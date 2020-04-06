TW Scalper Robot MT5
- Experts
- Altan Karakaya
- Versão: 3.5
- Atualizado: 5 outubro 2025
- Ativações: 20
TW Scalper Robot MT5 : Um robô profissional de scalping para ouro (XAUUSD):
Procurando uma forma inteligente e confiável de maximizar os lucros no mercado do ouro?
TW Scalper Robot MT5 é um poderoso expert advisor projetado especificamente para scalping em ouro. Combinando três indicadores avançados e algoritmos de negociação precisos, ajuda você a capturar as tendências do mercado como um verdadeiro profissional. Com estratégias de gestão de risco integradas, cada operação é executada com confiança e segurança.
Principais recursos do TW Scalper Robot
- Uma operação por vez – Concentra-se apenas na melhor entrada para controlar o risco.
- Detecção de tendências – Filtro de duas etapas para maior precisão.
- Proteção do capital – TP, SL, trailing stop e breakeven incorporados.
- Horário flexível – Opere apenas nos horários desejados.
- Stop Loss inteligente – Colocação lógica para minimizar perdas.
- Forte desempenho – Taxa de acerto 70–80%, drawdown 10–30%.
- Análise de volume – Confirma a força da tendência antes da entrada.
- Trailing Stop otimizado – Detecta níveis técnicos para saídas seguras.
- Alertas de risco – Avisa antes de operações de alto risco.
- Pronto para scalping em ouro – Ideal para XAUUSD em M1 e M5.
- Resultados mais confiáveis e otimizados na versão MT5.
- Instalação fácil + atualizações gratuitas – Suporte vitalício incluso.
Configurações recomendadas para melhor desempenho:
-
Corretora: qualquer com baixo spread
-
Tipo de conta: ECN ou ECN_Pro
-
Saldo mínimo: $1000
-
Alavancagem recomendada: pelo menos 1:500
-
De preferência operar XAUUSD em M1
-
Uso de VPS é obrigatório para operação 24/7
Para instruções completas de instalação e uso deste EA, consulte nosso artigo tutorial e vídeos.