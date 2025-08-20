TW Scalper Robot MT5

TW Scalper Robot MT5 : Un robot de scalping professionnel pour l’or (XAUUSD)

Vous cherchez un moyen intelligent et fiable de maximiser vos profits sur le marché de l’or ?

TW Scalper Robot MT5 est un expert advisor puissant, spécialement conçu pour le scalping de l’or. En combinant trois indicateurs avancés avec des algorithmes de trading précis, il vous aide à capter les tendances du marché comme un professionnel. Avec ses stratégies intégrées de gestion du risque, chaque trade est exécuté en toute sécurité et avec confiance.


Caractéristiques principales du TW Scalper Robot

  1. Un trade à la fois – Se concentre uniquement sur le meilleur signal pour contrôler le risque.
  2. Détection de tendance – Filtre en deux étapes pour une reconnaissance précise.
  3. Protection du capital – TP, SL, trailing stop et break-even intégrés.
  4. Horaires flexibles – Négociez uniquement dans vos heures préférées.
  5. Stop loss intelligent – Placement logique pour minimiser les pertes.
  6. Performance solide – Taux de réussite 70–80 %, drawdown 10–30 %.
  7. Analyse du volume – Confirme la force des tendances avant l’entrée.
  8. Trailing stop optimisé – Identifie des niveaux techniques pour des sorties plus sûres.
  9. Alertes de risque – Avertit avant les trades à haut risque.
  10. Scalping sur l’or – Parfait pour XAUUSD sur M1 & M5.
  11. Résultats plus fiables et optimisés avec données réelles sur version MT5.
  12. Installation facile + mises à jour gratuites – Assistance à vie incluse.


    Paramètres recommandés pour de meilleures performances :

    • Broker : Tout broker à faible spread

    • Type de compte : ECN ou ECN_Pro

    • Solde minimum : 1000 $

    • Effet de levier recommandé : minimum 1:500

    • Préférence : Trading sur XAUUSD en graphique M1

    • VPS obligatoire pour fonctionnement 24/7


    Pour des instructions complètes sur l’installation et l’utilisation de cet expert advisor, consultez notre article tutoriel et nos vidéos complètes.

    https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670

