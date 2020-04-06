TW Scalper Robot MT4：专业剥头皮交易智能顾问：

您是否正在寻找在黄金市场中快速、智能盈利的专业解决方案？

TW Scalper Robot 是一款专为剥头皮交易设计的机器人，它结合了3种先进指标和精确的交易算法，助您成为真正的趋势猎手。借助先进的风险管理策略，该机器人能够在全面保护的情况下执行您的交易头寸。









TW Scalper Robot 的主要特点：

1- 同一时间仅开一个仓位：

专注于成功率最高的单一交易，避免不必要的进场，保持风险控制。

2- 精确识别趋势变化：

利用双重过滤器，高精度识别市场趋势。

3- 完整的资金管理：

每一单都设置止盈、止损、移动止损和平衡点，确保资金始终安全。

4- 支持交易时段设置：

您可以设置机器人在特定时间运行。

5- 智能安全止损：

止损位设置在逻辑且安全的位置，最大限度降低潜在损失。

6- 在合理条件下的表现：

胜率：70% 到 80%

回撤：约10% 到 30%

7- 市场成交量分析：

通过成交量指标判断趋势的强度与有效性。

8- 显示适合设置移动止损的水平：

识别长期趋势中的技术水平，以便设置追踪止损。

9- 风险警示功能：

该功能可在进入高风险交易前发出警报，您可选择临时暂停机器人，风险解除后再重新启用。

10- 优化止损的智能进场：

依据信号强度设置止损，以获得最佳的风险回报比。

11- 可用于黄金与短周期（M1与M5）图表：

完全为黄金交易（XAUUSD）中的剥头皮策略进行优化。

12- 安装简便 + 免费更新：

提供专属支持和持续更新，助您始终领先市场一步。





更好性能的建议设置：





经纪商：任一低点差经纪商

账户类型：ECN 或 ECN_Pro

最低账户余额：$1000

建议杠杆：至少1:500

最好在 XAUUSD 和1分钟的时间框架内进行交易。



和1分钟的时间框架内进行交易。 使用 VPS 以确保全天候运行





有关该智能交易顾问的完整安装与操作指南，请参考我们的教程文章与完整视频。

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670

