，以防止逆势过度加仓。

9. 多品种交易

支持同时管理多个交易品种，包括不同方向的交易。

10. 图表交易统计

实时显示交易数据，包括回撤、持仓数量以及每个品种的总交易手数。

11. 多种入场模式

提供四种不同的交易入场模式，使安全网格交易 EA 能适应不同的市场环境。

12. 点差过滤保护

内置点差过滤器，避免在不利的市场条件下开仓。

13. 完整风险自定义

为初学者和专业交易者设计，所有参数均可调整，以满足个人风险偏好。





为提升性能和专业使用体验，购买 TW Wolf Martingale 的用户将获得一款专业趋势指标，用于辅助顺势交易。





技术建议

经纪商要求

任何提供低点差和稳定执行的经纪商。

账户类型

建议使用 ECN 或 ECN Pro 账户。

最低入金

外汇货币对：$500

黄金（XAUUSD）：$3000

杠杆

最低推荐杠杆为 1:100。

时间周期

根据风险承受能力选择，建议 H1 至 H4。

VPS

需要使用 VPS 以确保 24/7 稳定运行。





了解更多

如需完整的安装指南和 TW Wolf Martingale 参数的详细说明，请参阅我们的综合教程文章。

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766466

