TW Scalper Robot MT5

TW Scalper Robot MT5 : Um robô profissional de scalping para ouro (XAUUSD):

Procurando uma forma inteligente e confiável de maximizar os lucros no mercado do ouro?

TW Scalper Robot MT5 é um poderoso expert advisor projetado especificamente para scalping em ouro. Combinando três indicadores avançados e algoritmos de negociação precisos, ajuda você a capturar as tendências do mercado como um verdadeiro profissional. Com estratégias de gestão de risco integradas, cada operação é executada com confiança e segurança.

Principais recursos do TW Scalper Robot

  1. Uma operação por vez – Concentra-se apenas na melhor entrada para controlar o risco.
  2. Detecção de tendências – Filtro de duas etapas para maior precisão.
  3. Proteção do capital – TP, SL, trailing stop e breakeven incorporados.
  4. Horário flexível – Opere apenas nos horários desejados.
  5. Stop Loss inteligente – Colocação lógica para minimizar perdas.
  6. Forte desempenho – Taxa de acerto 70–80%, drawdown 10–30%.
  7. Análise de volume – Confirma a força da tendência antes da entrada.
  8. Trailing Stop otimizado – Detecta níveis técnicos para saídas seguras.
  9. Alertas de risco – Avisa antes de operações de alto risco.
  10. Pronto para scalping em ouro – Ideal para XAUUSD em M1 e M5.
  11. Resultados mais confiáveis e otimizados na versão MT5.
  12. Instalação fácil + atualizações gratuitas – Suporte vitalício incluso.


    Configurações recomendadas para melhor desempenho:

    • Corretora: qualquer com baixo spread

    • Tipo de conta: ECN ou ECN_Pro

    • Saldo mínimo: $1000

    • Alavancagem recomendada: pelo menos 1:500

    • De preferência operar XAUUSD em M1

    • Uso de VPS é obrigatório para operação 24/7


    Para instruções completas de instalação e uso deste EA, consulte nosso artigo tutorial e vídeos.


