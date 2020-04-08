TW Scalper Shoot MT5
- 指标
- Altan Karakaya
- 版本: 2.10
- 更新: 9 九月 2025
- 激活: 20
TW Trend Scalper Indicator:
TW Scalper Shoot 为您提供独特的交易体验，利用最新的交易策略和人工智能技术。该产品满足剥头皮交易者的多样化需求，提供两种不同类别的信号：
今天就测试这个卓越的产品，开始您成为趋势剥头皮交易者的独特体验。
信号类别：
1. 长期和安全信号：这些信号使用价格行为策略（聪明资金规则）、斐波那契水平、支撑和阻力水平以及移动平均线进行识别。该类别中的信号用红色和蓝色箭头及特定目标显示，非常适合寻求长期和可靠交易的交易者。
2. 剥头皮信号（适合专业剥头皮交易者）：除了上述策略外，这些信号还利用独特的 Trade Wizards 指标公式和人工智能降噪方法。剥头皮信号以白色箭头添加到第一类信号中，适合外汇剥头皮交易者。
剥头皮指标的独特功能：
1. 信号不变色：信号、SL 和 TP 完全不变且具有高准确性。
2. 精确检测变化趋势：使用两步过滤器高精度识别变化趋势。
3. 视觉和音频警报：警报以闪烁形式显示在图表上，并在图表旁的窗口中显示入场、TP 和 SL 的价格数字。
4. 三个利润目标区域：为了管理风险和保护利润，提供三个利润目标区域。
5. 安全 SL 点位：SL 设置在安全位置以保护您的资本。
6. 可关闭信号：如有需要，您可以关闭信号。
7. 使用成交量指标：使用成交量指标来确定趋势的强度。
8. 显示适合移动 SL 的水平：显示长期趋势中适合跟踪 SL 的水平。
9. 图表旁边的表格：图表旁边的表格展示信号并计算过去的目标（可在测试器中测试）。
10. 可用于黄金和货币：该产品可用于黄金，并在所有货币中有效。
11. 专门为剥头皮交易者提供的信号：专为专业剥头皮交易者显示与趋势一致的多级过滤信号。
最佳交易时间框架：
该产品的最佳交易时间框架为 5 分钟和 15 分钟。
优势：
• 信号检测准确性高
• 满足趋势剥头皮交易者的多样化需求
• 为剥头皮交易者提供长期和短期信号
• 利用人工智能技术
• 为外汇剥头皮交易者提供风险管理和利润保护
TW Trend Scalper Indicator 为趋势剥头皮交易者提供精确可靠的信号，以在 FX 剥头皮市场取得成功。
要全面了解此产品，请观看此文章和视频。
https://www.mql5.com/en/blogs/post/760983