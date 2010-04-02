TW Trend Hunter MT4 – 黄金与趋势交易的超强剥头皮EA





TW Trend Hunter MT4 不仅仅是一个普通的交易机器人 —— 它是一个智能、经过实战检验的系统，能够通过清晰的趋势信号和严格的资金管理，在快速变化的市场中脱颖而出。





主要特点：

每次仅持有一个活跃仓位 智能识别短期和长期趋势 可根据您喜欢的交易时段自定义交易时间表 基于趋势的交易策略 完整的资金管理（含止损和止盈） 隐藏且可控的止损 经过验证的表现：胜率约85%，股本增长20% 精确的回撤控制 安装简便，免费更新和全面支持



无论您是新手还是专业交易者，TW Trend Hunter MT4 都能为您的黄金剥头皮和趋势交易提供可靠优势。



推荐设置以获得更好性能：

经纪商：任何低点差的经纪商

账户类型：ECN 或 ECN_Pro

最低账户余额：$2000

推荐杠杆：至少 1:500

推荐交易品种： XAUUSD 及主要货币对

及主要货币对 需要VPS支持全天候运行

有关此专家顾问的完整安装与操作说明，请参阅我们的详细教程文章和视频。

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

