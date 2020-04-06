TW Scalper Robot MT4
- 专家
- Altan Karakaya
- 版本: 2.4
- 更新: 26 八月 2025
- 激活: 20
TW Scalper Robot MT4：专业剥头皮交易智能顾问：
您是否正在寻找在黄金市场中快速、智能盈利的专业解决方案？
TW Scalper Robot 是一款专为剥头皮交易设计的机器人，它结合了3种先进指标和精确的交易算法，助您成为真正的趋势猎手。借助先进的风险管理策略，该机器人能够在全面保护的情况下执行您的交易头寸。
TW Scalper Robot 的主要特点：
1- 同一时间仅开一个仓位：
专注于成功率最高的单一交易，避免不必要的进场，保持风险控制。
2- 精确识别趋势变化：
利用双重过滤器，高精度识别市场趋势。
3- 完整的资金管理：
每一单都设置止盈、止损、移动止损和平衡点，确保资金始终安全。
4- 支持交易时段设置：
您可以设置机器人在特定时间运行。
5- 智能安全止损：
止损位设置在逻辑且安全的位置，最大限度降低潜在损失。
6- 在合理条件下的表现：
胜率：70% 到 80%
回撤：约10% 到 30%
7- 市场成交量分析：
通过成交量指标判断趋势的强度与有效性。
8- 显示适合设置移动止损的水平：
识别长期趋势中的技术水平，以便设置追踪止损。
9- 风险警示功能：
该功能可在进入高风险交易前发出警报，您可选择临时暂停机器人，风险解除后再重新启用。
10- 优化止损的智能进场：
依据信号强度设置止损，以获得最佳的风险回报比。
11- 可用于黄金与短周期（M1与M5）图表：
完全为黄金交易（XAUUSD）中的剥头皮策略进行优化。
12- 安装简便 + 免费更新：
提供专属支持和持续更新，助您始终领先市场一步。
更好性能的建议设置：
- 经纪商：任一低点差经纪商
- 账户类型：ECN 或 ECN_Pro
- 最低账户余额：$1000
- 建议杠杆：至少1:500
- 最好在XAUUSD和1分钟的时间框架内进行交易。
- 使用 VPS 以确保全天候运行
有关该智能交易顾问的完整安装与操作指南，请参考我们的教程文章与完整视频。