TW Support Resistance Level MT5

support resistance levels indicator mt5：

此工具是一个多时间框架指标，能够在图表上识别和绘制支持和阻力线以及斐波那契水平，其准确性与人眼相同。TW 外汇支持和阻力水平具有复杂的算法，可以扫描图表以识别先前的价格稳定和反弹水平，并记录触碰次数。

您是否厌倦了手动绘制支持和阻力水平以及斐波那契回撤？

查看此产品的功能；您会感到惊讶。

产品特点：

1. 次要和主要水平：您可以根据自己的喜好自定义次要和主要水平，并使用高级算法删除额外水平。

2. 水平触碰次数：TW 支持阻力水平与突破 mt5，计算并提供每个水平在过去被触碰的次数，使您能够评估每个水平的强度。

3. 斐波那契水平：最后一波的斐波那契水平动态绘制，这使您能够检查这些水平与静态支持和阻力水平计算器获得的值之间的对齐。

4. 开发者缓冲区：该产品包括开发交易策略所需的缓冲区。

5. 适用于所有货币和时间框架：您可以将 TW 支持和阻力水平用于黄金、欧元、英镑、美元等。

6. 简单且可定制的用户界面：该产品的用户界面非常简单且可定制，允许您根据自己的喜好个性化或禁用颜色和项目。

使用此产品，您可以：

• 减少分析时间。

• 提高分析的准确性。

• 改进交易策略。

• 做出更好的交易决策。

要在测试器中测试此产品，请将滴答建模设置为“每个滴答”模式。

要更深入地了解此产品的功能和应用，请阅读文章并免费试用。



