TW Session MT4

5

该产品旨在根据您的经纪商服务器的时区显示 15 个国家的交易时段，并根据您所需的设置提供各种显示模式，以防止图表拥塞，并可以根据用户所需的时间设置时段。


外汇市场上的太阳永远不会落下，但它的节奏随着不同交易时段的节拍而舞动。了解这些交易时段、它们的重叠部分以及它们独特的氛围对于任何想要跟随市场而不是对抗市场的外汇交易者来说至关重要。


 Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ...
USDJPY   ***   *

  ***


AUDJPY   ***






NZDUSD   *  

  ***


EURAUD

  **




GBPUSD

  ***
  ***


EURCHF

  ***




USDCHF

  *
  ***


GBPJPY  ***      ***           
EURUSD       ***      ***      
USDCAD          ***   ***      
EURCAD          ***        
XAUUSD  *  **   **     ****      
BRN    *       ****   **  **  
WTI    *       ****   **  **   


主要特点：
  1. 将会话时间转换为市场观察时间
  2. 访问 15 个国家的会议并能够进行定制
  3. 创建个人会话的能力
  4. 通过个人设置以 3 种显示模式显示会话：作为震荡指标、图表上会话开始和结束时的标志、图表上的垂直线
  5. 将显示模式限制为用户所需的时间范围
  6. 每个会话的自定义颜色设置

将会话时间转换为市场观察时间：

每个交易时段均以该国当地时间为基础，并根据该国时区，根据（GMT）和（夏令时）设置不同的时间。此外，您的图表还监控经纪商服务器所在时区的蜡烛。因此，应根据经纪商的时区计算时间差，以获得交易时段的准确开盘蜡烛。该工具执行这些时差计算并简化您的工作。

参加 15 个国家/地区的会议并能够定制：

对于不同币种的交易，不同时段及4个以上主要时段均有效。在这个工具中，准备了15个不同国家的、对货币对、指数和商品有效的会话，并且可以根据用户的需求激活。

[英国、美国、印度、新加坡、中国、加拿大、澳大利亚、日本、新西兰、德国、俄罗斯、瑞士、南非、巴西、沙特阿拉伯]

创建个人会话的能力：

如果您有一个依赖于特定时间段的交易策略，并且该策略不在该指标定义的会话范围内，则可以显示您想要的时间。

通过个人设置以 3 种显示模式显示会话：
为了便于使用，这些不同的模式被设计为显示会话，您可以根据需要激活或删除它们：
- 作为振荡器窗口：
为了防止占用图表空间，使用小型和带状振荡器

-图表上会话开始和结束时的标记：
用国旗显示每场比赛的开始和结束，彩色旗帜表示比赛开始，黑白表示比赛结束。

- 图表上的垂直线：

每个交易时段的开始和结束都在图表上显示垂直线，以实现更高的准确性和精确的烛台识别。

将显示模式限制为用户所需的时间范围：
为了防止图表在上部时间范围内变得拥挤和像意大利面条一样，您可以将旗形和垂直线的显示分别限制在特定时间范围内。
每个会话的自定义颜色设置：
对于所有会话，您都可以选择最适合您使用的颜色。


** 该产品被设计为可与图表上的其他指标和专家顾问配合使用的指标。
*** 该产品正在扩展和更新中，将在未来的版本中呈现更多功能。
**** 如果您有改进性能的建议或可以添加到产品中的有用功能，请联系我们。
贸易奇才提前感谢您的合作。


评分 4
Nikola Behaein
149
Nikola Behaein 2024.10.28 16:18 
 

it is a good tool.it has covered more markets than others

推荐产品
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
指标
面向专业交易者与评估账户（Prop）的风险管理与限制监控指标 本工具仅在图表上展示风险管理与限制相关的精确信息，帮助你更专注地做出决策。该指标不执行开仓/平仓/修改操作，也不会与智能交易系统（EA）产生干扰。 功能 监控日内与总回撤 基于余额（Balance）或净值（Equity）计算并显示日内/总回撤（可配置）。 显示距离预设限制的剩余百分比。 清晰专业的图表面板 摘要表：余额、净值、当前盈亏、日内/总回撤、预警阈值。 简洁易读的界面，便于专注决策。 基于风险的仓位大小 根据百分比/固定金额风险和所选止损距离计算大致手数。 在图表上显示风险回报比（R:R）以及入场、止损（SL）、止盈（TP）水平。 警报与通知 接近日内/总回撤阈值时触发警报（阈值百分比可设置）。 价格触及 SL/TP 或其他自定义事件时发送通知。 支持向桌面和移动端推送通知。 兼容性与非干预 指标仅用于信息展示，不执行或管理订单。 可同时用于多个图表与品种。 即使在不允许 EA 的环境中也可使用。 使用方法 将指标加载到所需品种与时间周期上。 设置日内/总限制、计算基准（Balance/Equity）以及时区或每日
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 使用 ATR 配置顏色、尺寸及其相對於價格
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
指标
Fibonacci retracements can be used to draw support lines, identify resistance levels, place stop-loss orders and set target prices. The Advanced Automatic Fibonacci retracements draws automatically all the levels. You have a lot of options to choose. For exemple you can use the tracements of another time frame (MTF) in the current chart, you can also choose between the closest level or less close to draw the retracements. You can also add 2 levels of your choice. You can add levels extensions o
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
指标
我们的 Basic Support and Resistance 指示器是提高技术分析所需的解决方案。该指标允许您在图表/ MT5版本 功能 斐波那契水平的集成： 可以选择显示斐波那契水平以及支持和阻力水平，我们的指标使您对市场行为和可能的逆转区域有更深入的了解。 性能优化： 只能在每个栏的打开时更新扩展线，我们的指标可确保最佳性能，而无需牺牲支持和阻力级别的准确性。 输入 主设置 Timeframe:   通过此输入，您可以选择在图表上显示较高时间范围的支撑线和阻力线。 Support/Resistance Strength [Number of Bars]:  使用此输入，您可以确定支撑和电阻的强度。数量越高，支持/阻力越强。 Price mode: 此参数允许您选择哪种价格将用于计算支持和电阻水平。它可以是收盘价，最高价格，最低价格等。取决于您的策略和偏好，您可以选择最适合您需求的价格。 显示设置 Display Fibonacci levels: 此参数确定是否将显示斐波那契水平以及图表上的支持和电阻级别。斐波那契水平是技术分析中使用的关键水平，并使用斐波那契序列进行计算
FXTrader Ariel TakeProfit Stoploss Indicator
Ariel Capja
指标
This is the FXTraderariel-TakeProfit - Stop Loss Indicator . It provides you 3 potential Take Profits and 1 Stop Loss. These potential targets are computed based on several methods . The indicator can be used on every time frame, but we advise to use it on H1, H4 and D1. Especially if you are a novice trader. Pro Traders can also you use it for scalping in smaller time frames (M1, M5 and M15). This indicator is not a complete trading system. It doesn't provide you a Signal nor can predict the m
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
指标
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
VR Cub
Vladimir Pastushak
指标
VR Cub 这是获得高质量切入点的指标。该指标的开发是为了促进数学计算并简化对仓位入场点的搜索。多年来，该指标所针对的交易策略已被证明其有效性。交易策略的简单性是其巨大的优势，即使是新手交易者也能成功进行交易。 VR Cub 计算开仓点以及获利和止损目标水平，这显着提高了效率和易用性。查看使用以下策略进行交易的屏幕截图，了解简单的交易规则。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 5] 计算入场点的规则 开仓 要计算入场点，您需要将 VR Cub 工具从最后一个高点拉伸到最后一个低点。 如果第一个点在时间上早于第二个点，交易者等待柱线收于中线上方。 如果第一个点在时间上晚于第二个点，交易者等待柱线收于中线下方。 根据上述条件，严格在 柱线收盘 后建仓。 换句话说，如果我们在小时图上进行交易，那么从最高点到最低点的时间距离必须超过24小时，最高点和最低点之间的点数必须大于或等于平均价格变动每天。 维持和改变市场地位 可以有多个未平仓头寸；每个头寸都可以单独修改。 VR Cub
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
指标
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
DiNapoli Fibo Overbalance Multi Tool
Jarek Paciorek
指标
It is a tool for technical analysis. It allows you to make measurements: Fibo, including the search for clusters Fibo levels (by the DiNapoli method) Overbalance Trend line Selecting S/D levels Input parameters Trend_Color - color of the trend line Trend_Width - width of the trend line Trend_info - if true, along with the trend line additional information is displayed (low, high, medium of the trend line) Trend_info_color_up_dn - color of the text describing the trend line Trend_info_font_up_dn
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
指标
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
Wedge Breakage Signaling
Mohamed yehia Osman
指标
Automatic redrawing of Trend Supports and resistances levels and Possible Wedge pattern formation to indicate price breaking of Rising Wedge (signal SELL) or price breaking of falling Wedge (signal BUY) Very simple and smart indicator  ALERTS AND MOBILE NOTIFICATIONS availavle !!! you can edit the calculation bars of the bars count for formation of the trend lines and the initial shift from current price  Smaller values for bars /shift inputs when using Higher Time frames (D1-H4) and the reverse
Smart Market Structure Simple MT4
Cao Minh Quang
指标
Smart Market Structure Simple   is a powerful indicator that helps traders identify   market structure   based on the   Smart Money Concept (SMC) . This indicator automatically detects   Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ),   and key swing points   Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Main Objective:   Assist traders in tracking institutional flow ( Smart Money ) and finding high-p
Murrey Math Multi Timeframe Support Resistance
Elmira Memish
指标
Murrey Math Multi Timeframe Indicator Support/Resistance  Murrey Math Lines are strong tools to plot the support and resistance levels. Murrey Math Multi Timeframe Indicator draws multi timeframe MM lines on a smaller tf chart. General Information: According to Gann, prices move in 1/8's, these 1/8's act as points of price support and resistance as an entity's price changes in time. Given this 1/8 characteristic of price action, Murrey assigns properties to each of the MML's in an a given oc
RTrends
Nikolay Likhovid
指标
The RTrends indicator does two things: first, it automatically draws the layout of the price chart by plotting trend lines and, secondly, it produces bearish and bullish signals. The layout reflects the fractal nature of the market. Trends from different time horizons are applied simultaneously on the chart. Thus, from a single chart a trader can see trend lines of higher timeframes. The lines, depending on the horizon, differ in color and width: the older the horizon, the thicker the line is. T
Market Bias Indicator
Prabagaran E
指标
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
Weekly support and resistance levels
Antony Augustine
指标
In the stock market technical analysis, support and resistance is a concept that the movement of the price of a security will tend to stop and reverse at certain predetermined price levels. Support and resistance levels can be identified on any timeframe. However, the most significant ones are found on the higher time frames, such as daily, weekly, and monthly. This indicator using the weekly OHLC data to identify the relevant levels. This is a support and resistance indicator and providing majo
OB Scanner
Suriya Thammalungka
指标
OB Scanner Indicator — Overview OB Scanner is an enhanced Support & Resistance + Supply & Demand indicator designed to help traders identify where institutions and smart money are placing orders. It scans the chart for: 1. Order Blocks (Improved Demand & Supply Zones) Automatically detects Bullish Order Blocks (Demand) Automatically detects Bearish Order Blocks (Supply) Marks high-probability reversal zones Filters out weak OBs with volume and break-of-structure (BOS) confirmation 2. Buyer
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
指标
这是一个 MTF 指标，它基于 带有价格标签的 Advanced ZigZag Dynamic 和/或 Extended Fractals 指标极值（可以禁用）。可以为 MTF 模式选择更多更高的 TF。默认情况下，级别是基于 ZigZag 指标点生成的。分形指标点也可以与 ZigZag 一起使用或代替它。为了简化使用并节省 CPU 时间，每根柱线在开盘时执行一次计算。 参数： ForcedTF - 水平计算的图表时间范围（可能等于或超过当前时间） MinPipsLevelWidth   - 以点为单位的最小关卡宽度（用于非常紧凑的关卡） Use ZigZag Extremums points - 启用/禁用使用 ZigZag 峰值计算支撑/阻力水平 Fixed pips range - 计算 ZigZag 指标的最小值和最大值之间的距离 UseDynamicRange   - 启用/禁用 ZigZag 指标最小值和最大值之间距离的动态计算 Dynamic volatility period - 用于计算 ZigZag 指标最小值和最大值之间的动态距离的波动期 Dynamic vola
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
指标
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
指标
Super Arrow Indicator for MetaTrader 4 The Super Arrow indicator is a popular signal tool designed for the MetaTrader 4 platform. It combines multiple technical indicators—such as the RSI , Bollinger Bands , Moving Averages , and a Magic Filter —to identify key market reversal points and pivot highs and lows. On the chart, green arrows highlight pivot lows, while red arrows mark pivot highs. By merging these indicators into one system, Super Arrow provides a strong filtering mechanism capable of
Trend Bilio
Ivan Simonika
指标
Trend Bilio - an arrow indicator without redrawing shows potential market entry points in the form of arrows of the corresponding color: upward red arrows suggest opening a buy, green down arrows - selling. The entrance is supposed to be at the next bar after the pointer. The arrow indicator Trend Bilio visually "unloads" the price chart and saves time for analysis: no signal - no deal, if an opposite signal appears, then the current deal should be closed. It is Trend Bilio that is considered
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
指标
Laguerre SuperTrend Clouds adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the impro
Matrixs
Andriy Sydoruk
指标
Matrix is a Forex arrow indicator. Displays signals simply and clearly! The arrows show the direction of the transaction, and are colored accordingly, which can be seen in the screenshots. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an arrow to appear in the desired direction - I opened a deal. An arrow formed in the opposite direction - closed the deal. The indicator also displays the lines with the help of which the arrow signals are formed, taking into account the int
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
指标
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
指标
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
指标
介绍     Quantum Heiken Ashi PRO 图表 Heiken Ashi 蜡烛旨在提供对市场趋势的清晰洞察，以其过滤噪音和消除虚假信号的能力而闻名。告别令人困惑的价格波动，迎接更流畅、更可靠的图表表示。 Quantum Heiken Ashi PRO 的真正独特之处在于其创新公式，它将传统烛台数据转换为易于阅读的彩色条。红色和绿色条分别优雅地突出了看跌和看涨趋势，让您能够以非凡的精度发现潜在的进入和退出点。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：       点击这里 这一卓越的指标具有以下几个关键优势： 增强清晰度：通过平滑价格波动，Heiken Ashi 金条可以更清晰地反映市场趋势，使您更容易识别有利的交易机会。 减少噪音：告别经常导致错误信号的不稳定价格变动。 Quantum Heiken Ashi 指标可过滤噪音，使您能够做出更明智的交易决策 无缝集成：Heiken Ashi 指标专为 MetaTrader 开发，可无缝集成到您的交易平台中。它用户友好、高度可定制，并且与您的其他交易指标和过滤器兼容 无论您是寻求新优势的经验丰富的交易
Two Moving Average Crossover Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
5 (1)
指标
MetaTrader 4（MT4）的 "两条移动平均线交叉 "指标是一个技术分析工具，显示两条移动平均线并在移动平均线相互交叉时发出通知。 该指标计算并绘制两条移动平均线，其中一条较快，另一条较慢。当较快的移动平均线穿过较慢的移动平均线时，它被认为是一个看涨信号，表明潜在的趋势逆转或新的上升趋势的开始。相反，当较快的移动平均线穿过较慢的移动平均线下方时，它是一个看跌信号，表明潜在的趋势逆转或新的下降趋势的开始。 该指标可以自定义使用不同类型的移动平均线，如简单移动平均线（SMA），指数移动平均线（EMA），平滑移动平均线（SMMA），或线性加权移动平均线（LWMA）。交易者还可以调整每条移动平均线的周期，以适应他们的交易风格和偏好。 除了绘制移动平均线外，该指标在发生交叉时还会产生警报。交易者可以设置声音或视觉警报，或者在交叉发生时收到电子邮件或推送通知。这一功能可以帮助交易者保持对潜在交易机会的了解，即使他们没有积极监测图表。 两条移动平均线交叉 "指标是一个多功能和易于使用的工具，对新手和有经验的交易者都有价值。它可以用来识别趋势，发现潜在的进入和退出点，并产生交易信号。 特点
该产品的买家也购买
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示、奖金和 GANN MADE EASY EA 助手！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
指标
Apollo SR Master 是一款支撑/阻力指标，其特殊功能使利用支撑/阻力区域进行交易更加便捷可靠。该指标通过检测局部价格顶部和底部，实时计算支撑/阻力区域，没有任何时间延迟。为了确认新形成的支撑/阻力区域，该指标会显示特殊信号，表明该支撑/阻力区域可以作为实际的卖出或买入信号。在这种情况下，支撑/阻力区域的强度会增强，因此从该区域进行交易的成功率也会更高。这正是该指标的核心理念。 SR区域也使止损和止盈的操作更加便捷。根据信号方向，可以将SR区域上方或下方的空间用作止损位。此外，相对的SR区域也可以用作潜在的止盈区域。 我还免费向所有 Apollo SR Master 指标的用户提供我的“Apollo 价格行为系统”指标。这两个指标结合使用将帮助您找到更好的入场点。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧以及我的“阿波罗价格行为系统”指标作为赠品！
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
指标
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
指标
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
指标
M1 Arrow - 基于市场的两个基本原则的盘中策略。 该算法基于使用附加过滤器对交易量和价格波动的分析。该指标的智能算法仅在两个市场因素合二为一时才会发出信号。该指标使用较高时间框架的数据计算 M1 图表上某个范围的波浪。为了确认波浪，该指标使用了成交量分析。 从理论上讲，该指标可以与其他时间框架一起使用，但您需要考虑到该指标最初是为在 M1 上交易而开发的这一事实。 该指标是一个现成的交易系统。交易者所需要的只是跟随信号。此外，该指标可以成为您自己的交易系统的基础。交易仅在分钟图表上进行。 尽管指标使用 MTF 原理，但指标算法尽可能稳定。 购买后，一定要写信给我！我将与您分享我的交易设置和建议！祝您交易成功！感谢您的关注！
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
指标
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
指标
现在优惠 33%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
指标
PRO Renko Arrow Based System for trading renko charts.  准确的信号交易任何外汇工具. 另外，我将免费提供系统的附加模块! PRO Renko系统是RENKO图表上高度准确的交易系统。该系统是通用的。 该交易系统可应用于各种交易工具。 该系统有效地中和了所谓的市场噪音，打开了获得准确反转信号的通道。 该指标易于使用，只有一个参数负责产生信号。 您可以很容易地使算法适应您感兴趣的交易工具和renko酒吧的大小。 我很乐意通过提供任何咨询支持来帮助所有客户有效地使用该指标。 祝您交易成功！购买后，立即写信给我！ 我将与您分享我的建议和我的renko发电机。 另外，我将免费提供系统的附加模块!
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
指标
Day Trader Master 是一个完整的日间交易者交易系统。该系统由两个指标组成。一个指标是买入和卖出的箭头信号。这是你得到的箭头指示器。我将免费为您提供第二个指标。第二个指标是专门设计用于与这些箭头结合使用的趋势指标。 指标不重复也不迟到！ 使用这个系统非常简单。您只需按照当前趋势方向的箭头信号，显示为双色线。蓝色是买入趋势。红色是一种销售趋势。蓝色箭头是买入信号。红色箭头是卖出信号。您需要箭头的颜色和信号的方向来匹配趋势线的颜色。 箭头指标主要是为 M5 和 M15 时间间隔的日内交易而创建的。但从技术上讲，该系统可以用于其他时间间隔。 指示器配备带有推送消息功能的弹出警报。 购买后一定要写信给我！我将为您提供与系统交易的个人建议，以及我的趋势指标。此外，还有丰厚的奖励等着您！
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
指标
「New Release Special Offer」 Title KATANA Scalper Description The KATANA Scalper Momentum Suite is a high-tier analytical ecosystem designed for MetaTrader 5, specifically engineered for traders who demand precision and institutional-grade market analysis. Moving beyond the limitations of standard lagging indicators, it implements a multi-layered algorithmic framework that deciphers market structure by analyzing price "Velocity" and structural exhaustion in real-time. By merging proprietary mome
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
指标
该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
指标
停止猜测，开始用统计优势交易 股票指数的交易方式与外汇不同。它们有固定的交易时段，隔夜会出现跳空，并遵循可预测的统计模式。这个指标为您提供所需的概率数据，让您能够自信地交易DAX、标普500和道琼斯等指数。 与众不同之处 大多数指标向您展示已经发生的事情。而这个指标向您展示接下来可能发生什么。每个交易日，指标都会根据100天的历史数据分析您当前的设置。它会找到具有相似跳空、相似开盘位置的日子，并准确计算价格到达关键水平的频率。不再猜测跳空是否会回补，或者昨天的高点是否会被测试。您将获得基于真实数据的精确百分比。 完整手册及所有参数说明请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 帮助您找到优质设置的策略指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371 搭配风险回报计算 + 快速交易管理按钮EA，轻松进行股指日内交易 - https://www.mql5.com/en/market/product/78020 MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
指标
趋势指标，趋势交易和过滤的突破性独特解决方案，所有重要趋势功能都内置在一个工具中！ 它是 100% 非重绘多时间框架和多货币指标，可用于所有符号/工具：外汇、商品、加密货币、指数、股票。 限时优惠：支撑和阻力筛选指标仅售 50美元，终身有效。（原价 250 美元）（优惠延长） 趋势筛选器是有效的指标趋势跟踪指标，它在图表中提供带有点的箭头趋势信号。 趋势分析器指标中可用的功能： 1.趋势扫描仪。 2. 具有最大利润分析的趋势线。 3.趋势货币强度计。 4. 带有警报的趋势反转点。 5. 带有警报的强趋势点。 6. 趋势箭头 每日分析示例，每日信号表现...等与我们的趋势筛选指标，可以在这里找到： 点击这里 限时优惠：Trend Screener Indicator 仅售 50 美元且终身可用。原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有的高级指标以及分析示例、每日信号表现...等。 ： 点击这里 我们的趋势系统由 2 个指标组成： 1. Trend Screener Indicator：显示趋势仪表盘、图表中的趋势线、入场点...等。 2. Trend
作者的更多信息
TW Swing Trading
Altan Karakaya
专家
TW Swing Trading EA：外汇趋势跟随型机器人，助您实现稳定收益 TW Swing Trading EA 是一款全自动的波段交易机器人，专为 XAUUSD 在 M30 和 H1 时间框架上设计。它采用先进的趋势过滤器、自适应止损逻辑和内置资金保护机制，在不断变化的市场环境中实现高精度和低回撤，提供稳定的表现。 为什么选择 TW Swing Trading EA？ 一笔交易，一个专注 该 EA 每次仅保持一个活跃仓位，帮助您精准控制风险并减少潜在回撤。 更智能的市场识别 通过三阶段趋势过滤器，它能够识别高概率机会并过滤掉虚假信号。 全面的资金管理 配备 止盈 (TP)、止损 (SL) 和移动止损 ，确保每一笔交易从进场到出场都受到监控和保护。 交易时段控制 可根据您偏好的交易时段限制交易活动。 验证过的表现 成功率约 70% ，回撤控制在 10–15% 。 自适应保护 止损和止盈水平根据市场变化自动调整，在波动期间保护您的资金。 专为黄金定制 特别针对 XAUUSD 的 M30 和 H1 时间框架优化，在波段与趋势行情中盈利潜力更高。 无忧体验 安装快速，终身免费更新
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
指标
support resistance levels indicator   mt5： 此工具是一个多时间框架指标，能够在图表上识别和绘制支持和阻力线以及斐波那契水平，其准确性与人眼相同。TW 外汇支持和阻力水平具有复杂的算法，可以扫描图表以识别先前的价格稳定和反弹水平，并记录触碰次数。 您是否厌倦了手动绘制支持和阻力水平以及斐波那契回撤？ 查看此产品的功能；您会感到惊讶。 产品特点： 1. 次要和主要水平：您可以根据自己的喜好自定义次要和主要水平，并使用高级算法删除额外水平。 2. 水平触碰次数：TW 支持阻力水平与突破 mt5，计算并提供每个水平在过去被触碰的次数，使您能够评估每个水平的强度。 3. 斐波那契水平：最后一波的斐波那契水平动态绘制，这使您能够检查这些水平与静态支持和阻力水平计算器获得的值之间的对齐。 4. 开发者缓冲区：该产品包括开发交易策略所需的缓冲区。 5. 适用于所有货币和时间框架：您可以将 TW 支持和阻力水平用于黄金、欧元、英镑、美元等。 6. 简单且可定制的用户界面：该产品的用户界面非常简单且可定制，允许您根据自己的喜好个性化或禁用颜色
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
专家
TW Trend Hunter MT5 – 高精度黄金剥头皮及趋势策略的专家顾问   TW Trend Hunter MT5 并不是普通的交易机器人 — 它是一款经过实地测试的复杂专家顾问，旨在通过利用清晰的趋势信号和严格的风险管理，在波动市场中表现出色。 主要特点： 每次只执行一笔交易，以更好地控制风险 短期和长期水平上的智能趋势识别 灵活的交易时段安排以匹配您的策略 完全专注于基于趋势的策略 完整的风险管理，包括止盈和止损 止损保持隐蔽并完全受控 经验证的结果：约85%的胜率和高达20%的资金增长 紧密的回撤管理以确保投资组合安全 简单设置、免费更新和专门支持 无论您是刚刚起步还是已经是经验丰富的交易者， TW Trend Hunter MT5 都为黄金剥头皮和基于趋势的交易系统提供了可靠的优势。 最大性能的最佳设置： 经纪商：选择一个持续低点差的经纪商 推荐账户类型：ECN 或 ECN_Pro 最低起始余额：$2000 杠杆：最低 1:500 最适合与 XAUUSD 和主要外汇对配对 需要 VPS 以确保 24/7 不间断操作 有关完整的设置和使用指南，请参考我们
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
专家
TW Scalper Robot MT5：黄金 (XAUUSD) 专业剥头皮机器人 正在寻找一种智能且可靠的方法来最大化黄金市场利润吗？ TW Scalper Robot MT5 是一款专为黄金剥头皮交易设计的强大智能交易顾问（EA）。它结合了三种先进指标与精确的交易算法，帮助您像专业人士一样捕捉市场趋势。凭借内置的风险管理策略，每一笔交易都在信心与保护下完成。 TW Scalper Robot 的主要功能 单笔交易模式 – 只专注于最佳入场点，严格控制风险。 趋势识别 – 双重过滤器，高精度捕捉趋势。 资金保护 – 内置止盈、止损、移动止损与保本。 灵活的交易时间 – 可根据喜好设定运行时段。 智能止损 – 合理设置，最大限度减少亏损。 强劲表现 – 胜率70–80%，回撤10–30%。 成交量分析 – 在入场前确认趋势强度。 优化的移动止损 – 检测技术位，确保安全出场。 风险警报 – 高风险交易前发出提示。 黄金剥头皮专用 – 适用于XAUUSD的M1和M5周期。 MT5版本数据更可靠、结果更优化。 简单安装 + 免费更新 – 终身支持。 推荐设置以获得更好表现： 经纪商：
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
专家
TW Sniper EA – 黄金剥头皮机器人，基于趋势跟随策略的XAUUSD交易 TW Sniper EA MT5 是一款专业的外汇智能交易顾问 (Forex Expert Advisor)，专为黄金交易 (XAUUSD) 设计。它采用先进的趋势跟随剥头皮策略，即使在高度波动的市场条件下也能提供稳定的表现。这款黄金剥头皮EA专注于伦敦和纽约关键交易时段的精确交易，在保持严格风险控制和专业资金管理的同时，实现稳定增长。通过这款全自动黄金交易机器人，交易者可以获得可靠的结果、简单的安装以及长期的投资组合安全。 Why Choose TW Sniper EA? Optimized Risk Control 每次仅执行一笔XAUUSD交易，并采用先进的风险管理。 Capital Protection 多重保护算法保障您的交易账户安全。 Professional Money Management 隐藏的止损 (SL) 和止盈 (TP)，并具备严格的回撤控制。 Proven Performance 胜率高达80%，月度资金增长可达20%。 Session Optimization 专为伦敦和
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
指标
该新闻助手旨在从主要发布源获取交易者所需的经济事件，这些发布源基于终端的市场观察，通过各种简单的过滤器实时发布新闻。 外汇交易者利用宏观经济指标就买卖货币做出明智的决定。例如，如果交易者认为美国经济增长速度将超过日本经济，他们可能会买入美元并卖出日元。 本产品特点： 根据经纪商的市场观察显示项目 数值一经发布 从活动发布者的主要来源接收信息 发布事件值时发出警告 轻松过滤的可能性 显示最近的事件 在事件值发布前 X 分钟发出警报 有用的事件描述 显示事件的当前值和预测以及重要性 简单易用的图形用户界面 明暗主题 能够最小化和移动面板 简易安装 您可以使用这一基本工具结合专业的信号指标来分析趋势。 再赠送一件 产品。 根据经纪商的市场观察显示项目： 该软件根据您经纪商的市场观察终端时间显示过滤后的事件，因此 您无需 转换或计算事件的 时间间隔 ，并且可以轻松计算它们的发布时间。 发布事件的主要来源发布新闻后立即显示值： TW Calendar 使用事件发布者的 主要来源 来接收事件，因此该产品能够显示一些其他信誉良好的外汇日历提供商网站上未显示的事件。 数值一发布就报警并显示：
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
指标
TW Volume Signal Pro MT5 利用先进的人工智能技术和专有智能算法，让您在黄金市场中交易更有信心，带来独特且无与伦比的交易体验。 您是否正在寻找高精度和卓越的黄金市场交易信号？  通过 TW Volume Signal Pro MT5，您可以成为专业交易者，并在黄金市场取得巨大成功。立即免费试用！ TW Volume Signal Pro MT5 的主要特点： 精准信号，固定止盈和止损 快速识别市场趋势变化 实时进出场提醒 三重利润目标的风险管理 安全区域自动止损 完全可调和自定义 在图表旁显示信号历史 在黄金和外汇市场表现出色 适合剥头皮交易者（M5 和 M15） 可在策略测试器中测试 为何选择此产品？ 高准确性：精确且固定的信号 易用性：简洁友好的界面 灵活性：可自定义设置，兼容您的个人策略 可测试性：可以回测并精确计算盈利 购买此产品可获得价值 $37 的赠品。 要了解如何设置该产品，请阅读此文章。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/759779 我们的客服团队随时为您解答！
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
指标
TW Trend Sniper：最佳趋势策略 TW Trend Sniper 指标利用先进的技术分析技术的智能组合，帮助您准确识别市场趋势并及时接收获利交易信号。Trade Wizards 的专有公式以及价格行为分析、斐波那契水平和其他技术分析工具为您提供精确可靠的交易信号。该指标是专业交易员和熟练程序员共同努力的结果，旨在为交易员提供强大而高效的工具。 您是否正在寻找一种强大的工具来准确预测和识别金融市场的进入和退出点？ “TW趋势狙击手”产品采用最先进的技术和人工智能算法，为您提供精准可靠的交易信号。 如果您正在寻找一款专业且强大的金融市场技术分析和盈利工具，那么本产品是您的最佳选择。使用本产品，您可以： 节省时间：依靠精确的信号意味着您不再需要复杂且耗时的分析。 降低交易风险：通过利用安全的盈亏水平以及智能风险管理，您可以防止重大损失。 实现可持续利润：通过准确识别进入点和退出点，您可以充分利用有利可图的市场机会。 增强信心：使用这个强大而可靠的工具可以让您更有信心地在市场上进行交易。 灵活的设置：您可以轻松自定义各种资产类型和时间范围的信号。该产品适用于所有货币和 5
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
专家
TW Sniper EA – 黄金剥头皮交易专家顾问，用于 XAUUSD 趋势交易 TW Sniper EA MT4 是一款先进的黄金交易外汇专家顾问，基于精确的趋势逻辑设计，即使在高波动市场环境下也能提供稳定表现。这款强大的黄金剥头皮机器人专注于 XAUUSD 的关键交易时段，确保持续盈利，同时严格控制风险并实施专业资金管理。凭借其智能自动化策略，交易者可以体验可靠的交易结果、简单的设置流程以及长期投资组合安全。 为什么选择 TW Sniper EA？ 独家剥头皮策略，基于趋势跟随逻辑 每次只执行一笔交易，实现优化风险控制 多重保护算法保障交易资金安全 高级资金管理，隐藏止损 (SL) 和止盈 (TP) 严格的回撤控制，保障账户安全 胜率高达 80%，潜在月度资本增长 20% 针对伦敦和纽约交易时段的 XAUUSD 黄金交易优化 简单安装，终身免费更新，并提供专属支持 无论您是新手还是经验丰富的交易者，TW Sniper EA MT4 都能在黄金剥头皮及趋势交易系统中提供可靠优势。 最大化性能的最佳设置： 经纪商：选择点差稳定低的 账户类型：推荐 ECN 或 ECN_Pro
TW Session
Altan Karakaya
指标
该产品旨在根据您的经纪商服务器的时区显示 15 个国家的交易时段，并根据您所需的设置提供各种显示模式，以防止图表拥塞，并可以根据用户所需的时间设置时段。 外汇市场上的太阳永远不会落下，但它的节奏随着不同交易时段的节拍而舞动。了解这些交易时段、它们的重叠部分以及它们独特的氛围对于任何想要跟随市场而不是对抗市场的外汇交易者来说至关重要。 Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY   ***   *   *** AUDJPY   *** NZDUSD   *     *** EURAUD   ** GBPUSD   ***   *** EURCHF   *** USDCHF   *   *** GBPJPY  ***      ***            EURUSD       ***      ***       USDCAD          ***   ***       EURCAD        
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
指标
TW Volume Signal Pro MT4  利用先进的人工智能技术和专有智能算法，让您在黄金市场中交易更有信心，带来独特且无与伦比的交易体验。 您是否正在寻找高精度和卓越的黄金市场交易信号？ 通过 TW Volume Signal Pro MT4，您可以成为专业交易者，并在黄金市场取得巨大成功。立即免费试用！ TW Volume Signal Pro MT4 的主要特点： 精准信号，固定止盈和止损 快速识别市场趋势变化 实时进出场提醒 三重利润目标的风险管理 安全区域自动止损 完全可调和自定义 在图表旁显示信号历史 在黄金和外汇市场表现出色 适合剥头皮交易者（M5 和 M15） 可在策略测试器中测试 为何选择此产品？ 高准确性：精确且固定的信号 易用性：简洁友好的界面 灵活性：可自定义设置，兼容您的个人策略 可测试性：可以回测并精确计算盈利 购买此产品可获得价值 $37 的赠品。 要了解如何设置该产品，请阅读此文章。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/759779 我们的客服团队随时为您解答！
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
指标
support resistance levels indicator mt4： 此工具是一个多时间框架指标，能够在图表上识别和绘制支持和阻力线以及斐波那契水平，其准确性与人眼相同。TW 外汇支持和阻力水平具有复杂的算法，可以扫描图表以识别先前的价格稳定和反弹水平，并记录触碰次数。 您是否厌倦了手动绘制支持和阻力水平以及斐波那契回撤？ 查看此产品的功能；您会感到惊讶。 产品特点： 1. 次要和主要水平：您可以根据自己的喜好自定义次要和主要水平，并使用高级算法删除额外水平。 2. 水平触碰次数：TW 支持阻力水平与突破 mt4，计算并提供每个水平在过去被触碰的次数，使您能够评估每个水平的强度。 3. 斐波那契水平：最后一波的斐波那契水平动态绘制，这使您能够检查这些水平与静态支持和阻力水平计算器获得的值之间的对齐。 4. 开发者缓冲区：该产品包括开发交易策略所需的缓冲区。 5. 适用于所有货币和时间框架：您可以将 TW 支持和阻力水平用于黄金、欧元、英镑、美元等。 6. 简单且可定制的用户界面：该产品的用户界面非常简单且可定制，允许您根据自己的喜好个性化或禁用颜色和项
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
指标
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot 为您提供独特的交易体验，利用最新的交易策略和人工智能技术。该产品满足剥头皮交易者的多样化需求，提供两种不同类别的信号： 今天就测试这个卓越的产品，开始您成为趋势剥头皮交易者的独特体验。 信号类别： 1. 长期和安全信号：这些信号使用价格行为策略（聪明资金规则）、斐波那契水平、支撑和阻力水平以及移动平均线进行识别。该类别中的信号用红色和蓝色箭头及特定目标显示，非常适合寻求长期和可靠交易的交易者。 2. 剥头皮信号（适合专业剥头皮交易者）：除了上述策略外，这些信号还利用独特的 Trade Wizards 指标公式和人工智能降噪方法。剥头皮信号以白色箭头添加到第一类信号中，适合外汇剥头皮交易者。 剥头皮指标的独特功能： 1. 信号不变色：信号、SL 和 TP 完全不变且具有高准确性。 2. 精确检测变化趋势：使用两步过滤器高精度识别变化趋势。 3. 视觉和音频警报：警报以闪烁形式显示在图表上，并在图表旁的窗口中显示入场、TP 和 SL 的价格数字。 4. 三个利润目标区域：为了管理
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
专家
TW Scalper Robot MT4：专业剥头皮交易智能顾问： 您是否正在寻找在黄金市场中快速、智能盈利的专业解决方案？ TW Scalper Robot 是一款专为剥头皮交易设计的机器人，它结合了3种先进指标和精确的交易算法，助您成为真正的趋势猎手。借助先进的风险管理策略，该机器人能够在全面保护的情况下执行您的交易头寸。 TW Scalper Robot 的主要特点： 1- 同一时间仅开一个仓位： 专注于成功率最高的单一交易，避免不必要的进场，保持风险控制。 2- 精确识别趋势变化： 利用双重过滤器，高精度识别市场趋势。 3- 完整的资金管理： 每一单都设置止盈、止损、移动止损和平衡点，确保资金始终安全。 4- 支持交易时段设置： 您可以设置机器人在特定时间运行。 5- 智能安全止损： 止损位设置在逻辑且安全的位置，最大限度降低潜在损失。 6- 在合理条件下的表现： 胜率：70% 到 80% 回撤：约10% 到 30% 7- 市场成交量分析： 通过成交量指标判断趋势的强度与有效性。 8- 显示适合设置移动止损的水平： 识别长期趋势中的技术水平，以便设置追踪止损。 9- 风险警
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
专家
TW Trend Hunter MT4 – 黄金与趋势交易的超强剥头皮EA TW Trend Hunter MT4 不仅仅是一个普通的交易机器人 —— 它是一个智能、经过实战检验的系统，能够通过清晰的趋势信号和严格的资金管理，在快速变化的市场中脱颖而出。 主要特点： 每次仅持有一个活跃仓位 智能识别短期和长期趋势 可根据您喜欢的交易时段自定义交易时间表 基于趋势的交易策略 完整的资金管理（含止损和止盈） 隐藏且可控的止损 经过验证的表现：胜率约 85% ，股本增长20% 精确的回撤控制 安装简便，免费更新和全面支持 无论您是新手还是专业交易者，TW Trend Hunter MT4 都能为您的黄金剥头皮和趋势交易提供可靠优势。 推荐设置以获得更好性能： 经纪商：任何低点差的经纪商 账户类型：ECN 或 ECN_Pro 最低账户余额：$2000 推荐杠杆：至少 1:500 推荐交易品种： XAUUSD 及主要货币对 需要VPS支持全天候运行 有关此专家顾问的完整安装与操作说明，请参阅我们的详细教程文章和视频。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
专家
TW Wolf Martingale MT4 – 具备智能风险管理的高级网格交易 EA TW Wolf Martingale MT4 是一款高级网格交易 EA 和外汇智能交易系统（Expert Advisor），专为需要全面风险控制、灵活执行能力以及在不同市场条件下进行专业交易管理的交易者而设计。 这款智能网格 EA 将结构化的网格逻辑与先进的风险管理工具相结合，使交易者无需依赖固定或激进的配置，即可将系统灵活应用于不同的交易品种、时间周期和交易风格。本高级外汇 EA 的核心重点在于受控执行和更安全的网格交易行为。 高级交易功能 1. 双重入场系统 同时支持网格交易 EA 逻辑和基于指标的入场方式，允许交易者根据市场环境灵活切换交易策略。 2. 多时间周期兼容 EA 可运行于任何时间周期，完全取决于用户的风险管理设置和交易方式。 3. 多市场支持 兼容外汇货币对、黄金（XAUUSD）、指数和加密货币，适用于具备稳定流动性和可控波动性的市场。（详细说明和参数设置请参阅文章） 4. 图表交易模式控制 通过图表上的控制面板实时切换入场行为，无需停止 EA 运行。 5. 紧急交易保护 在高风
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
指标
TW Trend Sniper：最佳趋势策略 TW Trend Sniper 指标利用先进的技术分析技术的智能组合，帮助您准确识别市场趋势并及时接收获利交易信号。Trade Wizards 的专有公式以及价格行为分析、斐波那契水平和其他技术分析工具为您提供精确可靠的交易信号。该指标是专业交易员和熟练程序员共同努力的结果，旨在为交易员提供强大而高效的工具。 您是否正在寻找一种强大的工具来准确预测和识别金融市场的进入和退出点？ “TW趋势狙击手”产品采用最先进的技术和人工智能算法，为您提供精准可靠的交易信号。 如果您正在寻找一款专业且强大的金融市场技术分析和盈利工具，那么本产品是您的最佳选择。使用本产品，您可以： 节省时间：依靠精确的信号意味着您不再需要复杂且耗时的分析。 降低交易风险：通过利用安全的盈亏水平以及智能风险管理，您可以防止重大损失。 实现可持续利润：通过准确识别进入点和退出点，您可以充分利用有利可图的市场机会。 增强信心：使用这个强大而可靠的工具可以让您更有信心地在市场上进行交易。 灵活的设置：您可以轻松自定义各种资产类型和时间范围的信号。该产品适用于所有货币和 5 分钟以上
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
指标
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot 为您提供独特的交易体验，利用最新的交易策略和人工智能技术。该产品满足剥头皮交易者的多样化需求，提供两种不同类别的信号： 今天就测试这个卓越的产品，开始您成为趋势剥头皮交易者的独特体验。 信号类别： 1. 长期和安全信号：这些信号使用价格行为策略（聪明资金规则）、斐波那契水平、支撑和阻力水平以及移动平均线进行识别。该类别中的信号用红色和蓝色箭头及特定目标显示，非常适合寻求长期和可靠交易的交易者。 2. 剥头皮信号（适合专业剥头皮交易者）：除了上述策略外，这些信号还利用独特的 Trade Wizards 指标公式和人工智能降噪方法。剥头皮信号以白色箭头添加到第一类信号中，适合外汇剥头皮交易者。 剥头皮指标的独特功能： 1. 信号不变色：信号、SL 和 TP 完全不变且具有高准确性。 2. 精确检测变化趋势：使用两步过滤器高精度识别变化趋势。 3. 视觉和音频警报：警报以闪烁形式显示在图表上，并在图表旁的窗口中显示入场、TP 和 SL 的价格数字。 4. 三个利润目标区域：为了管理
筛选:
Nikola Behaein
149
Nikola Behaein 2024.10.28 16:18 
 

it is a good tool.it has covered more markets than others

Wolf2021
147
Wolf2021 2024.10.15 09:54 
 

用户没有留下任何评级信息

JAN.MAQREBI
14
JAN.MAQREBI 2024.02.03 13:11 
 

用户没有留下任何评级信息

dr.dadak
103
dr.dadak 2024.02.01 09:11 
 

用户没有留下任何评级信息

回复评论