TW Session MT4

该产品旨在根据您的经纪商服务器的时区显示 15 个国家的交易时段，并根据您所需的设置提供各种显示模式，以防止图表拥塞，并可以根据用户所需的时间设置时段。



外汇市场上的太阳永远不会落下，但它的节奏随着不同交易时段的节拍而舞动。了解这些交易时段、它们的重叠部分以及它们独特的氛围对于任何想要跟随市场而不是对抗市场的外汇交易者来说至关重要。



Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY *** *



***





AUDJPY ***













NZDUSD *



***





EURAUD



**









GBPUSD



***

***





EURCHF



***









USDCHF



*

***





GBPJPY *** *** EURUSD *** *** USDCAD *** *** EURCAD *** XAUUSD * ** ** **** BRN * **** ** ** WTI * **** ** **





主要特点：

将会话时间转换为市场观察时间 访问 15 个国家的会议并能够进行定制 创建个人会话的能力 通过个人设置以 3 种显示模式显示会话：作为震荡指标、图表上会话开始和结束时的标志、图表上的垂直线 将显示模式限制为用户所需的时间范围 每个会话的自定义颜色设置





将会话时间转换为市场观察时间：

每个交易时段均以该国当地时间为基础，并根据该国时区，根据（GMT）和（夏令时）设置不同的时间。此外，您的图表还监控经纪商服务器所在时区的蜡烛。因此，应根据经纪商的时区计算时间差，以获得交易时段的准确开盘蜡烛。该工具执行这些时差计算并简化您的工作。

参加 15 个国家/地区的会议并能够定制：

对于不同币种的交易，不同时段及4个以上主要时段均有效。在这个工具中，准备了15个不同国家的、对货币对、指数和商品有效的会话，并且可以根据用户的需求激活。 [英国、美国、印度、新加坡、中国、加拿大、澳大利亚、日本、新西兰、德国、俄罗斯、瑞士、南非、巴西、沙特阿拉伯]

创建个人会话的能力：

如果您有一个依赖于特定时间段的交易策略，并且该策略不在该指标定义的会话范围内，则可以显示您想要的时间。

通过个人设置以 3 种显示模式显示会话：

为了便于使用，这些不同的模式被设计为显示会话，您可以根据需要激活或删除它们：

- 作为振荡器窗口：

为了防止占用图表空间，使用小型和带状振荡器





-图表上会话开始和结束时的标记：

用国旗显示每场比赛的开始和结束，彩色旗帜表示比赛开始，黑白表示比赛结束。





- 图表上的垂直线：

每个交易时段的开始和结束都在图表上显示垂直线，以实现更高的准确性和精确的烛台识别。

将显示模式限制为用户所需的时间范围：

为了防止图表在上部时间范围内变得拥挤和像意大利面条一样，您可以将旗形和垂直线的显示分别限制在特定时间范围内。

每个会话的自定义颜色设置：

对于所有会话，您都可以选择最适合您使用的颜色。









** 该产品被设计为可与图表上的其他指标和专家顾问配合使用的指标。

*** 该产品正在扩展和更新中，将在未来的版本中呈现更多功能。

**** 如果您有改进性能的建议或可以添加到产品中的有用功能，请联系我们。

贸易奇才提前感谢您的合作。







