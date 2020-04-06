TW Scalper Robot MT5 : Um robô profissional de scalping para ouro (XAUUSD):





Procurando uma forma inteligente e confiável de maximizar os lucros no mercado do ouro?

TW Scalper Robot MT5 é um poderoso expert advisor projetado especificamente para scalping em ouro. Combinando três indicadores avançados e algoritmos de negociação precisos, ajuda você a capturar as tendências do mercado como um verdadeiro profissional. Com estratégias de gestão de risco integradas, cada operação é executada com confiança e segurança.





Principais recursos do TW Scalper Robot

Uma operação por vez – Concentra-se apenas na melhor entrada para controlar o risco. Detecção de tendências – Filtro de duas etapas para maior precisão. Proteção do capital – TP, SL, trailing stop e breakeven incorporados. Horário flexível – Opere apenas nos horários desejados. Stop Loss inteligente – Colocação lógica para minimizar perdas. Forte desempenho – Taxa de acerto 70–80%, drawdown 10–30%. Análise de volume – Confirma a força da tendência antes da entrada. Trailing Stop otimizado – Detecta níveis técnicos para saídas seguras. Alertas de risco – Avisa antes de operações de alto risco. Pronto para scalping em ouro – Ideal para XAUUSD em M1 e M5. Resultados mais confiáveis e otimizados na versão MT5. Instalação fácil + atualizações gratuitas – Suporte vitalício incluso.





Configurações recomendadas para melhor desempenho:

Corretora: qualquer com baixo spread

Tipo de conta: ECN ou ECN_Pro

Saldo mínimo: $1000

Alavancagem recomendada: pelo menos 1:500

De preferência operar XAUUSD em M1

Uso de VPS é obrigatório para operação 24/7





Para instruções completas de instalação e uso deste EA, consulte nosso artigo tutorial e vídeos.



