



TW Sniper EA MT5 是一款专业的外汇智能交易顾问 (Forex Expert Advisor)，专为黄金交易 (XAUUSD) 设计。它采用先进的趋势跟随剥头皮策略，即使在高度波动的市场条件下也能提供稳定的表现。这款黄金剥头皮EA专注于伦敦和纽约关键交易时段的精确交易，在保持严格风险控制和专业资金管理的同时，实现稳定增长。通过这款全自动黄金交易机器人，交易者可以获得可靠的结果、简单的安装以及长期的投资组合安全。





Why Choose TW Sniper EA?

Optimized Risk Control

每次仅执行一笔XAUUSD交易，并采用先进的风险管理。

Capital Protection

多重保护算法保障您的交易账户安全。

Professional Money Management

隐藏的止损 (SL) 和止盈 (TP)，并具备严格的回撤控制。

Proven Performance

胜率高达80%，月度资金增长可达20%。

Session Optimization

专为伦敦和纽约交易时段的黄金交易 (XAUUSD) 优化设计。

Exclusive Gold Scalping Strategy

基于专业的趋势跟随逻辑，确保精确的交易结果。

Easy Setup & Support

简单安装，永久免费更新，提供全天候24/7支持。







Who Can Use TW Sniper EA MT5?

无论您是新手还是有经验的交易员，TW Sniper EA MT5 都能在黄金剥头皮和自动化趋势交易系统中为您提供专业优势。





Optimal Settings for Maximum Performance

Broker: 选择低点差经纪商。

Account Type: 建议使用ECN或ECN_Pro账户。

Minimum Balance: 最低起始资金$1000。

Leverage: 建议最低杠杆1:500。

Best Pair: 仅针对XAUUSD (黄金) 优化。

VPS Requirement: 使用可靠的VPS，确保全天候24/7不间断运行。







完整设置与使用指南，请参考我们的教程和视频演示。